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So erhalten Sie Tickets für das Spiel Deutschland gegen Paraguay: WM-Preise, Spielplan, Last-Minute-Angebote und mehr

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Deutschland trifft bei der Weltmeisterschaft als nächstes auf Paraguay. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

In der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 trifft Deutschland auf Paraguay.

Deutschland geht als Favorit ins Spiel, doch Paraguays Fähigkeit, Top-Teams zu ärgern, warnt Julian Nagelsmanns Mannschaft vor Übermut.

Wann beginnt das WM-Spiel Deutschland gegen Paraguay?

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Deutschland gegen Paraguay kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Deutschland gegen Paraguay?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

WM-Spiel Deutschland gegen Paraguay: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deutschland gegen Paraguay

GER
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/5
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

PAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Deutschland gegen Paraguay: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

GER

Letzte 2 Spiele

PAR

1

Sieg

1

Unentschieden

0

Siege

4

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Deutschland gegen Paraguay – Tabelle

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