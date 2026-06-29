So erhalten Sie Tickets für das Spiel Brasilien gegen Japan: WM-Preise, Spielplan, Last-Minute-Angebote und mehr

Brasilien spielt am Montag (29. Juni) in Houston und will dort seinen sechsten Weltmeistertitel holen. Der Gegner ist Japan – eines der meist erwarteten Spiele der Runde der letzten 32.

Die Seleção holte sich Platz eins in Gruppe C und geht als Favorit in die K.o.-Runde.

Japan wird jedoch kein leichter Gegner sein. Die "Samurai Blue" überstanden ihre schwierige Gruppe ungeschlagen und erinnern viele Fans an ihre WM-Siege gegen Deutschland und Spanien vor vier Jahren in Katar.



GOAL hilft Ihnen gerne dabei, sich über die neuesten Informationen zu den WM-2026-Tickets zu informieren, darunter auch, wie Sie sich Plätze für das Spiel Brasilien gegen Japan sichern können und mit welchen Preisen Sie rechnen müssen.

Wann ist der Anpfiff für Brasilien gegen Japan?

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Houston Stadium

So kaufen Sie WM-Tickets für das Spiel Brasilien gegen Japan

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Brasilien gegen Japan?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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