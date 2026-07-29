Habt ihr seit den dramatischen Wimbledon-Finals im vergangenen Monat Lust auf Grand-Slam-Tennis? Keine Sorge, der Countdown bis zum abschließenden Slam des Jahres 2026 läuft längst.

Die US Open beginnen offiziell am Sonntag, 30. August, im USTA Billie Jean King National Tennis Centre in New York City. Einschließlich der „Fan Week“ und der Qualifikation geht es bereits am 23. August los. Mit einer Ticketbuchung könnt ihr heute noch live dabei sein.

Zahlreiche Legenden dieses Sports haben im Laufe der Jahre in der Metropole den großen Moment genutzt und triumphiert, darunter Roger Federer, Pete Sampras, Novak Djokovic, Chris Evert und Serena Williams, um nur einige zu nennen.

Da Spielerinnen und Spieler wie Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka und Coco Gauff die diesjährigen Championships prägen dürften, sind weitere unvergessliche Momente garantiert.

Der Andrang auf Tickets für dieses Tennis-Spektakel war natürlich enorm, doch das bedeutet nicht, dass euer Traum von einem Platz direkt am Court schon vorbei ist. GOAL liefert euch alle aktuellen Informationen und Details zu US-Open-Tickets, darunter, wie ihr sie kaufen könnt, was sie kosten, wie der Turnierplan aussieht und vieles mehr.

Wann finden die US Open 2026 Tennis Championships statt?

Die US Open 2026, einschließlich der Qualifikation, der „Mixed Doubles Championships“ und des Show-Events „Stars of the Open“, finden von Sonntag, 23. August, bis Sonntag, 13. September, statt. Die Spiele des Hauptfelds beginnen am Sonntag, 30. August. Die komplette Übersicht der US Open sieht wie folgt aus:

Runde Datum Tickets US Open: Mixed Doubles Championships 25.–26. August StubHub US Open: Stars of the Open 27. August StubHub Einzel Männer und Frauen, 1. bis 4. Runde 30. August - 7. September StubHub Viertelfinals Männer und Frauen 8.–9. September StubHub Halbfinals Frauen-Einzel 10. September StubHub Halbfinals Männer-Einzel 11. September StubHub Finale Frauen-Einzel 12. September StubHub Finale Männer-Einzel 13. September StubHub



Die US Open werden seit 1978 jährlich im USTA Billie Jean King National Tennis Centre ausgetragen. Es befindet sich im Flushing Meadows-Corona Park in Queens, New York City. Die Anlage umfasst auf 46,5 Acres 22 Courts sowie weitere 12 Courts im angrenzenden Park.

Die drei Stadien des Komplexes gehören zu den größten Tennisstadien der Welt. Das Arthur Ashe Stadium führt die weltweite Liste mit einer Kapazität von 23.771 an. Das Tennis Center ist für die Öffentlichkeit zum Spielen zugänglich, außer während der US Open sowie bei Junioren- und Holzschläger-Wettbewerben.

Die Anlage, die früher USTA National Tennis Center hieß, wurde 2006 zu Ehren von Billie Jean King umbenannt, die die US Open viermal gewann.

So kauft ihr Tickets für die US Open 2026

Die Tickets für die US Open 2026 gingen Ende Mai zunächst im offiziellen Ticketmaster US Open Hub in den Verkauf. Das Amex-Presale-Fenster war vom 26. bis 27. Mai geöffnet, der freie Verkauf für die Allgemeinheit begann am 28. Mai.

Da einzelne Standardtickets auf dem Primärmarkt inzwischen größtenteils ausverkauft sind, müsst ihr euch womöglich auf den Wiederverkaufsmarkt verlassen. Ticketmaster ist nicht nur der exklusive primäre Ticketpartner, sondern auch der offizielle verifizierte Fan-Resale-Marktplatz.

Ihr könnt auch prüfen, welche Ticketoptionen auf Drittanbieter-Seiten wie StubHub verfügbar sind.

Wie viel kosten Tickets für die US Open 2026?

Die offiziellen Tickets zum Nennwert für die US Open 2026 unterschieden sich je nach Court und Session deutlich. Die Einstiegspreise lagen zwischen 43 $ und 180 $. Als sie im Mai erstmals in den Verkauf gingen, sah die Aufschlüsselung wie folgt aus:

Arthur Ashe Stadium: Ab 43 $

Ab 43 $ Grounds Admission (Ground Pass): 65 $ - 135 $

65 $ - 135 $ Louis Armstrong Stadium: Ab 139 $

Ab 139 $ Grandstand Stadium: Ab 180 $

Schaut näher am Termin auf der offiziellen US-Open-Website nach weiteren Informationen und auch auf Wiederverkaufsseiten wie StubHub, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Was ihr von den US Open 2026 erwarten könnt

Wen also werdet ihr auf dem Court sehen, wenn ihr das Glück habt, Tickets in die Hände zu bekommen?

Jannik Sinner, der im vergangenen Monat erneut die Wimbledon-Trophäe in die Höhe stemmte, peilt seine dritte US-Open-Finalteilnahme in Folge an. Das italienische Ausnahmetalent und die Nummer 1 der Welt besiegte 2024 Taylor Fritz und gewann damit seinen ersten US-Open-Titel. Vor zwölf Monaten musste er sich jedoch mit dem zweiten Platz begnügen, als sein derzeit größter Rivale Carlos Alcaraz die Oberhand behielt.

Carlos Alcaraz hofft auf eine rechtzeitige Rückkehr, um seinen US-Open-Titel zu verteidigen. Der spanische Star, der sich im April eine Handgelenksverletzung zuzog, musste sowohl die French Open als auch Wimbledon verpassen. Vor dem Verpassen dieser jährlichen Höhepunkte hatte er vier Grand-Slam-Finals in Folge erreicht.

Im Frauen-Einzel will Aryna Sabalenka als erste Spielerin seit Serena Williams im Jahr 2014 den Titel drei Jahre in Folge gewinnen. Davor hatte mehr als 35 Jahre lang keine Frau drei aufeinanderfolgende Titel geholt, zuletzt Chris Evert 1978. Nachdem sie in Wimbledon in der 4. Runde ausgeschieden war und damit erstmals seit 2022 bei einem Grand Slam das Viertelfinale verpasst hatte, dürfte Sabalenka es kaum erwarten können, in Flushing Meadows loszulegen.