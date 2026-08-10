Während West Ham United in die EFL-Championship-Saison 2026/27 startet, ist die Stimmung in Ost-London für Fans, die sich West-Ham-Tickets sichern möchten, greifbar.

Mit Cheftrainer Nuno Espírito Santo am Ruder steht eine intensive Spielzeit bevor, in der der sofortige Wiederaufstieg in die Premier League das klare Ziel ist. Jeder Spieltag im London Stadium hat deshalb enormes Gewicht.

Sie können live vor Ort dabei sein und West Ham im Aufstiegsrennen unterstützen. GOAL liefert Ihnen alle Informationen, die Sie brauchen, um West-Ham-Tickets für die Saison 2026/27 zu kaufen.

Die nächsten West-Ham-Spiele 2026/27

Wie kann man West-Ham-Tickets 2026/27 kaufen?

Für West-Ham-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über die Verlängerung von Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen.

Offizielle Tickets können über das offizielle eTicketing-Portal des Klubs unter eticketing.co.uk/whufc gekauft werden.

Das sollten Sie wissen:

Claret Membership Priority: Tickets im freien Verkauf direkt über den Klub sind wegen der hohen Nachfrage ohne Mitgliedschaft selten. Die meisten Einzelkontingente für Spieltage sind im exklusiven Vorverkaufsfenster für Claret Members schnell vergriffen.

Tickets im freien Verkauf direkt über den Klub sind wegen der hohen Nachfrage ohne Mitgliedschaft selten. Die meisten Einzelkontingente für Spieltage sind im exklusiven Vorverkaufsfenster für Claret Members schnell vergriffen. Mitgliedervorteile: Eine Claret Membership für Erwachsene kostet pro Saison ungefähr 45 £ und beinhaltet vorrangige Buchungsfenster, Ticketrabatte, Shop-Gutscheine und Zugang zu exklusiven Gewinnspielen.

Eine Claret Membership für Erwachsene kostet pro Saison ungefähr 45 £ und beinhaltet vorrangige Buchungsfenster, Ticketrabatte, Shop-Gutscheine und Zugang zu exklusiven Gewinnspielen. Sekundärmarktplätze: Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine Alternative, um sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten West-Ham-Tickets 2026/27?

Die Ticketpreise variieren je nach Einstufung des Gegners und Sitzplatz im Stadion:

Spielkategorien: Die Partien werden in Kategorie A, B oder C eingeteilt. Spiele mit hoher Nachfrage oder lokale Derbys (Kategorie A) liegen am oberen Ende der Preisspanne.

Günstige Plätze: Die preiswertesten Sitze befinden sich in den oberen Rängen hinter den Toren in der Bobby Moore Stand und der Sir Trevor Brooking Stand. Die Preise liegen zwischen 30 £ und 55 £.

Premiumplätze: Sitze in der Billy Bonds Stand (Ost) und der West Stand bieten eine erstklassige seitliche Sicht auf das Spielfeld. Zentrale Plätze auf Höhe der Mittellinie, etwa die prestigeträchtigen 1966 seats, bilden die höchste Preiskategorie (55 £ bis 110 £+).

Wie bekommt man West-Ham-Hospitality-Tickets & -Pakete?

West Ham bietet ein umfangreiches Angebot an Premiumoptionen für alle, die ihren Fußball lieber auf etwas stilvollere und komfortablere Weise genießen.

Die Preise liegen zwischen ungefähr 100 £ und 700 und variieren je nach Gegner und konkretem Paket.

Von lebhaften Sportsbars, die eine exklusivere Version des regulären Stadionbesuchs bieten, bis hin zu luxuriösen Restaurant-Erlebnissen gibt es im London Stadium etwas für jeden Geschmack und Geldbeutel. Beispiele sind:

Boleyn: Als Hommage an das alte Stadion von West Ham bietet das Boleyn Sportsbar-Atmosphäre mit gepolsterten VIP-Sitzen, einem kostenlosen Spielprogramm und einem Getränk zur Halbzeit, alles im Zeichen der Klubgeschichte.

Als Hommage an das alte Stadion von West Ham bietet das Boleyn Sportsbar-Atmosphäre mit gepolsterten VIP-Sitzen, einem kostenlosen Spielprogramm und einem Getränk zur Halbzeit, alles im Zeichen der Klubgeschichte. Royal East: Stilvoll und mit Blick auf den Platz bietet das Royal East ein elegantes Drei-Gänge-Menü, inklusive Getränke und Sitzplätze im mittleren Bereich. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine West-Ham-Legende zu treffen.

Weitere Hospitality-Bereiche/Sektionen sind „Londoner“, „Great Briton“, „Forge“ und „Arnold Hills“.

Beachten Sie jedoch, dass bei populäreren Partien die Optionen voraussichtlich eher früher als später ausverkauft sein werden. Am einfachsten sichern Sie sich Ihren Platz, wenn Sie den Hospitality-Bereich auf der Website des Klubs im Auge behalten, damit Sie wissen, welche Optionen es gibt.

Wo man rund um das London Stadium übernachten kann

Wenn Sie für ein Spiel anreisen, können Sie mithilfe der interaktiven Karte unten Unterkünfte rund um das Stadion ansehen.

Geschichte des London Stadium

Das London Stadium, früher und auch als Olympic Stadium bekannt, ist ein Mehrzweck-Freiluftstadion im Queen Elizabeth Olympic Park im Londoner Stadtteil Stratford.

Das Stadion wurde eigens für die Olympischen Sommerspiele 2012 errichtet. Es diente als Leichtathletikstadion sowie als Austragungsort der Eröffnungs- und Schlussfeier. Nach den Spielen wurde es für die Mehrzwecknutzung umgebaut und dient seit der Saison 2016 in erster Linie als Heimstadion von West Ham United, das dort Mieter wurde.

UK Athletics ist der andere Mieter des Stadions und richtet dort jedes Jahr eine Station der IAAF Diamond League aus, die als London Grand Prix bekannt ist. Während der Olympischen Spiele fasste das Stadion 80.000 Menschen, nach den Spielen wurde es jedoch umgebaut, und die Kapazität für Fußballspiele ist gemäß den Bedingungen des Pachtvertrags nun auf 62.500 begrenzt.

Seit es zum London Stadium wurde, war die Spielstätte außerdem Austragungsort der Rugby-Weltmeisterschaft 2015, der Major League Baseball London Series 2019 sowie von Konzerten der Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses und Red Hot Chilli Peppers.