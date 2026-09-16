Wales trifft am 4. Oktober 2026 im Cardiff City Stadium in Cardiff in einem spannenden Gruppenspiel der UEFA Nations League auf Dänemark. Dieses hochkarätige Duell der Gruppe D bringt zwei dynamische europäische Teams zusammen, die unbedingt wichtige Turnierpunkte holen wollen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Details, die ihr braucht, um euch einen Platz im Cardiff City Stadium zu sichern. Hier erfahrt ihr alles über offizielle Ticketanbieter, Optionen auf dem Zweitmarkt, Preisinformationen und wie ihr euch noch heute eure Tickets sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Wales gegen Dänemark in der UEFA Nations League A?

Wales gegen Dänemark wird am Donnerstag, 1. Oktober 2026, um 19:45 Uhr BST im Cardiff City Stadium in Cardiff angepfiffen.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Wo kann man Tickets für Wales gegen Dänemark kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal der Football Association of Wales (FAW) gekauft werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der walisischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um Tickets zum Nennwert während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Plattformen auf dem Zweitmarkt wie Ticombo die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Wales gegen Dänemark?

Die Standardpreise im offiziellen FAW-Ticketportal beginnen in der Regel bei 35 € für Sitzplätze im allgemeinen Bereich hinter den Toren, wobei die Preise je nach Sitzkategorie und Lage im Cardiff City Stadium steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 58 € pro Platz, wobei die Endpreise je nach Block, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Wales gegen Dänemark in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Wales gegen Dänemark

Wales hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren, dabei elf Tore erzielt und acht kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Rumänien in einem Freundschaftsspiel im Juni. Davor gab es jeweils ein 1:1 gegen Ghana und Nordirland, eine 1:1-Niederlage nach Hin- und Rückspiel gegen Bosnien und Herzegowina in der WM-Qualifikation sowie einen 7:1-Sieg gegen Nordmazedonien in der vorherigen Qualifikationsrunde.

Dänemark kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und acht kassierten Toren. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen die DR Kongo in einem Freundschaftsspiel. Zuvor schied das Team mit einem 2:2 nach Hin- und Rückspiel gegen Tschechien in der WM-Qualifikation aus, besiegte Nordmazedonien mit 4:0, verlor 2:4 gegen Schottland und spielte 2:2 gegen Belarus.

Wales gegen Dänemark: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Wales und Dänemark fand bei der Euro 2020 im Juni 2021 statt, als Dänemark in Amsterdam mit 4:0 gewann. In den letzten vier erfassten Duellen gewann Dänemark dreimal und Wales einmal, Unentschieden gab es keine. Dänemark holte in der UEFA Nations League B 2018 einen 2:0- und einen 2:1-Sieg, während der einzige Sieg von Wales in diesen Daten aus einem Freundschaftsspiel im November 2008 stammt.



