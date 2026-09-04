Wenn du Tickets für Villarreal gegen Real Betis in der Saison 2026/27 kaufen möchtest, kannst du die untenstehenden Links nutzen, um dir Tickets und Pakete zu sichern.

Villarreal trifft am Sonntag, 13. September 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal auf Real Betis.

Wann ist der Anstoß bei Villarreal gegen Real Betis in LaLiga?

Villarreal trifft im Estadio de la Ceramica in Villarreal auf Real Betis.

La Liga - Spielwoche 5 14. Sept. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Wie kann man LaLiga-Tickets für Villarreal gegen Real Betis kaufen?

Um Tickets für das Spiel Villarreal gegen Real Betis im Estadio de la Cerámica zu kaufen, befolge diese üblichen Schritte:

Offizielle Klub-Website: Die sicherste und direkteste Methode führt über das offizielle Ticketportal des Villarreal CF. Tickets für die Allgemeinheit gehen in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem Spieltermin in den Verkauf.

Stadionkasse: Du kannst Tickets persönlich an der Kasse des Estadio de la Cerámica oder in den offiziellen Klubshops in Vila-real kaufen, je nach Verfügbarkeit.

Hospitality- & VIP-Pakete: Premium-Optionen für den Spieltag und VIP-Sitzplätze können direkt über das offizielle Erlebnisportal von Villarreal gebucht werden.

Sekundärmarktplätze: Wenn reguläre Eintrittskarten über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, können sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine Alternative sein.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Villarreal gegen Real Betis?

Die Ticketpreise für das Spiel Villarreal gegen Real Betis variieren je nach Kategorie und Kaufkanal:

Offizielle Tickets zum Nennwert: Reguläre Eintrittskarten, die direkt über die offizielle Kasse von Villarreal gekauft werden, kosten für allgemeine Sitzplatzkategorien in der Regel zwischen 30 € und 80 € (zum Beispiel Fondo - und Gol -Tribünen bis hin zur Tribuna ).

VIP & Hospitality: Premium-Optionen für den Spieltag und Lounge-Zugang beginnen bei 150 €+.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Preise in der Regel bei etwa 50 € bis 85 € für einfache Eintrittskarten und können je nach Verfügbarkeit und Nachfrage für zentrale Top-Plätze 140 €+ erreichen.

Villarreal gegen Real Betis in LaLiga: Alles, was du wissen musst

Form von Villarreal gegen Real Betis

Villarreal holte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 2:2 gegen Atletico Madrid in LaLiga am 23. August, nach einem 2:2 zum Auftakt gegen Racing Santander. In der Vorbereitung besiegte Villarreal Galatasaray mit 2:1 und Levante mit 1:0, verlor aber mit 1:3 gegen Lens. In diesen fünf Spielen erzielte Villarreal acht Tore und kassierte sieben.

Real Betis reist mit der besseren jüngsten Form an. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg in LaLiga gegen Real Sociedad am 21. August. In der Vorbereitung besiegte Betis außerdem Arsenal mit 3:1 und Almeria mit 1:0, spielte 2:2 gegen AFC Bournemouth und verlor 0:1 gegen Inter. Betis erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte drei.

Villarreal gegen Real Betis: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 17. Januar 2026 in LaLiga statt, als Real Betis Villarreal empfing und mit 2:0 gewann. Davor trennten sich die Klubs im Oktober 2025 im Estadio de la Ceramica 2:2. In den letzten fünf LaLiga-Duellen kommt Villarreal auf drei Siege, Betis auf einen, dazu gab es ein Unentschieden, auch wenn Betis das jüngste Spiel gewann. Außerdem gab es einen 2:1-Auswärtssieg von Villarreal in Sevilla im April 2025 sowie einen 2:1-Sieg von Villarreal im Dezember 2024.