Villarreal trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal auf Real Betis.

Im jüngsten Aufeinandertreffen im Januar 2026 sicherte sich Real Betis einen 2:0-Heimsieg gegen Villarreal. Historisch gesehen hat Villarreal bei den Siegen in direkten Duellen in der höchsten Spielklasse einen knappen Vorsprung, mit 11 Erfolgen gegenüber 9 Siegen von Real Betis bei 6 Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für Villarreal gegen Real Betis bekommen, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und der Kosten.

Wann ist der Anstoß bei Villarreal gegen Real Betis in LaLiga?

Villarreal trifft im Estadio de la Ceramica in Villarreal auf Real Betis.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Real Betis in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Villarreal gegen Real Betis im Estadio de la Cerámica zu kaufen, folgen Sie diesen üblichen Schritten:

Offizielle Klub-Website: Die sicherste und direkteste Methode ist über das offizielle Ticketportal des Villarreal CF. Tickets für die Allgemeinheit gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltermin in den Verkauf.

Stadionkasse: Sie können Tickets persönlich an der Kasse des Estadio de la Cerámica oder in offiziellen Vereinsstores in Vila-real kaufen, je nach Verfügbarkeit.

Hospitality- & VIP-Pakete: Premium-Optionen für den Spieltag und VIP-Sitzplätze können direkt über das offizielle Erlebnisportal von Villarreal gebucht werden.

Sekundärmarktplätze: Wenn reguläre Eintrittskarten über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, können Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit sein.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Real Betis in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Villarreal gegen Real Betis variieren je nach Kategorie und Kaufkanal:

Offizielle Tickets zum Nennwert: Reguläre Tickets, die direkt über die offizielle Kasse von Villarreal gekauft werden, kosten je nach allgemeiner Sitzplatzkategorie zwischen 30 € und 80 € (z. B. Fondo - und Gol -Tribünen bis hin zur Tribuna ).

VIP & Hospitality: Premium-Optionen für den Spieltag und Zugang zu den Lounges beginnen ab 150 €+.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen (wie StubHub) beginnen die Preise in der Regel bei etwa 50 € bis 85 € für einfache Eintrittskarten und können je nach Verfügbarkeit und Nachfrage für zentrale Top-Plätze 140 €+ erreichen.

Villarreal gegen Real Betis in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Villarreal und Real Betis

Villarreal holte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 2:2 gegen Atletico Madrid in LaLiga am 23. August, nach einem 2:2 zum Auftakt gegen Racing Santander. In der Vorbereitung schlug das Team Galatasaray mit 2:1 und Levante mit 1:0, verlor aber mit 1:3 gegen Lens. In diesen fünf Spielen erzielte Villarreal acht Tore und kassierte sieben.

Real Betis geht mit dem stärkeren jüngsten Momentum in die Partie. Aus den letzten fünf Spielen gab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 21. August mit einem 1:0-Sieg in LaLiga gegen Real Sociedad. In der Vorbereitung gewann Betis außerdem mit 3:1 gegen Arsenal und mit 1:0 gegen Almeria, spielte 2:2 gegen den AFC Bournemouth und verlor mit 0:1 gegen Inter. Betis erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte drei.

Villarreal gegen Real Betis: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 17. Januar 2026 in LaLiga statt, als Real Betis Villarreal empfing und mit 2:0 gewann. Davor trennten sich die Klubs im Oktober 2025 im Estadio de la Ceramica 2:2. In den letzten fünf LaLiga-Duellen kommt Villarreal auf drei Siege, Betis auf einen, dazu kommt ein Unentschieden, auch wenn Betis das jüngste Spiel gewann. Zudem gab es im April 2025 einen 2:1-Sieg von Villarreal in Seville sowie im Dezember 2024 einen 2:1-Erfolg von Villarreal.

Tabelle: Villarreal gegen Real Betis

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Real Betis auf Platz sieben und Villarreal auf Rang neun.