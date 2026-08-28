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So bekommt man Tickets für Villarreal gegen Levante: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Villarreal trifft in LaLiga auf Levante. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Villarreal trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im Estadio de la Cerámica in Villarreal auf Levante.

Historisch gesehen hat Villarreal in den jüngsten direkten Pflichtspielduellen deutlich die Oberhand, darunter ein eindrucksvoller 5:1-Heimsieg gegen Levante im jüngsten LaLiga-Duell an diesem Spielort. Während Levante versucht, frühen Abstiegsdruck zu vermeiden, jagt Villarreal die Europapokalplätze, weshalb beide Klubs in dieses Spiel gehen, um ein wichtiges Ligaresultat einzufahren.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Kauf von Tickets für Villarreal gegen Levante wissen müssen, einschließlich, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Villarreal gegen Levante in LaLiga?

Villarreal gegen Levante findet im Estadio de la Cerámica in Villarreal statt. Die bestätigte Anstoßzeit entnehmen Sie bitte Ihren lokalen Programmlisten.

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La Liga - Spielwoche 7
Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Levante in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Villarreal gegen Levante im Estadio de la Cerámica zu kaufen, können Sie sie über primäre offizielle Kanäle oder sekundäre Ticketplattformen erwerben:

Offizieller Direktkauf

  • Offizielles Ticketportal des Villarreal CF: Der direkteste Weg führt über das offizielle Ticketportal auf der Website des Villarreal CF, das von OneBox betrieben wird. Dort gehen Tickets in den freien Verkauf, nachdem Dauerkarteninhaber berücksichtigt wurden.
  • Kasse im Estadio de la Cerámica: Tickets können je nach Verfügbarkeit auch direkt vor Ort an den Stadionkassen (taquillas) im Estadio de la Cerámica in Vila-real gekauft werden.

Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkauf

  • Aggregatoren und Wiederverkäufer: Falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, sind Tickets über sekundäre Marktplätze wie StubHub erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Levante in LaLiga?

Die Ticketpreise für Villarreal gegen Levante variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufplattform:

Offizielle Direktpreise (Estadio de la Cerámica)

  • Allgemeiner Eintritt (Hintertor-/Kurvenbereiche): 25 € bis 40 €
  • Längsseiten (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € bis 70 €
  • Haupttribüne (Tribuna Central / Main Stand): 75 € bis 120 €+
  • VIP- / Hospitality-Pakete: 150 € bis 300 €+

Villarreal gegen Levante in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Villarreal gegen Levante

Villarreal hat aus seinen zwei LaLiga-Spielen vier Punkte geholt, beide endeten 2:2. Der jüngste Auftritt war ein Unentschieden bei Atletico Madrid am 23. August, zudem spielte das Team am ersten Wochenende ebenfalls 2:2 gegen Racing Santander. In den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben verbuchte Villarreal zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die beiden Siege kamen in der Vorbereitung zustande, als Galatasaray mit 2:1 und Levante mit 1:0 geschlagen wurden, während ein 1:3 gegen Lens die einzige Niederlage war. Villarreal erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sieben.

Levantes letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Das jüngste Resultat war ein 0:0 bei Osasuna in LaLiga am 24. August, nachdem es am ersten Wochenende eine 0:3-Niederlage gegen Espanyol gegeben hatte. Vor dem Pflichtspielstart verlor Levante in einem Freundschaftsspiel mit 0:1 gegen Villarreal und besiegte Albacete mit 2:1. Der andere Sieg in der Vorbereitung gelang gegen Al Qadsiah, ein 1:0-Erfolg. Levante erzielte in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte drei.

VIL

VIL - Form

RCL
N3-1
LEV
S1-0
GAL
S1-2
SAN
U2-2
ATM
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LEV

LEV - Form

ALQ
S1-0
ALB
S2-1
VIL
N1-0
ESP
N3-0
OSA
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Villarreal gegen Levante: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 5. August 2026 statt, als Villarreal Levante in einem Freundschaftsspiel der Vorbereitung mit 1:0 besiegte. Davor trafen die Teams am 2. Mai 2026 in LaLiga aufeinander, wobei Villarreal im Estadio de la Cerámica mit 5:1 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Villarreal viermal gewonnen, während Levante einen Sieg holte, ein 2:0-Heimerfolg in LaLiga im April 2022. Die beiden Klubs trafen auch am 18. Februar 2026 in LaLiga aufeinander, als Villarreal auswärts mit 1:0 gewann, sowie in einem Freundschaftsspiel im August 2022, das Villarreal mit 3:1 für sich entschied.

Head to Head

FC VillarrealUnentschiedenLevante
4
0
1
Klub Freundschaftsspiele
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
Levante badge
Levante
LEV
0
END
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
5
Levante badge
Levante
LEV
1
END
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
END
Klub Freundschaftsspiele
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
3
Levante badge
Levante
LEV
1
END
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
10Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle: Villarreal gegen Levante

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
S
U
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220070+76
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
S
S
4
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
7
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
211021+14
S
U
8
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
S
N
U
9
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
10
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
302145-12
N
U
U
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
N
U
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
301239-61
N
N
U
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
N
N
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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