Der internationale Fußball kehrt nach Budapest zurück, wenn Marco Rossis Ungarn seine UEFA-Nations-League-B-Kampagne gegen die Ukraine in der legendären Puskas Arena eröffnet.

Ungarische Fans werden das Nationalstadion am Freitag, den 25. September 2026, füllen und hoffen, Dominik Szoboszlai und seine Teamkollegen dabei zu sehen, wie sie auf einer vielversprechenden jüngsten Formkurve aufbauen und in der Liga B, Gruppe 2, früh ein Ausrufezeichen setzen.

GOAL liefert Ihnen alles, was Sie für den Kauf von Tickets für Ungarn gegen die Ukraine wissen müssen, einschließlich der Preise für die UEFA Nations League 2026/27, Informationen zum Spiel in der Puskas Arena, Anstoßzeiten und offiziellen Buchungsdetails.

Wann ist der Anstoß von Ungarn gegen die Ukraine in der UEFA Nations League B?

Ungarn gegen die Ukraine findet in der Puskas Arena in Budapest statt, wobei die offiziellen Anstoßzeit-Details über Ihre lokalen Programmlisten bestätigt werden sollten.

UEFA Nations League B - Spielwoche 1 25. Sept. 2026 - 14:45 Puskas Arena

So kaufen Sie Tickets für Ungarn gegen die Ukraine in der UEFA Nations League

Für Spiele der UEFA Nations League stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von regulären Sitzplätzen bis hin zu Premium-Plätzen, die über offizielle Portale der Fußballverbände oder verifizierte sekundäre Ticketmarktplätze verwaltet werden.

Aufgrund der großen Nachfrage nach diesem Auftaktspiel in der Puskas Arena mit einer Kapazität von 67.215 Zuschauern folgt der Ticketverkauf in der Regel einem strukturierten Prozess:

Offizieller MLSZ-Vorverkauf: Vorrangiger Zugang zu regulären Tickets wird in eigens dafür vorgesehenen Vorverkaufsphasen üblicherweise registrierten Mitgliedern des Ungarischen Fußballverbands (MLSZ) und Dauerkarteninhabern gewährt. Allgemeiner öffentlicher Verkauf: Verbleibende reguläre Sitzplätze werden über das offizielle Ticketportal des MLSZ für die Öffentlichkeit freigegeben, wobei die Kontingente für ein Spiel dieses Profils voraussichtlich schnell vergriffen sein werden.

Sekundäre Ticketplattformen: Wer nach ausverkauften Blöcken oder Last-Minute-Tickets für den Spieltag sucht, kann verifizierte Tickets über sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Ungarn gegen die Ukraine in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Spiele der UEFA Nations League in der Puskas Arena variieren je nach Sitzplatzkategorie, Sichtperspektive und Altersberechtigung:

Kategorienstufen: Reguläre Tickets in der Puskas Arena sind in mehrere Preisstufen eingeteilt, wobei die Erwachsenenpreise zum Nennwert je nach Sitzplatzlage in der Regel zwischen etwa 30 € und 100 € liegen.

Ermäßigungen: Ermäßigte Tickets sind in ausgewiesenen Bereichen mit regulären Sitzplätzen im Allgemeinen für Junioren, junge Erwachsene und Senioren verfügbar.

Sitzplatzlage: Sitzplätze zentral entlang der Längsseite sind wegen der Premium-Sicht teurer, während Oberrang- und Eckblöcke günstigere Einstiegsmöglichkeiten bieten. Digitale Mobile Tickets: Der Zugang zum Spiel in der Puskas Arena erfolgt weitgehend digital, wobei Zuschauer ihre mobilen Tickets in der Regel direkt über offizielle Ticketing-Apps auf ihr Smartphone erhalten.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Für dieses Spiel wird den reisenden Fans der Ukraine ein Kontingent in einem ausgewiesenen Auswärtsblock der Puskas Arena zugeteilt.

Die Auswärtstickets zum Nennwert für Spiele der UEFA Nations League bewegen sich im Allgemeinen in einer ähnlichen Spanne wie die Heimblöcke und liegen typischerweise zwischen etwa 30 € und 60 €.

Um Tickets im offiziellen Auswärtskontingent zu kaufen, müssen reisende Fans im Allgemeinen registrierte Mitglieder der offiziellen Fan-Kanäle des Ukrainischen Fußballverbands (UAF) sein. Die Kontingente für den Auswärtsblock werden über die offiziellen Ticketkanäle der UAF verteilt und können angesichts der Umstände rund um die Auswärtsunterstützung der Ukraine in dieser Kampagne schnell ausverkauft sein.

Ungarn gegen die Ukraine in der UEFA Nations League B: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Ungarn und der Ukraine

Ungarn hat in den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Kasachstan, davor wurde auch Finnland mit 2:1 besiegt. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es gegen Irland in der WM-Qualifikation, als Ungarn mit 2:3 verlor. In den fünf Spielen erzielte Ungarn sieben Tore und kassierte fünf.

Die Ukraine hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, bei einer Niederlage und ohne Unentschieden in diesem Lauf. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Auswärtssieg in Polen, zudem gehörte auch ein 1:0 gegen Albanien zu den jüngsten Auftritten. In der WM-Qualifikation unterlag die Ukraine Schweden mit 1:3 und kassierte zudem eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Frankreich. In den fünf Spielen erzielte die Ukraine sechs Tore und kassierte sieben.

Ungarn gegen die Ukraine: Jüngste direkte Duelle

Derzeit sind keine direkten Vergleichsdaten zu den letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen Ungarn und der Ukraine verfügbar. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald historische Spieldaten bestätigt sind.



