Die Türkei eröffnet ihre UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 zu Hause gegen Frankreich, bevor beide Teams im Rückspiel im November in Bordeaux erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A1, zu der auch Italien und Belgien gehören. Fans haben damit zwei Gelegenheiten, Frankreich in Aktion gegen eine türkische Mannschaft zu sehen, die in der höchsten Spielklasse des Wettbewerbs über sich hinauswachsen will.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Türkei gegen Frankreich wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Türkei gegen Frankreich in der UEFA Nations League A?

Türkei gegen Frankreich findet im Kocaeli-Stadion statt, die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 25. Sept. 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Wo kann man Tickets für Türkei gegen Frankreich kaufen?

Der verlässlichste Weg, sich Tickets für beide Partien zu sichern, führt über Ticombo. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Auftaktspiel im Nef Stadium in Istanbul sowie Angebote für das Rückspiel im November im Matmut Atlantique in Bordeaux.

Darum lohnt sich ein Blick auf Ticombo für dieses Duell:

Zugang über die offiziellen Kontingente hinaus – nützlich, sobald Verbandsmitglieder und Dauerkarteninhaber ihren Anteil für eines der beiden Spiele gesichert haben

Verifizierte Angebote – die Tickets stammen von verschiedenen Verkäufern, was Käufern einen größeren Bestand bietet als allein die offiziellen Kanäle

Keine Mitgliedschaft erforderlich – ein verlässlicher Weg zu Sitzplätzen für Fans ohne Zugang zu den Kanälen des türkischen oder französischen Verbands

Große Sitzplatzauswahl – von Plätzen im Oberrang hinter den Toren bis hin zu Premium-Sitzen in zentraler Lage in beiden Stadien

Hospitality-Optionen – verfügbar für Fans, die ein umfassenderes Spieltagserlebnis wünschen, besonders beim Besuch Frankreichs

Angesichts des Profils dieser Partie und der weltweiten Anhängerschaft Frankreichs empfiehlt sich für beide Spiele eine frühe Buchung, besonders für den Auftakt in Istanbul.

Wie viel kosten Tickets für Türkei gegen Frankreich?

Die Preise für beide Partien variieren je nach Sitzplatzlage und dem Zeitpunkt des Kaufs. Hier ist ein grober Überblick darüber, was zu erwarten ist:

Günstigste Plätze (Istanbul): Die Angebote beginnen derzeit bei etwa 147 $ für den Auftakt im Nef Stadium, was die große Nachfrage nach einem namhaften Gast wie Frankreich widerspiegelt

Mittlere Preiskategorie (Istanbul): zentrale Plätze entlang der Mittellinie zu einem deutlich höheren Preis

Premium & Hospitality (Istanbul): verfügbar für Fans, die gepolsterte Sitze und ein umfassenderes Spieltagserlebnis wünschen

Rückspiel in Bordeaux: Die Preise für die Partie im November im Matmut Atlantique werden näher am Spiel bestätigt, während das Interesse rund um die eigene Ticket-Alarm-Liste des Stadions bereits wächst

Wie bei jeder Partie mit einem der führenden Nationalteams Europas können sich die Preise auf dem Zweitmarkt wie Ticombo mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer ein bestimmtes Budget einhalten will, ist in der Regel besser beraten, sich den Platz eher früher als später zu sichern.

Alles, was Sie über Türkei gegen Frankreich wissen müssen

Dieses Duell ist Teil einer schweren Kampagne in Liga A, Gruppe A1, für beide Teams, zusammen mit Italien und Belgien. Das Hinspiel in Istanbul am 25. September eröffnet die Kampagne der Türkei, während das Rückspiel in Bordeaux am 15. November für die Viertelfinalhoffnungen beider Nationen entscheidend sein könnte.

Ein paar Dinge, die man zu diesem Duell wissen sollte:

Eine schwere Gruppe – Gruppe A1 umfasst neben der Türkei drei der konstantesten Top-Nationen Europas, sodass jeder Punkt wertvoll ist

Heimvorteil in Istanbul – die Türkei hat in jüngsten Pflichtspielen zu Hause eine starke Bilanz, und ein lautstarkes Publikum sorgt für eine zusätzliche Herausforderung für Auswärtsteams

Wichtigkeit der Gruppe – die Ergebnisse aus beiden Spielen fließen in die Qualifikation für das Viertelfinale ebenso ein wie in die Auswirkungen auf Auf- und Abstieg

Für Frankreich wird es ein wichtiger Gradmesser für den Verlauf der Kampagne sein, in Istanbul auswärts Punkte zu holen, bevor das Rückspiel in Bordeaux ansteht.

Türkei gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Türkei gegen Frankreich

Die Türkei geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in diese Partie. Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche, während ein Resultat in den verfügbaren Daten nicht erfasst ist. Der jüngste Auftritt war ein 3:2-Sieg gegen die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft, ein Ergebnis, das die Offensivqualitäten des Teams unterstrich. Zudem gewann die Türkei ein Freundschaftsspiel mit 2:1 gegen Venezuela, doch die Niederlagen gegen Paraguay (0:1) und Australien (0:2) in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft offenbarten defensive Anfälligkeiten. In den letzten fünf Spielen erzielte die Türkei neun Tore und kassierte sechs.

Frankreichs letzte fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 4:6-Niederlage gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft, eine torreiche Partie, die sowohl die offensive Gefahr als auch die defensive Anfälligkeit unterstrich. Zuvor besiegte Frankreich Marokko mit 2:0 und Schweden mit 3:0, während ein 1:0 gegen Paraguay im Achtelfinale Widerstandsfähigkeit zeigte. Frankreich erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte acht.

Türkei gegen Frankreich: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1, in einem EM-Qualifikationsspiel im Oktober 2019. Davor besiegte die Türkei Frankreich im Rückspiel der Qualifikation im Juni 2019 mit 2:0, einer von zwei Siegen der Heimmannschaft in den vier verzeichneten Duellen. Frankreichs deutlichstes Ergebnis in dieser Paarung war ein 4:0-Sieg in einem Freundschaftsspiel im November 2000, als es das Auswärtsteam war.

Türkei gegen Frankreich: Tabelle

In der UEFA Nations League A Gruppe 1 liegt die Türkei derzeit auf Rang vier, während Frankreich Zweiter ist.