Vier Spiele sind absolviert, zwei stehen noch aus. Nach Duellen mit Frankreich, Belgien und Italien (zweimal) im ersten Teil der Ligaphase der UEFA Nations League im September/Oktober empfängt Türkiye Belgien und reist anschließend zu Frankreich. Belgien gastiert am Donnerstag, 12. November, in Izmir. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets für die kommenden Spiele der UEFA Nations League A.

Es wird erst das dritte Mal sein, dass Türkiye im Gürsel-Aksel-Stadion spielt, doch für die 'Ay Yildizlilar' (die Halbmond-Sterne) war es bislang ein erfolgreiches Pflaster, denn an dem Spielort in Izmir gewann das Team in beiden vorherigen Ausgaben der UEFA Nations League, 2024 mit 3:1 gegen Island und 2022 mit 2:0 gegen Litauen.

Werden Spieler wie Arda Güler, Kenan Yildiz und Orkun Kökçü für die Gastgeber erneut groß aufspielen? GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für Türkiye gegen Belgien in der UEFA Nations League zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Türkiye und Belgien statt?

Türkiye gegen Belgien findet am Donnerstag, 12. November, im Gürsel-Aksel-Stadion in Izmir statt. Der Anstoß ist für 20 Uhr (TRT) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

So kaufen Sie Tickets für Türkiye gegen Belgien in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für Türkiye gegen Belgien werden ausschließlich über den primären Ticketpartner des türkischen Fußballverbands (TFF), in der Regel Passo, verkauft. Dafür müssen Sie auf der Plattform ein offizielles Konto anlegen.

Der Verkauf für diese speziellen Gruppenspiele der Nations League 2026/27 begann Ende August zunächst für Premium-Clubmitglieder und Inhaber von Fanclub-Karten, kurz darauf folgte Anfang September der freie Verkauf.

Wer sich noch kurzfristig Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei Ticombo ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert und gibt Käufern die Sicherheit, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Türkiye gegen Belgien in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Türkiye und Belgien waren über das offizielle Portal des türkischen Fußballverbands (TFF) ab 10 € im freien Verkauf erhältlich.

Die verschiedenen offiziellen Ticketpreise und Sitzplatzbereiche im Gürsel-Aksel-Stadion sehen wie folgt aus:

Kategorie 4 (hinter den Toren) : Reicht von 300 ₺ bis 500 ₺ (ca. 10 € bis 15 €), gelegen auf den Nord- und Südtribünen.

Kategorie 3 & 2 (östliche und westliche Oberränge) : Reicht von 600 ₺ bis 1.200 ₺ (ca. 18 € bis 35 €) und bietet eine erhöhte Sicht entlang der Seitenlinie.

Kategorie 1 (westlicher Unterrang / VIP-Bereiche) : Reicht von 1.500 ₺ bis 3.000 ₺+ (ca. 45 € bis 90 €+) und umfasst erstklassige Plätze im unteren Bereich entlang der Seitenlinie in der Nähe der Spielertunnel und technischen Zonen.

Behalten Sie kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und prüfen Sie auch Zweitmarktplätze wie Ticombo, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was Sie über das Gürsel-Aksel-Stadion wissen müssen

Das Gürsel-Aksel-Stadion, offiziell als Gürsel Aksel Sports and Healthy Life Center bekannt, ist eine hochmoderne türkische Fußballarena und ein multifunktionaler Komplex im Stadtteil Üçkuyular von Konak, İzmir.

Das Stadion wurde 2020 als Heimstätte des Süper-Lig-Klubs Göztepe S.K. eröffnet und verbindet moderne UEFA-Standards nahtlos mit einem sehr kompakten, städtisch geprägten Wohnumfeld-Design.

Lange bevor die moderne Struktur entstand, befand sich auf dem Gelände die historische Spielstätte von Göztepe S.K., die ursprünglich bereits zur Zeit der Vereinsgründung um 1925 eröffnet wurde. Im Laufe der Zeit konnte das alte Stadion weder den modernen Profifußball noch die leidenschaftliche Fangemeinde des Klubs noch tragen. 2016 wurde die ursprüngliche Anlage abgerissen, um Platz für eine vollständige architektonische Neugestaltung zu schaffen.

Unvergessliche Momente im Gürsel-Aksel-Stadion

Die große Eröffnung (2020) : Göztepe weihte sein Zuhause mit einem deutlichen 2:1-Sieg gegen Beşiktaş ein. Spieler Halil Akbunar schrieb Geschichte, indem er das allererste Tor im neuen Stadion erzielte.

Erstes Pokalfinale (2021) : Der türkische Fußballverband wählte den Austragungsort für das Finale des türkischen Pokals. Beşiktaş stemmte den Pokal nach einem 2:0 gegen Antalyaspor unter dem Hightech-Licht von İzmir in die Höhe.

Das Istanbuler Derby in Izmir (2023) : Zwei Jahre später richtete das Stadion sein zweites Finale im türkischen Pokal aus. Das Spiel zog ein riesiges landesweites TV-Publikum an, als Fenerbahçe den Stadtrivalen Istanbul Başakşehir besiegte und sich die Krone sicherte.

Der Rooftop Skywalk: Das bekannteste Merkmal des Stadions ist ein 650 Meter langer öffentlicher Spazierweg, der direkt auf das Dach gebaut wurde. An spielfreien Tagen ist er für Anwohner geöffnet und bietet einen beeindruckenden Panoramablick über die Bucht von Izmir.

Spiel Türkiye gegen Belgien in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Türkiye gegen Belgien: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Türkiye (Platz 27) gegen Belgien (Platz 8)

Türkiye hat zwar im Sommer sein letztes Gruppenspiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gegen Mitgastgeber USA gewonnen, doch das war zu wenig und kam zu spät, denn die vorherigen Niederlagen gegen Australien und Paraguay bedeuteten, dass das Team die K.-o.-Phase verpasste.

Die belgischen Fans erlebten bei der Weltmeisterschaft ein Wechselbad der Gefühle. Belgien machte zwei enttäuschende Unentschieden gegen Ägypten und Iran mit einem furiosen 5:1-Sieg gegen Neuseeland wett und zog in die spätere Turnierphase ein.

Weitere Siege gegen Senegal und die USA bereiteten ein Viertelfinal-Duell mit Spanien vor. Obwohl Belgien zur Halbzeit mit dem späteren Weltmeister beim Stand von 1:1 gleichauf lag, brach ein spätes Tor von Mikel Merino den Belgiern das Herz.

Türkiye gegen Belgien: Jüngste direkte Duelle

Im direkten Vergleich aller Zeiten gibt es nichts, was die beiden Teams trennt, denn beide Mannschaften kommen auf exakt gleich viele Siege. In ihren 11 bisherigen Duellen gewann Türkiye 3 Spiele und Belgien ebenfalls 3, während die übrigen 5 Partien unentschieden endeten.

Das letzte Aufeinandertreffen fand im Juni 2011 statt. Das Qualifikationsspiel zur UEFA Euro 2012 wurde im Stade Roi Baudouin in Brüssel, Belgien, ausgetragen und endete 1:1. Timmy Simons traf für Belgien, Burak Yılmaz glich für Türkiye aus.

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Belgien BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Frankreich FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italien ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Türkei TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



