Die Tschechische Republik eröffnet ihre UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 zu Hause gegen Kroatien und startet damit in ein anspruchsvolles Programm in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Weltmeister Spanien gehören. Beide Teams treffen im Rückspiel im November in Osijek erneut aufeinander, sodass die Fans in dieser Kampagne zweimal die Chance haben, dieses Duell zu verfolgen.

Kroatien reist als eines der konstant gefährlichsten Teams dieser Gruppe an, aufgebaut um ein Gerüst erfahrener Nationalspieler, während die Tschechische Republik den Heimvorteil vor den eigenen Fans in Prag nutzen will.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Tschechische Republik gegen Kroatien zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Tschechien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

Tschechien gegen Kroatien findet am 26. September 2026 in der Fortuna Arena in Prag statt, die Anstoßzeit wird noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 26. Sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Wo kann man Tickets für Tschechische Republik gegen Kroatien kaufen?

Tickets für das Spiel in Prag werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Tschechischen Fußballverbands angeboten, wobei in der Regel zunächst Verbandsmitglieder bevorzugt werden, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Osijek sind die offiziellen Kanäle des Kroatischen Fußballverbands (HNS) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Auftaktspiel in der Fortuna Arena in Prag sowie Angebote für das Rückspiel im November in der Opus Arena in Osijek.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Prioritätsfenster für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von einer Reihe von Verkäufern und bietet Käufern damit einen größeren Bestand, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente in Osijek für reisende tschechische Fans werden über die HNS-Kanäle abgewickelt und können begrenzt sein

Sekundärmarkt – Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Da beide Nationen in einer umkämpften Gruppe auf Punktejagd gehen, empfiehlt sich für beide Spiele eine frühe Buchung, insbesondere für den Auftakt in Prag.

Wie viel kosten Tickets für Tschechische Republik gegen Kroatien?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Prag werden über die Ticketkanäle des Tschechischen Fußballverbands festgelegt, wobei das gesamte Spektrum von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert verfügbar ist, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Osijek gelten die offiziellen HNS-Preise in gleicher Weise.

Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, und hier ist ein grober Überblick darüber, was euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Prag): ab etwa 40 bis 50 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren in der Fortuna Arena

Plätze im mittleren Preissegment (Prag): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Osijek: zum Nennwert im Allgemeinen günstiger als das Auftaktspiel in Prag, wobei das Angebot mit näher rückendem Termin knapper werden kann

Wie bei jedem Länderspiel in einer umkämpften Gruppe können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, fährt in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz eher früher als später sichert.

Tschechien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Tschechien gegen Kroatien

Tschechien geht mit zwei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie, dazu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Spiel war eine 0:3-Niederlage gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft im Juni. Zuvor spielte das Team in diesem Turnier 1:1 gegen Südafrika und verlor 1:2 gegen Südkorea, gewann jedoch beide Testspiele vor dem Turnier, 3:1 gegen Guatemala und 2:1 gegen Kosovo. In diesen fünf Spielen erzielte Tschechien sieben Tore und kassierte neun.

Kroatien holte in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Portugal im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. In der Gruppenphase schlug das Team Ghana mit 2:1 und Panama mit 1:0, unterlag aber England mit 2:4. Ein 2:1-Sieg im Testspiel gegen Slowenien rundete diese Serie ab. Kroatien erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte neun.

Tschechien gegen Kroatien: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Oktober 2025 statt, als sie sich in der WM-Qualifikation in Prag 0:0 trennten. Davor gewann Kroatien im Qualifikationsspiel im Juni 2025 zu Hause mit 5:1. In den letzten fünf direkten Duellen gab es insgesamt zwei Unentschieden, einen Sieg Kroatiens und Ergebnisse, die bis zu einem 4:2-Sieg Kroatiens in einem Freundschaftsspiel 2011 zurückreichen. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 15 Tore.

Tschechien gegen Kroatien: Tabelle

In Gruppe 3 der UEFA Nations League liegt Kroatien derzeit auf Platz eins, während Tschechien vor diesem Auftaktspiel auf Rang zwei steht.