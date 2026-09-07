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So bekommt man Tickets für Tschechien gegen England: Preise für die UEFA Nations League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Tschechien trifft in der UEFA Nations League A auf England. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

England trifft im Rahmen der UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 innerhalb von zwei Wochen zweimal auf Tschechien: Die Mannschaft von Thomas Tuchel reist zunächst nach Prag, ehe das Rückspiel im Wembley-Stadion stattfindet. Beide Partien sind Teil eines schweren Spielplans in Liga A, Gruppe A3, zu der auch Spanien und Kroatien gehören, und dieses Doppelduell könnte entscheidend dafür sein, wie sich die Gruppe am Ende entwickelt.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Tschechien gegen England wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Tschechische Republik gegen England in der UEFA Nations League A?

Tschechien gegen England wird am Dienstag, 29. September 2026, um 20:45 Uhr Ortszeit in der Fortuna Arena in Prag angepfiffen.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 2
Fortuna Arena

Wo kann man Tickets für Tschechien gegen England kaufen?

Tickets für das Spiel in Wembley werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten, wobei in der Regel Mitglieder des England Supporters Travel Club und FA-gebundene Dauerkarteninhaber Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle des tschechischen Verbands sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Auswärtsspiel in Prag.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Wembley-Spiel im Oktober sowie Angebote für Fans, die für das Auswärtsspiel im September nach Prag reisen.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Doppelduell wissen sollte:

  • Offizieller freier Verkauf – beginnt, nachdem die Prioritätsphasen für Mitglieder beendet sind, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag
  • Auswärtstickets – die Kontingente für Prag werden über die Kanäle des tschechischen Verbands abgewickelt, mit begrenztem Angebot für Englands Auswärtsfans
  • Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Spieltag ankommen
  • Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Da dies nur zwei von vier Partien sind, die England innerhalb eines Zwei-Wochen-Fensters bestreitet, wird für beide Spiele eine frühe Buchung empfohlen, insbesondere für das Heimspiel in Wembley.

Wie viel kosten Tickets für Tschechien gegen England?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Wembley variieren je nach Sitzplatzlage, wobei das Ticketportal von England Football die gesamte Bandbreite von regulären bis zu Premium-Sitzplätzen zum Nennwert anbietet, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Prag gilt auf gleiche Weise die offizielle Preisgestaltung des tschechischen Verbands.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was dort zu erwarten ist:

  • Günstigste Plätze (Wembley): ab etwa 40 £ bis 60 £, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren
  • Plätze der mittleren Preiskategorie (Wembley): zentrale Plätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau
  • Premium-Plätze (Wembley): ab 200 £ aufwärts für das größere der beiden Spiele
  • Auswärtstickets (Prag): zum Nennwert in der Regel günstiger als ein Abend in Wembley, wobei das Kontingent für England begrenzt ist

Wie bei jedem Länderspiel können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, ist deshalb in der Regel auf der sichereren Seite, wenn der Platz früher statt später gesichert wird.

Tschechien gegen England in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Tschechien gegen England

Tschechien geht mit einer schwierigen Formkurve in dieses Spiel und verbuchte in den letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft, zudem gab es in diesem Turnier ein 1:1 gegen Südafrika. In diesen fünf Spielen erzielte Tschechien sieben Tore und kassierte sieben, die Siege gelangen in Freundschaftsspielen gegen Guatemala und Kosovo.

Die letzten fünf Spiele Englands zeichnen ein klareres Bild. Die Mannschaft von Tuchel gewann vier und verlor eines, dabei erzielte sie 14 Tore und kassierte sieben. Das jüngste Spiel war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es gegen Argentinien, das England im Halbfinale ausschaltete.

CZE

CZE - Form

KOS
S2-1
GTM
S3-1
KOR
N2-1
SAF
U1-1
MEX
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ENG

ENG - Form

COD
S2-1
MEX
S2-3
NOR
S1-2
ARG
N1-2
FRA
S4-6
Tor erzielt (kassiert)
14/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Tschechien gegen England: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand bei der Euro 2020 statt, als England in Prag mit 1:0 gewann. Davor besiegte Tschechien England im Oktober 2019 in der Qualifikation zur Europameisterschaft in Prag mit 2:1. Dieses Resultat folgte auf Englands 5:0-Sieg im Rückspiel in Wembley früher im selben Jahr. Zu den vier Begegnungen im Datensatz gehört außerdem ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel im August 2008.

Head to Head

TschechienUnentschiedenEngland
1
1
2
Europameisterschaft
Tschechien badge
Tschechien
CZE
0
England badge
England
ENG
1
END
European Championship Qualification
Tschechien badge
Tschechien
CZE
2
England badge
England
ENG
1
END
European Championship Qualification
England badge
England
ENG
5
Tschechien badge
Tschechien
CZE
0
END
Freundschaftsspiele
England badge
England
ENG
2
Tschechien badge
Tschechien
CZE
2
END
4Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Tschechien gegen England Tabelle

In der UEFA Nations League, Gruppe A3, liegt Tschechien derzeit auf dem zweiten Platz, während England Dritter ist.

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
KroatienKroatienCRO
00000000
2
TschechienTschechienCZE
00000000
3
EnglandEnglandENG
00000000
4
SpanienSpanienESP
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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