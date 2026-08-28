Toulouse trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stadium de Toulouse in Toulouse auf Le Havre.

Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 sicherte sich Le Havre zu Hause einen hart umkämpften 2:1-Sieg gegen Toulouse. Historisch gesehen ist die Bilanz im direkten Vergleich zwischen den beiden Teams ausgeglichen, mit umkämpften Unentschieden und knappen Ergebnissen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um Tickets für Toulouse gegen Le Havre zu bekommen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Toulouse gegen Le Havre in der Ligue 1?

Toulouse gegen Le Havre findet im Stadium de Toulouse in Toulouse statt. Die bestätigte Anstoßzeit finden Sie in den Spieldetails unten.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 11:00 Stadium de Toulouse

Wie kann man Tickets für Toulouse gegen Le Havre in der Ligue 1 kaufen?

Sie können Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Toulouse und Le Havre über die folgenden Hauptoptionen kaufen:

Offizielle Ticketstelle von Toulouse FC (Hauptoption): Kaufen Sie direkt über die offizielle Website von Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) oder am Spieltag an der Kasse des Stadium de Toulouse, sofern verfügbar. Der direkte Kauf beim Heimklub garantiert authentische Preise ohne Aufschläge von Wiederverkäufern.

Sekundäre Marktplätze: Drittanbieter-Plattformen wie Ticombo bieten Wiederverkaufstickets für Ligue-1-Spiele an, wobei die Preise je nach Nachfrage schwanken können.

Wie viel kosten Tickets für Toulouse gegen Le Havre in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Spiel Toulouse FC gegen Le Havre AC im Stadium de Toulouse hängen im Allgemeinen davon ab, wo Sie sie kaufen und welche Sitzplatzkategorie Sie bevorzugen:

Offizielle Kasse (Primärmarkt): Standardtickets direkt über die Ticketstelle von Toulouse FC kosten für reguläre Heimspiele in der Ligue 1 in der Regel zwischen 15 € und 55 € , je nachdem, ob Sie hinter den Toren (Virages) oder an den Seiten (Tribunes) sitzen.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf Drittanbieter-Plattformen wie Ticombo beginnen Standard-Wiederverkaufstickets derzeit bei etwa 20 € bis 35 € für einfache Plätze, während durchschnittliche Plätze mit zentraler Sicht zwischen 50 € und 85 € liegen. Premium- oder VIP-Hospitality-Optionen können 100 € bis 150 €+ kosten.

Toulouse gegen Le Havre in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Toulouse und Le Havre

Toulouse hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Niederlage in der Ligue 1 bei Lyon am 22. August. Zudem verlor Toulouse in der Saisonvorbereitung mit 1:2 gegen den Hamburger SV, auch wenn Siege gegen Al-Ain und Real Sociedad zeigten, dass die Mannschaft Ergebnisse liefern kann. Toulouse erzielte in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte sechs.

Le Havre kommt aus den vergangenen fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einer 0:1-Niederlage in der Liga gegen Monaco. Am 15. August gewann Le Havre ein Testspiel gegen Le Mans, verlor aber eine Woche zuvor mit 2:3 gegen Real Oviedo. In diesen fünf Spielen erzielte Le Havre fünf Tore und kassierte sechs, zudem blieb das Team in diesem Lauf noch ohne Zu-null-Spiel.

Toulouse gegen Le Havre: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 15. Februar 2026 in der Ligue 1 statt, als Le Havre zu Hause mit 2:1 gewann. Davor trennten sich die Teams im November 2025 im Stadium de Toulouse 0:0. Über die vergangenen fünf Ligue-1-Duelle hinweg kommt Toulouse auf zwei Siege, Le Havre ebenfalls auf zwei, ein Spiel endete unentschieden. Das deutlichste Ergebnis in den Daten war ein 4:1-Sieg von Toulouse bei Le Havre im Februar 2025.