Tottenham will den Abstiegskampf der vergangenen Saison hinter sich lassen und unter der Leitung von Roberto De Zerbi in der Premier-League-Tabelle nach oben klettern. Verbesserte Heimauftritte sind ein Muss, und Tottenham bestreitet seinen ersten Ligaauftritt im Tottenham Hotspur Stadium am Samstag, 29. August, wenn Newcastle United zu Gast ist.

Erstaunlicherweise brauchte Tottenham bis zum allerletzten Saisonspiel, um den ersten Heimsieg des Jahres 2026 einzufahren, doch der 1:0-Erfolg gegen Everton erwies sich als entscheidend. Die Spurs-Fans werden die vergangenen beiden schwierigen Spielzeiten verzeihen und vergessen, wenn De Zerbis Mannschaft einen schnellen Start hinlegt und die teuren Neuzugänge Sandro Tonali und Mateus Fernandes sofort einschlagen.

Kann Tottenham gegen Newcastle erstmals seit 2023 wieder einen Sieg einfahren? Das können Sie persönlich erleben, indem Sie noch heute Tickets buchen. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Newcastle United statt?

Tottenham Hotspur gegen Newcastle United wird am Samstag, 29. August, im Tottenham Hotspur Stadium in London um 17.30 Uhr BST angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

So kaufen Sie Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch ausgeloste Ballot-Lotterien für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Gastgeberklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs ordnen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Sitzplätze zentral an der Längsseite und im Unterrang haben Premiumpreise, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ballot-Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für einfache Mitgliedschaften.

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