Tottenham geht in die Saison 2026/27 unter Roberto De Zerbi, der den Klub in der vergangenen Spielzeit nach einer dramatischen Phase mit drei verschiedenen Trainern stabilisierte und zum Klassenerhalt führte. Da es in dieser Saison keinen Europapokal gibt, liegt der Fokus voll auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen.

Tottenham Hotspurs kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets Sa., 22. Aug. 2026, 17:30 Brentford gegen Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium (auswärts) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur The City Ground (auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Everton Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Aston Villa Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Manchester United gegen Tottenham Hotspur Old Trafford (auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Chelsea gegen Tottenham Hotspur Stamford Bridge (auswärts) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Leeds United gegen Tottenham Hotspur Elland Road (auswärts) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Sunderland gegen Tottenham Hotspur Stadium of Light (auswärts) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Tottenham Hotspur gegen Fulham Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Arsenal (North London Derby) Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Hull City gegen Tottenham Hotspur MKM Stadium (auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Liverpool gegen Tottenham Hotspur Anfield (auswärts) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Tottenham Hotspur gegen Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Manchester City gegen Tottenham Hotspur Etihad Stadium (auswärts) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Fulham gegen Tottenham Hotspur Craven Cottage (auswärts) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Crystal Palace gegen Tottenham Hotspur Selhurst Park (auswärts) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Ipswich Town gegen Tottenham Hotspur Portman Road (auswärts) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur gegen Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion gegen Tottenham Hotspur American Express Stadium (auswärts) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Bournemouth gegen Tottenham Hotspur Vitality Stadium (auswärts) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Everton gegen Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Brentford Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Newcastle United gegen Tottenham Hotspur St. James' Park (auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Hull City Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Arsenal gegen Tottenham Hotspur (North London Derby) Emirates Stadium (auswärts) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Coventry City gegen Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (auswärts) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Aston Villa gegen Tottenham Hotspur Villa Park (auswärts) Premier League Tickets

Zum Zeitpunkt der Erstellung ist nur für das Auftaktspiel eine Anstoßzeit bestätigt, alle anderen Termine können aufgrund der TV-Auswahl noch geändert werden. Tottenham steigt zudem in der zweiten Runde in den Carabao Cup und in der dritten Runde in den FA Cup ein, wobei die Gegner nach jeder Auslosung bestätigt werden.

Wie kann man Tottenham-Hotspur-Tickets kaufen?

Tickets werden in drei Phasen verkauft: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Klubmitglieder nach Treuepunkten und schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit. Die One-Hotspur-Mitgliedschaft (£45) ist die Einstiegsstufe und für alle offen; One Hotspur+ (£55) bietet zusätzlich ein 24-stündiges Prioritätsfenster und einen Platz auf der Warteliste für Dauerkarten.

Wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, dabei zu sein.

Wie viel kosten Tottenham-Hotspur-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen normalerweise zwischen £38 und £109 und sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ermäßigungen gelten für Senioren (£19-54), junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren (£28,50-81,50) und Jugendliche unter 18 Jahren (£19-54). Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub sind ebenfalls eine Option, sobald die offiziellen Tickets ausverkauft sind.

Die Preise für Dauerkarten reichen von £856 bis £2.147, wobei 1882 Season Tickets £2.367 kosten. Rabatte gelten für Jugendliche (50 %), junge Erwachsene (25 %) und Senioren (50 %). Die Warteliste, die nur für One-Hotspur+-Mitglieder offen ist, umfasst etwa 80.000 Namen.

Alles, was ihr über das Tottenham Hotspur Stadium wissen müsst

Seit 2019 die Heimat des Klubs, fasst das Tottenham Hotspur Stadium 62.850 Zuschauer und ist damit nach Wembley und Old Trafford das drittgrößte Fußballstadion in England. Sein herausragendes Merkmal ist die einrangige South Stand mit einer Kapazität von 17.500 Plätzen, die mit einer Neigung von 34 Grad angelegt ist, der steilsten im Vereinigten Königreich legal zulässigen. Dadurch ist die vorderste Reihe nur 4,9 Meter von der Torlinie entfernt. Der ausfahrbare Rasen des Stadions, der erste seiner Art, gibt darunter eine synthetische Oberfläche für NFL London Games, Konzerte und andere Veranstaltungen frei.