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Tottenham Europa League trophyGetty Images
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So bekommt man Tickets für Tottenham Hotspur 2026/27: Bevorstehende Spiele, Ticketpreise & Infos zu Dauerkarten

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Tottenham
Premier League

Verpasst nicht, Tottenham Hotspur in dieser Saison live in Aktion zu sehen

Tottenham geht in die Saison 2026/27 unter Roberto De Zerbi, der den Klub in der vergangenen Spielzeit nach einer dramatischen Phase mit drei verschiedenen Trainern stabilisierte und zum Klassenerhalt führte. Da es in dieser Saison keinen Europapokal gibt, liegt der Fokus voll auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen.

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Tottenham Hotspurs kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
Sa., 22. Aug. 2026, 17:30Brentford gegen Tottenham HotspurGtech Community Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00Tottenham Hotspur gegen Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00Nottingham Forest gegen Tottenham HotspurThe City Ground (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00Tottenham Hotspur gegen EvertonTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00Tottenham Hotspur gegen Aston VillaTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00Manchester United gegen Tottenham HotspurOld Trafford (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00Tottenham Hotspur gegen Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00Chelsea gegen Tottenham HotspurStamford Bridge (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00Tottenham Hotspur gegen Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00Leeds United gegen Tottenham HotspurElland Road (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00Tottenham Hotspur gegen Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00Sunderland gegen Tottenham HotspurStadium of Light (auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00Tottenham Hotspur gegen FulhamTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00Tottenham Hotspur gegen Arsenal (North London Derby)Tottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00Hull City gegen Tottenham HotspurMKM Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00Liverpool gegen Tottenham HotspurAnfield (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00Tottenham Hotspur gegen BournemouthTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00Tottenham Hotspur gegen Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00Manchester City gegen Tottenham HotspurEtihad Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00Fulham gegen Tottenham HotspurCraven Cottage (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00Crystal Palace gegen Tottenham HotspurSelhurst Park (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen SunderlandTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00Ipswich Town gegen Tottenham HotspurPortman Road (auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00Tottenham Hotspur gegen Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion gegen Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00Bournemouth gegen Tottenham HotspurVitality Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 15:00Everton gegen Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen BrentfordTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00Newcastle United gegen Tottenham HotspurSt. James' Park (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen Hull CityTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00Arsenal gegen Tottenham Hotspur (North London Derby)Emirates Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00Coventry City gegen Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (auswärts)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00Aston Villa gegen Tottenham HotspurVilla Park (auswärts)Premier LeagueTickets

Zum Zeitpunkt der Erstellung ist nur für das Auftaktspiel eine Anstoßzeit bestätigt, alle anderen Termine können aufgrund der TV-Auswahl noch geändert werden. Tottenham steigt zudem in der zweiten Runde in den Carabao Cup und in der dritten Runde in den FA Cup ein, wobei die Gegner nach jeder Auslosung bestätigt werden.

Wie kann man Tottenham-Hotspur-Tickets kaufen?

Tickets werden in drei Phasen verkauft: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Klubmitglieder nach Treuepunkten und schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit. Die One-Hotspur-Mitgliedschaft (£45) ist die Einstiegsstufe und für alle offen; One Hotspur+ (£55) bietet zusätzlich ein 24-stündiges Prioritätsfenster und einen Platz auf der Warteliste für Dauerkarten.

Wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, dabei zu sein.

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Wie viel kosten Tottenham-Hotspur-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen normalerweise zwischen £38 und £109 und sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ermäßigungen gelten für Senioren (£19-54), junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren (£28,50-81,50) und Jugendliche unter 18 Jahren (£19-54). Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub sind ebenfalls eine Option, sobald die offiziellen Tickets ausverkauft sind.

Die Preise für Dauerkarten reichen von £856 bis £2.147, wobei 1882 Season Tickets £2.367 kosten. Rabatte gelten für Jugendliche (50 %), junge Erwachsene (25 %) und Senioren (50 %). Die Warteliste, die nur für One-Hotspur+-Mitglieder offen ist, umfasst etwa 80.000 Namen.

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Alles, was ihr über das Tottenham Hotspur Stadium wissen müsst

Seit 2019 die Heimat des Klubs, fasst das Tottenham Hotspur Stadium 62.850 Zuschauer und ist damit nach Wembley und Old Trafford das drittgrößte Fußballstadion in England. Sein herausragendes Merkmal ist die einrangige South Stand mit einer Kapazität von 17.500 Plätzen, die mit einer Neigung von 34 Grad angelegt ist, der steilsten im Vereinigten Königreich legal zulässigen. Dadurch ist die vorderste Reihe nur 4,9 Meter von der Torlinie entfernt. Der ausfahrbare Rasen des Stadions, der erste seiner Art, gibt darunter eine synthetische Oberfläche für NFL London Games, Konzerte und andere Veranstaltungen frei.

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