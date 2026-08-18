So bekommt man Tickets für Sunderland gegen Fulham: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Für Sunderland verspricht es eine Riesensaison zu werden: Der Klub hat sich erstmals seit 1973 und erst zum zweiten Mal in seiner gesamten Geschichte für Europa qualifiziert. Natürlich bleibt die Premier League der Schlüssel, und der talentierte Kader will die Fans der Black Cats beim Saisonauftakt im Stadium of Light gegen Fulham am Sonntag, 30. August, begeistern.

Sunderland übertraf in der vergangenen Saison bei der Rückkehr in die Premier League alle Erwartungen, wurde Siebter und sicherte sich damit einen Platz in der UEFA Europa League. Dieser Erfolg beruhte auf einer starken Heimbilanz, wobei die Mannschaft von Régis Le Bris im Stadium of Light einige denkwürdige Siege gegen Teams wie Chelsea, Tottenham, Bournemouth und insbesondere Newcastle einfuhr.

Ihr könnt beim ersten Heimspiel von Sunderland in der Premier League am letzten Sonntag im August dabei sein. GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Sunderland gegen Fulham zu sichern, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Sunderland gegen Fulham statt?

Sunderland gegen Fulham findet am Sonntag, 30. August, im Stadium of Light in Sunderland statt. Der Anstoß ist für 14 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 09:00 Stadium of Light

So kauft ihr Tickets für Sunderland gegen Fulham in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Schwarzhandel und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Klassische Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Sunderland gegen Fulham?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in verschiedene Stufen ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. In den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen gelangen sie praktisch nie.

Der Kauf von Tickets für hochklassige Premier-League-Spiele ermöglicht es Fans, taktische Duelle auf höchstem Niveau und Weltklassespieler live zu erleben. Wenn ihr eure Spieltagseinschätzungen auf das Endergebnis stützen wollt, solltet ihr euch die Einsteigerangebote für Neukunden nicht entgehen lassen. Nutzt unbedingt unseren verifizierten betfred promo code, um euch noch heute außergewöhnliche Wettvorteile zu sichern.

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