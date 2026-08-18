Für Sunderland verspricht es, eine riesige Saison zu werden: Der Klub hat sich erstmals seit 1973 und überhaupt erst zum zweiten Mal in seiner gesamten Geschichte für Europa qualifiziert. Natürlich bleibt die Premier League der Schlüssel, und der talentierte Kader will die Fans der Black Cats beim Saisonauftakt im Stadium of Light gegen Fulham am Sonntag, 30. August, in Verzückung versetzen.

Sunderland übertraf bei der Rückkehr in die Premier League in der vergangenen Saison alle Erwartungen, wurde Siebter und sicherte sich damit einen Platz in der UEFA Europa League. Dieser Erfolg basierte auf einer beeindruckenden Heimbilanz. Die Mannschaft von Régis Le Bris feierte im Stadium of Light einige denkwürdige Siege gegen Chelsea, Tottenham, Bournemouth und insbesondere Newcastle.

Ihr könnt beim ersten Premier-League-Heimspiel von Sunderland am letzten Sonntag im August dabei sein. GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Sunderland gegen Fulham zu bekommen, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Sunderland gegen Fulham statt?

Sunderland gegen Fulham findet am Sonntag, 30. August, im Stadium of Light in Sunderland statt. Anpfiff ist planmäßig um 14 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 09:00 Stadium of Light

So kauft ihr Tickets für Sunderland gegen Fulham in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird das über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, Gesetzen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Klassische Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel für die Verlosung.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die Allgemeinheit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Sunderland gegen Fulham?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren je nach Gastgeber, Sitzplatzlage und Spielkategorie stark:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Ticketbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der obersten Kategorie mit den meisten Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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