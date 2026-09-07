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Spain Nations LeagueGetty
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So bekommt man Tickets für Spaniens Nations-League-Spiele: Termine, Ticketpreise und mehr

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Tickets
UEFA Nations League A
Spanien
L. Yamal

So können Sie sich Tickets für die Nations-League-Spiele Spaniens sichern

Spanien geht als amtierender Weltmeister in die UEFA Nations League 2026/27, und die Nachfrage, La Roja live zu sehen, war nach dem Triumph bei der Weltmeisterschaft 2026 nie höher. In Liga A, Gruppe A3, zusammen mit England, Kroatien und Tschechien gelost, bestreitet Spanien zwischen September und November sechs Partien und will den Titel in der Nations League zu seiner wachsenden Trophäensammlung hinzufügen.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Spaniens Nations-League-Spiele wissen müssen, darunter Spieltermine, Preise und Bezugsquellen.

Wann ist Spanien in der Nations League im Einsatz?

Datum & Uhrzeit

Spiel

Ort

Tickets

Samstag, 26. September 2026 - 20:45 Uhr

England gegen Spanien

Wembley-Stadion, London

Tickets

Dienstag, 29. September 2026 - 20:45 Uhr

Spanien gegen Kroatien

Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

Tickets

Samstag, 3. Oktober 2026 - 20:45 Uhr

Spanien gegen Tschechien

Carlos Tartiere, Oviedo

Tickets

Dienstag, 6. Oktober 2026 - 20:45 Uhr

Kroatien gegen Spanien

Poljud-Stadion, Split

Tickets

Donnerstag, 12. November 2026 - 20:45 Uhr

Tschechien gegen Spanien

Epet Arena, Prag

Tickets

Sonntag, 15. November 2026 - 20:45 Uhr

Spanien gegen England

Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Tickets

Wo kann man Tickets für Spaniens Nations-League-Spiele kaufen?

Die zuverlässigste Möglichkeit, sich Tickets für Spaniens Spiele in der Nations League zu sichern, ist über StubHub, insbesondere angesichts dessen, wie schnell die offiziellen Kontingente in dieser Kampagne vergriffen waren. Als einer der größten Ticket-Marktplätze der Welt bietet StubHub eine große Auswahl an Sitzplätzen für Spaniens Spielplan, von der Auswärtsreise nach Wembley bis zum Heimfinale im Riyadh Air Metropolitano.

Darum lohnt es sich, StubHub für diese Kampagne zu prüfen:

  • Zugang trotz ausverkaufter offizieller Verkäufe – die Spiele in Sevilla und Oviedo sind an der Quelle bereits ausverkauft, wodurch StubHub einer der letzten Wege zu einem Platz ist
  • Garantierte Übertragungen – jeder Kauf ist durch StubHubs FanProtect-Programm abgesichert, was Käuferinnen und Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen
  • Keine Verbandsmitgliedschaft erforderlich – nützlich für internationale Fans ohne Zugang zu den offiziellen Kanälen oder Prioritätsfenstern des RFEF
  • Große Sitzplatzauswahl – in jedem Stadion von Spaniens Spielplan, von Plätzen im Oberrang bis zu zentralen Premium-Optionen
  • Hospitality-Pakete – verfügbar für die prestigeträchtigsten Partien, einschließlich des Heimfinales gegen England in Madrid

Angesichts der Nachfrage, die sich in dieser Kampagne bereits zeigt, ist eine frühe Buchung für jede verbleibende Partie dringend zu empfehlen, insbesondere für das entscheidende November-Spiel gegen England.

Wie viel kosten Tickets für Spaniens Nations-League-Spiele?

Die Preise für Tickets zu Spaniens Nations-League-Spielen variieren erheblich, je nach Partie, Sitzplatzlage und Zeitpunkt des Kaufs vor dem Spieltag. Hier ist ein grober Leitfaden dazu, was Sie bei StubHub erwarten können:

  • Günstigste Plätze: ab etwa 45 € bis 60 € für Spiele mit größerem verfügbaren Angebot, typischerweise in den Oberrängen hinter den Toren
  • Plätze im mittleren Preissegment: in der Regel 100 € bis 200 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinien in Stadien wie dem Riyadh Air Metropolitano
  • Premium & Hospitality: ab 300 € aufwärts für die größten Spiele der Gruppe, darunter das England-Finale in Madrid und alle Wiederverkaufsangebote für die ausverkauften Spiele in Sevilla und Oviedo
  • Ausverkaufte Spiele (Sevilla & Oviedo): da kein offizielles Kontingent mehr verfügbar ist, liegen die Wiederverkaufspreise auf dem Sekundärmarkt angesichts der hohen Nachfrage deutlich über dem Nennwert

Wie bei jeder Partie mit Beteiligung des amtierenden Weltmeisters können sich die Preise auf dem Sekundärmarkt schnell bewegen. Deshalb ist es die sicherere Option, sich so früh wie möglich einen Platz zu sichern, wenn Sie mit einem bestimmten Budget planen.

Alles, was Sie über die Nations League wissen müssen

Die UEFA Nations League 2026/27 ist die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs, und Spanien kehrt in Liga A, die höchste Spielklasse, in Gruppe A3 zusammen mit England, Kroatien und Tschechien zurück. Spanien geht sowohl als amtierender Europameister als auch als amtierender Weltmeister in diese Kampagne und verleiht damit jeder Partie in dieser Gruppe zusätzliches Gewicht.

Ein paar Dinge, die Sie über die Bedeutung wissen sollten:

  • Status als Weltmeister – Spaniens Triumph bei der Weltmeisterschaft 2026 hat eine beispiellose Nachfrage nach Tickets für die Nationalmannschaft ausgelöst, wobei zwei der drei Heimspiele bereits ausverkauft sind
  • Eine Neuauflage der EURO 2024 – Spaniens Auftaktspiel gegen England ist eine Neuauflage des Finals der EURO 2024, das Spanien gewann
  • Auf- und Abstieg stehen zwischen den Ligen auf dem Spiel, abhängig davon, wie die Gruppe endet
  • Sechs Spiele in einem kompakten Zeitraum – alle Gruppenspiele werden im September, Oktober und November ausgetragen, was den Fans eine kurze, aber actionreiche Phase bietet, um Spanien in Aktion zu sehen

Da Kroatien und Tschechien beide entschlossen sind, gegen den Weltmeister für eine Überraschung zu sorgen, verspricht dies eine der am aufmerksamsten verfolgten Gruppen der gesamten Nations League zu werden.

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