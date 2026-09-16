Spanien trifft am 3. Oktober 2026 im Estadio Carlos Tartiere in Oviedo in einer hochinteressanten Partie der UEFA Nations League auf Tschechien. In diesem Gruppenspiel stehen sich die europäischen Schwergewichte vor einer leidenschaftlichen Kulisse in Asturien gegenüber, während beide Teams wichtige Punkte im Turnier sammeln wollen.

GOAL liefert euch alle Informationen, die ihr braucht, um euch euren Platz im Estadio Carlos Tartiere zu sichern. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets kaufen könnt, wie hoch die Preise sind und wie ihr euch noch heute eure Karten sichert.

Wann ist der Anstoß von Spanien gegen Tschechien in der UEFA Nations League A?

Spanien gegen Tschechien findet im Nuevo Carlos Tartiere in Oviedo statt, wobei offizielle Informationen zur Übertragung und Anstoßzeit derzeit noch nicht bestätigt sind.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Wo kann man Tickets für Spanien gegen Tschechien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des spanischen Fußballverbands RFEF erworben werden, das den primären Vertrieb für Heimspiele abwickelt. Die offizielle RFEF-Website ist eure erste Anlaufstelle, um euch während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen Tickets zum Originalpreis zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind Sekundärplattformen wie StubHub die beste Option.

Wie viel kosten Tickets für Spanien gegen Tschechien?

Die regulären Ticketpreise im offiziellen RFEF-Portal beginnen in der Regel bei 35 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter dem Tor, wobei die Preise je nach Sitzblock und Rang im Estadio Carlos Tartiere steigen.

Auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise derzeit bei 48 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach Sitzplatzwahl, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Spanien gegen Tschechien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Spanien gegen Tschechien

Spanien hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei neun Tore erzielt und zwei kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. In dieser Serie gab es zudem Siege gegen Frankreich, Belgien, Portugal und Österreich, wobei Spanien in zwei dieser fünf Partien ohne Gegentor blieb.

Tschechiens letzte fünf Ergebnisse brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen, bei sechs erzielten und sieben kassierten Toren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Mexiko in der Gruppenphase der WM. Außerdem gewann das Team in Freundschaftsspielen mit 3:1 gegen Guatemala und 2:1 gegen Kosovo, verlor jedoch mit 1:2 gegen Südkorea und spielte 1:1 gegen Südafrika.

Spanien gegen Tschechien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Juni 2022 in der UEFA Nations League statt, als Spanien zu Hause mit 2:0 gewann. Davor trennten sich beide Mannschaften im Rückspiel früher im selben Monat in Prag 2:2. Über die letzten fünf direkten Duelle hinweg hat Spanien die bessere Bilanz mit drei Siegen gegenüber keinem von Tschechien sowie zwei Unentschieden, darunter ein 1:0-Sieg bei der EM 2016 und ein 2:1-Erfolg in einem Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2011.



