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So bekommt man Tickets für Spanien gegen Kroatien: Preise in der UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Spanien trifft in der UEFA Nations League A auf Kroatien. So kannst du dir Tickets sichern

Der amtierende Weltmeister Spanien eröffnet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 gegen Kroatien in Sevilla, bevor beide Teams nur eine Woche später erneut in Split aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines hochkarätig besetzten Spielplans in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Tschechien gehören, und dieses frühe Doppelduell hat angesichts der Qualität beider Mannschaften großes Gewicht.

GOAL erklärt Ihnen alles, was Sie über den Kauf von Tickets für Spanien gegen Kroatien wissen müssen, darunter Spieltermine, Preise und Bezugsquellen.

Wann ist Anstoß bei Spanien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

Spanien gegen Kroatien wird am 26. September 2026 im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla angepfiffen, wobei die genaue lokale Anstoßzeit noch von der UEFA bestätigt werden muss.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 2
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wo kann man Tickets für Spanien gegen Kroatien kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Sevilla waren zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des RFEF erhältlich, wobei Mitglieder des Verbands Vorrang hatten, bevor die Partie vollständig ausverkauft war. Die offiziellen Kanäle des kroatischen Verbands (HNS) sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Auswärtsspiel in Split.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für beide Spiele, vom Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla bis zum Poljud-Stadion in Split.

Ein paar Dinge, die Sie beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollten:

  • Ausverkaufte Partie – da die offiziellen Tickets für Sevilla vergriffen sind, ist StubHub eine der letzten Möglichkeiten, das Spiel am 29. September zu besuchen
  • Auswärtstickets – die Kontingente für Split werden über die Kanäle des HNS abgewickelt, mit begrenztem Angebot für mitreisende Spanien-Fans
  • Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen
  • Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts dessen, wie schnell das Spiel in Sevilla ausverkauft war, wird auch für die Auswärtspartie in Split eine frühe Buchung dringend empfohlen, insbesondere angesichts des gewachsenen Profils Spaniens seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft.

Wie viel kosten Tickets für Spanien gegen Kroatien?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Sevilla wurden vor dem Ausverkauf über die Ticketkanäle des RFEF festgelegt. Für das Spiel in Split gelten die offiziellen Preise des HNS in gleicher Weise.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist eine grobe Orientierung dazu, was Sie dort erwarten können:

  • Sevilla (an der Quelle ausverkauft): Da kein offizielles Kontingent mehr verfügbar ist, liegen die Wiederverkaufspreise auf dem Zweitmarkt angesichts der enormen Nachfrage rund um Spaniens WM-Erfolg deutlich über dem Nennwert
  • Günstigste Plätze in Split: ab etwa 45 € bis 60 €, typischerweise in den oberen Rängen hinter den Toren
  • Plätze im mittleren Preissegment in Split: in der Regel 90 € bis 160 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinien
  • Premium-Plätze in Split: ab 250 € aufwärts für Fans, die die bestmögliche verfügbare Sicht wollen

Wie bei jeder Partie mit Beteiligung des Weltmeisters können sich die Preise schnell verändern. Wer mit einem festen Budget plant, ist daher auf der sichereren Seite, wenn er sich so früh wie möglich einen Platz sichert.

Spanien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Spanien gegen Kroatien

Spanien geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie, die allesamt bei der Weltmeisterschaft 2026 erzielt wurden. Im Finale besiegte die Mannschaft Argentinien mit 1:0 und zuvor Österreich mit 3:0, Portugal mit 1:0, Belgien mit 2:1 und Frankreich mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielte Spanien sieben Tore und kassierte keines, die Mannschaft spielte also in jeder Partie zu null.

Kroatiens letzte fünf Ergebnisse fallen gemischter aus. Die Mannschaft gewann drei Spiele und verlor zwei, zuletzt gab es im Achtelfinale der Weltmeisterschaft eine 1:2-Niederlage gegen Portugal. Zuvor schlug Kroatien im Turnier Ghana mit 2:1 und Panama mit 1:0, verlor in der Gruppenphase aber auch mit 2:4 gegen England. In diesen fünf Partien erzielte Kroatien sieben Tore und kassierte neun.

ESP

ESP - Form

AUT
S3-0
POR
S0-1
BEL
S2-1
FRA
S0-2
ARG
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
CRO

CRO - Form

SVN
S2-1
ENG
N4-2
PAN
S0-1
GHA
S2-1
POR
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Spanien gegen Kroatien: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es bei der EURO 2024, als Spanien mit 3:0 gewann. Davor trennten sich die beiden Mannschaften im Juni 2023 in einem Nations-League-Spiel 0:0. Über die vergangenen fünf direkten Duelle hinweg hat Spanien die bessere Bilanz, wobei der deutlichste Sieg ein 6:0-Heimerfolg in der Nations League im September 2018 war. Diese fünf Begegnungen brachten insgesamt 19 Tore hervor.

Head to Head

SpanienUnentschiedenKroatien
4
0
1
Europameisterschaft
Spanien badge
Spanien
ESP
3
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
Spanien badge
Spanien
ESP
0
END
Europameisterschaft
Kroatien badge
Kroatien
CRO
3
Spanien badge
Spanien
ESP
5
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
3
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
UEFA Nations League A
Spanien badge
Spanien
ESP
6
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
13Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Tabellenstand Spanien gegen Kroatien

In Gruppe 3 der UEFA Nations League steht Kroatien derzeit auf dem ersten Platz, während Spanien vor diesem Spiel auf Rang vier liegt.

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
KroatienKroatienCRO
00000000
2
TschechienTschechienCZE
00000000
3
EnglandEnglandENG
00000000
4
SpanienSpanienESP
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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