Zwei Schwergewichte des Weltfußballs treffen aufeinander, wenn England Spanien zu einem Topspiel der UEFA Nations League im Wembley-Stadion in London empfängt. Diese Partie ist nach ihren denkwürdigen Duellen bei Europameisterschaften ein absolutes Highlight und bringt internationale Spitzenklasse an einen der ikonischsten Austragungsorte des Fußballs.

Die Nachfrage nach Plätzen im Wembley-Stadion ist enorm, doch der Weg zu Ihrem Ticket muss nicht schwierig sein. GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel, zur Terminplanung, zu den offiziellen Ticketpreisspannen und dazu, wo Sie Ihre Tickets jetzt online kaufen können.

Wann ist der Anstoß von Spanien gegen England in der UEFA Nations League A?

Spanien gegen England findet im Riyadh Air Metropolitano in Madrid statt, offizielle Übertragungsinformationen für diese Partie sind derzeit nicht verfügbar.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Wo kann man Tickets für Spanien gegen England kaufen?

Offizielle Tickets werden über das FA-Ticketportal auf England Football sowie über die offiziellen UEFA-Kanäle vertrieben. Der freie Verkauf und die priorisierten Zugangsfenster für Mitglieder des England Supporters Travel Club beginnen mehrere Wochen vor dem Spiel, wobei die Hauptkontingente regelmäßig schnell ausverkauft sind.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub der richtige Weg, um sich vor dem Anpfiff Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Spanien gegen England?

Die Preise für Tickets beim offiziellen Ticketanbieter beginnen bei 35 £ für Sitzplätze der Kategorie 4, während die regulären Erwachsenenpreise in den Hauptbereichen des Stadions bis auf 80 £ steigen. Dazu kommen Tickets für den Familienblock ab 25 £.

Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern, wobei die Preise bei etwa 76 £ beginnen.

Spanien gegen England in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Spanien gegen England

Spanien geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie, erzielte in diesem Lauf sieben Tore und kassierte drei. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Finale, womit eine makellose Turnierkampagne abgeschlossen wurde. Zuvor besiegte die Mannschaft von Luis de la Fuente Frankreich im Halbfinale mit 2:0 und setzte sich im Viertelfinale knapp mit 2:1 gegen Belgien durch. Spaniens Team verlor in diesen fünf Partien kein einziges Spiel.

Englands letzte fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage, wobei England in einer torreichen Serie 11 Tore erzielte und 11 Gegentreffer kassierte. Das jüngste Spiel war ein 4:6-Sieg gegen Frankreich im WM-Halbfinale, bevor eine 1:2-Niederlage gegen Argentinien im Finale das Turnier beendete. Zuvor gab es einen 2:1-Sieg gegen Norwegen und einen 3:2-Erfolg gegen Mexiko.

Spanien gegen England: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand bei der EM 2024 statt, als Spanien England mit 2:1 besiegte. In den letzten fünf Duellen hat Spanien mit drei Siegen gegenüber einem von England die bessere Bilanz, eine Partie endete unentschieden. Speziell in der Nations League gewann Spanien im Oktober 2018 in Madrid mit 2:3, während England das Rückspiel im Vormonat mit 1:2 gewann.



