Serbien eröffnet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 am Donnerstag, den 24. September, im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad mit einem Heimspiel gegen Griechenland, bevor beide Teams im November im Rückspiel im Panthessaliko-Stadion erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil des Spielplans der Liga A, Gruppe A2, zu der auch Deutschland und die Niederlande gehören.

GOAL hat alles, was Ihr wissen müsst, um Euch jetzt Tickets für Serbien gegen Griechenland zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Serbien gegen Griechenland in der UEFA Nations League A?

Serbien gegen Griechenland findet im Stadion Rajko Mitić in Belgrad statt, die offiziellen Details zur Anstoßzeit werden noch bestätigt. Prüft den genauen Zeitplan bei Eurem regionalen Sender.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Wo kann man Tickets für Serbien gegen Griechenland kaufen?

Tickets für das Spiel in Belgrad werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des serbischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor verbleibende Kontingente in den freien Verkauf gehen. Die offiziellen Kanäle des griechischen Fußballverbands (EPO) sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Rückspiel im Panthessaliko-Stadion.

Ticombo ist eine gute Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplätzen für das Auftaktspiel im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad sowie Angebote für das Rückspiel im November im Panthessaliko-Stadion.

Ein paar Dinge, die Ihr beim Ticketkauf für dieses Duell wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf – beginnt, nachdem die Vorrangsfenster für Mitglieder geschlossen wurden, normalerweise näher am jeweiligen Spieltag

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von verschiedenen Verkäufern und bietet Käufern damit eine größere Auswahl, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente im Panthessaliko-Stadion für reisende serbische Fans werden über die EPO-Kanäle abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – Ticombo ist eine gute Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der großen Kulisse, die dieses Spiel in Belgrad voraussichtlich anziehen wird, ist eine frühe Buchung für beide Partien empfehlenswert.

Wie viel kosten Tickets für Serbien gegen Griechenland?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Belgrad werden über die Ticketkanäle des serbischen Fußballverbands festgelegt. Solange Kontingente verfügbar sind, ist die gesamte Bandbreite von regulären bis zu Premium-Sitzplätzen zum Nennwert erhältlich. Für das Spiel im Panthessaliko-Stadion gelten auf die gleiche Weise die offiziellen EPO-Preise.

Ticombo ist eine gute Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, und hier ist ein grober Überblick darüber, was Euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Belgrad): Die Angebote für das Auftaktspiel im Rajko-Mitić-Stadion beginnen mit erschwinglichen Preisen in den oberen Rängen hinter den Toren

Mittlere Preiskategorie (Belgrad): zentrale Plätze entlang der Mittellinie zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel im Panthessaliko-Stadion: in der Regel zum Nennwert günstiger als das Auftaktspiel in Belgrad, wobei das Angebot mit näher rückendem Spieltermin knapper werden kann

Wie bei jedem Länderspiel in einer umkämpften Gruppe können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn Ihr mit einem bestimmten Budget plant, ist es in der Regel die sicherere Option, Euch den Platz früher statt später zu sichern.

Serbien gegen Griechenland in der UEFA Nations League A: Alles, was Ihr wissen müsst

Form von Serbien gegen Griechenland

Serbien hat in seinen letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend zwei Siege geholt, kein Unentschieden erreicht und drei Niederlagen kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Mexiko, zudem gab es in diesem Lauf jeweils ein 0:3 gegen Cabo Verde und Spanien. Die beiden Siege gelangen gegen Saudi-Arabien, 2:1 im März, und gegen Lettland, ebenfalls 2:1, in der WM-Qualifikation im November 2025.

Griechenland hat in den vergangenen fünf Spielen nicht gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel war eine 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel am 7. Juni. Davor gab es ein 2:2 gegen Schweden, und in drei der fünf Partien blieb Griechenland ohne Torerfolg, kassierte in diesem Zeitraum aber nur drei Gegentore.

Serbien gegen Griechenland: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im November 2014 statt, als Serbien in Griechenland ein Freundschaftsspiel auswärts mit 2:0 gewann. Das einzige weitere Spiel in der verfügbaren Bilanz wurde im August 2010 ausgetragen, als Griechenland Serbien zu Hause in einem weiteren Freundschaftsspiel mit 1:0 besiegte. Serbien führt den direkten Vergleich über diese beiden Spiele an, mit auf dem Papier je einem Sieg, aber Serbien gewann das jüngste Duell.

Serbien gegen Griechenland Tabelle

In der Gruppe 2 der UEFA Nations League A liegt Serbien aktuell auf Platz vier, während Griechenland Zweiter ist.