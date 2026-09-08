Serbien empfängt die Niederlande in Belgrad, bevor beide Teams nur eine Woche später erneut in Eindhoven aufeinandertreffen, wenn beide Nationen ihre UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A, Gruppe A2, zusammen mit Deutschland und Griechenland beginnen. Dieses frühe Doppelduell bietet den Fans zwei separate Gelegenheiten, beide Teams in Aktion zu sehen.

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Wo kann man Tickets für Serbien gegen Niederlande kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Belgrad werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des serbischen Fußballverbands angeboten, wobei in der Regel zunächst Verbandsmitglieder bevorzugt werden, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Eindhoven sind die offiziellen Kanäle des KNVB die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Eröffnungsspiel im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad sowie Angebote für das Rückspiel im Philips Stadion in Eindhoven.

Ein paar Dinge, die du beim Ticketkauf für dieses Duell wissen solltest:

Offizieller freier Verkauf – beginnt, nachdem die Mitglieder-Vorverkaufsphasen abgeschlossen sind, typischerweise näher am jeweiligen Spieltag

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von einer Reihe von Verkäufern und bietet Käufern so einen größeren Bestand, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente in Eindhoven für reisende serbische Fans werden über die KNVB-Kanäle abgewickelt und können begrenzt sein

Sekundärmarkt – Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts des Profils beider Nationen ist für beide Spiele eine frühe Buchung zu empfehlen, besonders für das Auftaktspiel in Belgrad.

Wie viel kosten Tickets für Serbien gegen Niederlande?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Belgrad werden über die Ticketkanäle des serbischen Fußballverbands festgelegt, wobei das gesamte Spektrum von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert erhältlich ist, solange Kontingente verfügbar sind. Für das Spiel in Eindhoven gelten in gleicher Weise die offiziellen KNVB-Preise.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was dich dort erwartet:

Günstigste Plätze (Belgrad): Die Angebote für das Auftaktspiel im Rajko-Mitić-Stadion beginnen bei erschwinglichen Preisen in den oberen Rängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment (Belgrad): zentrale Plätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Eindhoven: die Angebote beginnen derzeit bei rund 114 €, was die konstante Nachfrage nach einem namhaften Gast wie Serbien widerspiegelt

Wie bei jedem Duell zwischen zwei Nationen aus Liga A können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn du mit einem bestimmten Budget planst, ist es in der Regel die sicherere Option, dir deinen Platz eher früher als später zu sichern.

Wann ist Anstoß bei Serbien gegen Niederlande in der UEFA Nations League A?

Serbien gegen Niederlande wird im Stadion Rajko Mitic in Belgrad angepfiffen, wobei die offiziellen lokalen Anstoßzeit-Details noch bestätigt werden müssen. Informiere dich bei deinem regionalen Broadcaster über den genauen Zeitplan. Offizielle Übertragungsinformationen sind für dieses Spiel derzeit nicht verfügbar.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Serbien gegen Niederlande in der UEFA Nations League A: Alles, was du wissen musst

Form von Serbien gegen Niederlande

Serbien hat eines seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, keines unentschieden gespielt und vier verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen Mexiko, außerdem setzte es in diesem Lauf 0:3-Niederlagen gegen Cabo Verde und Spanien. Der einzige Sieg gelang gegen Lettland in der WM-Qualifikation, ein 2:1-Erfolg im November 2025. In diesen fünf Spielen erzielte Serbien sechs Tore und kassierte 14.

Die Niederlande haben drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Marokko bei der WM 2026, das mit dem Ausscheiden endete. Davor gab es in der Gruppenphase Siege gegen Schweden mit 5:1 und gegen Tunesien mit 3:1. Oranje erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte sechs.

Serbien gegen Niederlande: Jüngste direkte Duelle

Das einzige Aufeinandertreffen dieser beiden Teams im verfügbaren direkten Vergleich fand bei der WM 2006 statt, als die Niederlande Serbien am 11. Juni in der Gruppenphase jenes Jahres mit 1:0 besiegten. Dieses eine Spiel beschert den Niederlanden den einzigen Sieg im Datensatz, während Serbien in diesem Duell noch auf einen Erfolg wartet.

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Weltmeisterschaft Serbien SER 0 Niederlande NED 1 END 0 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1

Tabelle von Serbien gegen Niederlande

In Gruppe 2 der UEFA Nations League A liegt Serbien derzeit auf Rang vier, die Niederlande sind Dritter.