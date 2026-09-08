Serbien empfängt die Niederlande in Belgrad, bevor beide Teams nur eine Woche später in Eindhoven erneut aufeinandertreffen, wenn beide Nationen ihre UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A, Gruppe A2, neben Deutschland und Griechenland beginnen. Dieses frühe Duell mit Hin- und Rückspiel bietet den Fans zwei separate Gelegenheiten, beide Teams in Aktion zu sehen.

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Wann ist der Anstoß bei Serbien gegen die Niederlande in der UEFA Nations League A?

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Wo kann man Tickets für Serbien gegen die Niederlande kaufen?

Tickets für das Spiel in Belgrad werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Fußballverbands von Serbien angeboten, wobei Mitglieder des Verbands in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Eindhoven sind die offiziellen Kanäle des KNVB die entsprechende erste Anlaufstelle.

Angesichts des Profils beider Nationen empfiehlt sich für beide Spiele eine frühzeitige Buchung, insbesondere für den Auftakt in Belgrad.

Wie viel kosten Tickets für Serbien gegen die Niederlande?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Belgrad werden über die Ticketkanäle des Fußballverbands von Serbien festgelegt. Das gesamte Angebot von Standard- bis Premiumplätzen ist zum Nennwert verfügbar, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Eindhoven gilt die offizielle Preisgestaltung des KNVB in gleicher Weise.

Günstigste Plätze (Belgrad): Angebote für den Auftakt im Rajko-Mitić-Stadion beginnen bei erschwinglichen Preisen in den oberen Rängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment (Belgrad): zentrale Plätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Eindhoven: Angebote beginnen derzeit bei etwa 114 €, was die konstante Nachfrage nach einem prominenten Gast wie Serbien widerspiegelt

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie bei jedem Duell zwischen zwei Nationen der Liga A können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer ein bestimmtes Budget einhalten muss, fährt in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz eher früher als später sichert.

Wann ist der Anstoß bei Serbien gegen die Niederlande in der UEFA Nations League A?

Serbien gegen die Niederlande wird im Stadion Rajko Mitic in Belgrad angepfiffen, wobei die offizielle lokale Anstoßzeit noch bestätigt werden muss. Prüft den genauen Sendeplan bei eurem regionalen Broadcaster. Offizielle Übertragungsinformationen liegen für dieses Spiel derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Serbien gegen die Niederlande in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Serbien gegen die Niederlande

Serbien hat in den vergangenen fünf Spielen wettbewerbsübergreifend eines gewonnen, keines unentschieden gespielt und vier verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen Mexiko, zudem verlor das Team in diesem Lauf jeweils mit 0:3 gegen Cabo Verde und Spanien. Der einzige Sieg gelang gegen Lettland in der WM-Qualifikation, ein 2:1-Erfolg im November 2025. In diesen fünf Spielen erzielte Serbien sechs Tore und kassierte 14.

Die Niederlande haben drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Marokko bei der WM 2026, was das Aus bedeutete. Davor gewann das Team in der Gruppenphase mit 5:1 gegen Schweden und mit 3:1 gegen Tunesien. Die Niederlande erzielten in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierten sechs.

Serbien gegen die Niederlande: Letzte direkte Duelle

Das einzige Aufeinandertreffen dieser beiden Teams im verfügbaren direkten Vergleich gab es bei der WM 2006, als die Niederlande Serbien am 11. Juni in der Gruppenphase jenes Jahres mit 1:0 besiegten. Dieses eine Spiel sorgt dafür, dass die Niederlande den einzigen Sieg in diesem Datensatz verbuchen, während Serbien in diesem Duell noch keinen Erfolg verzeichnet hat.

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Weltmeisterschaft Serbien SER 0 Niederlande NED 1 END 0 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1



