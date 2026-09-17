Die Schweiz trifft am 6. Oktober 2026 im Rahmen eines spannenden Gruppenspiels der UEFA Nations League im Swissporarena in Luzern auf Nordmazedonien. In diesem wichtigen Duell prallen zwei entschlossene europäische Nationen aufeinander, da beide Teams auf wichtige Punkte in der Gruppe drängen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch einen Platz für dieses Spiel zu sichern. Hier erfahrt ihr alles über die offiziellen Kaufplattformen, Ticketpreise und wie ihr euch noch heute eure Tickets sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Schweiz gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B?

Offizielle Übertragungsinformationen für Schweiz gegen Nordmazedonien sind derzeit nicht verfügbar. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um bestätigte Details zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Schweiz gegen Nordmazedonien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Schweizerischen Fussballverbands (SFV/ASF) gekauft werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der Schweizer Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind sekundäre Plattformen wieStubHubdie richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Schweiz gegen Nordmazedonien?

Die regulären Ticketpreise im offiziellen SFV-Ticketportal beginnen in der Regel bei 35 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Preise je nach Sitzkategorie und Lage innerhalb der Swissporarena steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHubbeginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 72 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach Block, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Schweiz gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Schweiz und Nordmazedonien

Die Schweiz hat vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, bei einer Niederlage und keinem Unentschieden in diesem Zeitraum. Das jüngste Ergebnis war eine 1:3-Niederlage gegen Argentinien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor setzte sie sich nach einem 0:0 gegen Kolumbien im Elfmeterschießen durch, besiegte Algerien mit 2:0, schlug Kanada mit 2:1 und gewann knapp mit 4:1 gegen Bosnien und Herzegowina. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer, darunter vier Siege in Folge vor der Niederlage gegen Argentinien.

Nordmazedonien hatte mit Konstanz zu kämpfen und kam in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:4-Niederlage gegen die Türkei. Außerdem gab es ein 0:0 gegen Bosnien und Herzegowina sowie ein 0:0 gegen Irland, eine 0:4-Niederlage gegen Dänemark in der WM-Qualifikation und eine deutliche 1:7-Niederlage gegen Wales. Nordmazedonien erzielte in diesen fünf Partien nur ein Tor und kassierte fünfzehn.

Schweiz gegen Nordmazedonien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Für die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Nordmazedonien liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor. Weitere historische Informationen werden vor dem Anstoß ergänzt.



