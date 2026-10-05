So bekommt man Tickets für Schweiz gegen Nordmazedonien: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Die Schweiz trifft am 6. Oktober 2026 im Swissporarena in Luzern in einem spannenden Gruppenspiel der UEFA Nations League auf Nordmazedonien. In dieser wichtigen Begegnung treffen zwei entschlossene europäische Nationen aufeinander, da beide Teams auf wichtige Punkte in der Gruppe drängen.

GOAL liefert alle wichtigen Details, die ihr braucht, um euch euren Platz für dieses Spiel zu sichern. Hier erfahrt ihr alles über offizielle Kaufplattformen, Ticketpreise und wie ihr euch noch heute eure Tickets sichern könnt.

Wann ist der Anstoß von Schweiz gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B?

Offizielle Übertragungsinformationen für Schweiz gegen Nordmazedonien sind derzeit nicht verfügbar. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um bestätigte Details zu TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Schweiz gegen Nordmazedonien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Schweizerischen Fussballverbands (SFV/ASF) gekauft werden, das den Erstverkauf für Heimspiele der Schweizer Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um Tickets zum Originalpreis während des Vorverkaufs und des freien Verkaufs zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind Zweitmarkt-Plattformen wieStubHubdie richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Schweiz gegen Nordmazedonien?

Die Standardpreise im offiziellen Ticketportal des SFV beginnen in der Regel bei 35 € für Sitzplätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Preise je nach Sitzkategorie und Lage innerhalb der Swissporarena steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHubbeginnen die Ticketpreise derzeit bei 72 € pro Sitzplatz, wobei die endgültigen Preise je nach Block, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Schweiz gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Schweiz und Nordmazedonien

Die Schweiz hat vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, bei einer Niederlage und keinem Unentschieden in diesem Zeitraum. Das jüngste Ergebnis war eine 1:3-Niederlage gegen Argentinien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor gewann sie nach einem 0:0 gegen Kolumbien im Elfmeterschießen, besiegte Algerien mit 2:0, schlug Kanada mit 2:1 und setzte sich mit 4:1 gegen Bosnien und Herzegowina durch. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf, zudem gelangen vor der Niederlage gegen Argentinien vier Siege in Folge.

Nordmazedonien kämpft mit fehlender Konstanz und kam in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:4-Niederlage gegen die Türkei. Außerdem gab es ein 0:0 gegen Bosnien und Herzegowina und ein 0:0 gegen Irland, eine 0:4-Niederlage gegen Dänemark in der WM-Qualifikation sowie eine deutliche 1:7-Niederlage gegen Wales. Nordmazedonien erzielte in diesen fünf Partien nur ein Tor und kassierte 15.

Schweiz gegen Nordmazedonien: Jüngste direkte Duelle

Für die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Nordmazedonien liegen keine Daten zu direkten Duellen vor. Weitere historische Informationen werden vor dem Anstoß aktualisiert.

Head to Head Unentschieden 1 0 0 UEFA Nations League B Nordmazedonien MKD 0 Schweiz SUI 3 END 3 Erzielte Tore 0 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1



