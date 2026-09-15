So bekommt man Tickets für Schweden gegen Polen: Preise für die UEFA Nations League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Schweden sicherte sich dank seiner Leistungen in der vorherigen Ausgabe der UEFA Nations League einen Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und wird daher darauf aus sein, auch in diesem Wettbewerb erneut zu überzeugen.

Nach dem Auftakt in der UEFA Nations League gegen Rumänien bleibt Graham Potters Blågult-Team für das Heimspiel gegen Polen am Montag, den 28. September, am 2. Spieltag der Ligaphase im eigenen Land. Sie können Ihre Tickets für das Spiel noch heute buchen.

Neben Rumänien und Polen hat Schweden auch Bosnien und Herzegowina in seiner Gruppe (Gruppe 4 der Liga B). In der Ligaphase spielt das Team gegen alle drei Gegner jeweils zu Hause und auswärts, insgesamt also sechs Partien.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, während die viertplatzierte Mannschaft jeder Gruppe in die UEFA Nations League C 2028/29 absteigt. Außerdem ziehen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe in die Auf-/Abstiegs-Play-offs ein, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und den besten Kaufoptionen.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Schweden und Polen statt?

Schweden gegen Polen findet am Montag, den 28. September, in der Strawberry Arena in Solna (Stockholm) statt. Anpfiff ist planmäßig um 20.45 Uhr (MESZ).

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

So kaufen Sie Tickets für Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für die UEFA-Nations-League-Spiele zwischen Schweden und Polen konnten direkt über die Plattform des Schwedischen Fußballverbands (SvFF) erworben werden.

Der Vorverkauf begann zunächst am Dienstag, den 25. August, wobei Mitglieder von Fangruppen vorab bevorzugten Zugang erhielten.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets zum Nennwert für die UEFA-Nations-League-Spiele zwischen Schweden und Polen kosteten zwischen 55 € und 180 €+.

Hier sehen Sie, wo Sie sitzen können und mit welchen Preisen Sie in der Strawberry Arena rechnen müssen:

Kategorie 3 (Hinter dem Tor & Oberränge) : Diese Plätze befinden sich hinter den Toren oder weit oben im dritten Rang. Dazu gehören spezielle Heimfanbereiche und die vorgesehenen Blöcke für Auswärtsfans. Preisspanne (55 €-80 €)

Kategorie 2 (Ecken & Mittlerer Rang) : Diese Plätze liegen in den Ecken des Stadions oder auf den Sitzebenen im mittleren Bereich. Preisspanne (80 €-120 €)

Kategorie 1 (Längsseite & Untere Ränge) : Erstklassige Sitzplätze entlang der Seitenlinie über die gesamte Länge des Spielfelds in den unteren und mittleren Rängen. Preisspanne (120 €-180 €+)

VIP- & Hospitality-Pakete : Luxuriöse Privatlogen oder exklusive Sitzbereiche direkt auf Höhe der Mittellinie. Preisspanne (400 €-800 €+)

Behalten Sie näher am Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Zweitmarktplätzen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über die Strawberry Arena wissen müssen

Die Strawberry Arena in Solna, nördlich des Stockholmer Stadtzentrums, ist das größte Stadion Skandinaviens. Bekannt für ihre moderne Ingenieurskunst, ihr ausfahrbares Dach und ihre unglaubliche Atmosphäre, dient sie als Schwedens Nationalstadion für den Männerfußball, als Heimstadion von AIK (das in der schwedischen Allsvenskan spielt) und als erstklassige Bühne für Welttourneen von Musikstars.

Der Schwedische Fußballverband entschied sich für den Bau eines hochmodernen Nationalstadions in Solna, um das traditionsreiche Råsunda-Stadion zu ersetzen, in dem das ikonische WM-Finale von 1958 ausgetragen worden war.

Bei der Eröffnung im Jahr 2012 war das neue Stadion in Solna als Friends Arena bekannt, benannt zu Ehren von „Friends“, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dem Kampf gegen Mobbing an Schulen widmet.

2024 begann eine neue Partnerschaft mit dem nordischen Hospitality-Unternehmen Strawberry. Die Spielstätte wurde offiziell in Strawberry Arena umbenannt, mit einem Fokus auf Energie, Vielfalt und Erlebnisse von Weltklasse.

Unvergessliche Momente in der Strawberry Arena

Zlatans unglaubliches Tor (2012) : Das allererste Fußballspiel in diesem Stadion war ein Freundschaftsspiel zwischen Schweden und England. Schweden gewann mit 4:2, und die schwedische Legende Zlatan Ibrahimović erzielte das allererste Tor der Arena. Den Abend beendete er mit einem atemberaubenden Fallrückzieher aus 27,4 Metern, der mit dem FIFA-Puskás-Award als Tor des Jahres ausgezeichnet wurde.

Bad Bunnys Rekord (2024) : Bad Bunny gab die größten Latin-Pop-Konzerte, die jemals in den nordischen Ländern veranstaltet wurden, und lockte an zwei Abenden mehr als 106.000 Fans an.

AIKs Zuschauerrekorde (2025) : Der Heimverein des Stadions, AIK, brach in der Saison 2025 mit einem Schnitt von mehr als 30.000 Fans pro Spiel die Allzeitrekorde bei den Zuschauerzahlen in der schwedischen Allsvenskan und in nordischen Ligen.

17 Millionen Farben: Die Außenfassade des Stadions ist mit einem leuchtenden technologischen Netz umhüllt, das in mehr als 17 Millionen Farbkombinationen erstrahlen kann. Wenn die schwedische Nationalmannschaft spielt, leuchtet es regelmäßig in kräftigem Blau und Gelb.

Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Schweden gegen Polen: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Schweden (#37) gegen Polen (#36)

Schweden kehrt zum ersten Mal seit dem Aus im Sechzehntelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zurück, als das Team mit 0:3 gegen Frankreich verlor. Trotz eines klaren 5:1-Siegs im WM-Auftakt in Nordamerika konnte Schweden an diesen erfolgreichen Start nicht anknüpfen und verlor in den anschließenden Gruppenspielen mit 1:5 gegen die Niederlande und spielte 1:1 gegen Japan.

Polen wird auf Revanche aus sein, nachdem es Ende März in den WM-Play-offs eine bittere Niederlage gegen die Schweden hinnehmen musste. Polen wird defensiv künftig stabiler auftreten müssen, denn nach der Niederlage gegen Schweden kassierte „Orły“ (Die Adler) auch in den Freundschaftsspielen gegen die Ukraine (0:2) und Nigeria (2:2) jeweils zwei Gegentore.

Schweden gegen Polen: Die jüngste direkte Bilanz

Im direkten Vergleich auf Länderspielebene liegt Schweden vorne, mit 16 Siegen gegenüber 9 Erfolgen Polens, während 4 Begegnungen zwischen den beiden mit einem Unentschieden endeten.

Zuletzt trafen die Teams in einem WM-Play-off im März 2026 aufeinander. Viktor Gyökeres wurde zum Helden, als er spät das Tor zum epischen 3:2-Sieg Schwedens erzielte, der das Team zur WM-Endrunde in Nordamerika schickte.

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Bosnien und Herzegowina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polen POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rumänien ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Schweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



