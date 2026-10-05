Schottland empfängt Slowenien am 6. Oktober 2026 im historischen Hampden Park in Glasgow zu einem spannenden Gruppenspiel der UEFA Nations League. In dieser wichtigen Partie der Gruppe E treffen zwei ambitionierte europäische Teams aufeinander, die um wichtige Turnierpunkte kämpfen.

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Wann ist der Anstoß von Schottland gegen Slowenien in der UEFA Nations League B?

Schottland gegen Slowenien findet im Hampden Park in Glasgow statt, allerdings sind die offiziellen Details zur Anstoßzeit noch nicht bestätigt.

Wo kann man Tickets für Schottland gegen Slowenien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des schottischen Fußballverbands (SFA) gekauft werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der schottischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um euch Tickets zum Nennwert während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind sekundäre Plattformen wie Ticombodie richtige Adresse.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Slowenien?

Die Standard-Ticketpreise im offiziellen SFA-Ticketportal beginnen in der Regel bei 30 € für Sitzplätze im allgemeinen Bereich hinter den Toren. Je nach Sitzplatzkategorie und Lage im Hampden Park steigen die Preise an.

Auf Zweitmarktplätzen wie Ticombobeginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 52 € pro Sitzplatz, wobei die endgültigen Preise je nach Block, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Schottland gegen Slowenien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Schottland gegen Slowenien

Schottland geht mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Die beiden jüngsten Ergebnisse waren Niederlagen: ein 0:3 gegen Brasilien und ein 0:1 gegen Marokko, beide bei der Weltmeisterschaft. Vor diesen Rückschlägen gewann Schottland mit 1:0 gegen Haiti und setzte sich in einem Freundschaftsspiel mit 4:0 gegen Bolivien durch. In diesen fünf Partien erzielte Schottland sechs Tore und kassierte fünf.

Slowenien hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien, davor gab es ein 1:1 gegen Zypern. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang gegen Montenegro, ein 3:2-Auswärtserfolg. In diesen fünf Spielen erzielte Slowenien sechs Tore und kassierte sechs.

Schottland gegen Slowenien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete 2:2, ein Unentschieden in der WM-Qualifikation in Ljubljana im Oktober 2017. In den vergangenen fünf direkten Duellen kommt Schottland auf einen Sieg, Slowenien auf keinen, und drei Spiele endeten remis. Schottlands einziger Sieg in diesem Zeitraum gelang im Rückspiel dieser Qualifikationskampagne, ein 1:0-Erfolg in Glasgow im März 2017.



