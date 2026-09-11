So bekommt man Tickets für Schottland gegen die Schweiz: Preise für die UEFA Nations League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Der neue schottische Trainer Sébastien Pocognoli bekommt seine erste Chance, die leidenschaftlichen Anhänger der Tartan Army im eigenen Land zu beeindrucken, wenn er seine Mannschaft am Dienstag, 29. September, im Hampden Park zum UEFA-Nations-League-Duell gegen die Schweiz aufs Feld führt. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets für das Spiel.

Schottland startet drei Tage zuvor auswärts in Ljubljana gegen Slowenien in seine UEFA-Nations-League-Kampagne.

Neben Slowenien und der Schweiz hat Schottland auch Nordmazedonien in seiner Gruppe (Gruppe 1 der Liga B). In der Ligaphase spielt das Team gegen alle drei Gegner jeweils zu Hause und auswärts, insgesamt also sechs Partien.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Zudem erreichen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe die Auf-/Abstiegs-Playoffs, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für Schottland gegen die Schweiz in der UEFA Nations League zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen Schweiz statt?

Schottland gegen Schweiz findet am Dienstag, 29. September, im Hampden Park in Glasgow statt. Der Anstoß ist für 19.45 Uhr (BST) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Hampden Park

So kaufen Sie Tickets für Schottland gegen Schweiz in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen Schweiz werden ausschließlich online über den Scottish FA Ticket Shop verkauft. Sie gingen erstmals Ende Februar in den Verkauf.

Mitglieder des Scotland Supporters Club (SSC) erhielten vor der Allgemeinheit die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, und bekamen zudem günstigere Optionen für künftige Spiele angeboten.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Schweiz in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen Schweiz im Hampden Park kosteten für erwachsene Mitglieder des Scotland Supporters Club zwischen 35 £ für die East und West Stands sowie 40 £ für die North und South Stands, für die Allgemeinheit zwischen 40 und 45 £. Allerdings waren die regulären öffentlichen Kontingente über die Scottish FA schnell ausverkauft.

Behalten Sie kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und prüfen Sie auch Zweitmarktseiten wie StubHub auf aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über den Hampden Park wissen müssen

Der Hampden Park in Glasgow gilt weithin als die ultimative „Heimat des schottischen Fußballs“. Das 1903 eröffnete legendäre Stadion ist die feste Heimstätte der schottischen Fußballnationalmannschaft und hat über Generationen hinweg seinen Ruf als eine der historisch bedeutendsten Sportstätten der Welt gefestigt. Das aktuelle Stadion hat die UEFA-Kategorie vier und fasst 51.866 Zuschauer.

Aufgrund moderner Sicherheitsgesetze für reine Sitzplatzstadien hält der Hampden Park mehrere europäische Zuschauerrekorde, die wohl niemals gebrochen werden:

Europäischer Allzeit-Rekord für Länderspiele : Schottland gegen England (1937) - 149.415

Europäischer Allzeit-Rekord für Vereinsspiele : Celtic gegen Aberdeen (Finale des schottischen Pokals 1937) - 146.433

Rekord für ein Spiel in einem UEFA-Wettbewerb : Celtic gegen Leeds United (Halbfinale des Europapokals 1937) - 136.505

Unvergessliche Momente im Hampden Park:

Das Europapokalfinale 1960 : Es gilt weithin als das beste Fußballspiel aller Zeiten. Real Madrid besiegte Eintracht Frankfurt mit 7:3, dabei erzielte Ferenc Puskás vier Tore und Alfredo Di Stéfano einen Hattrick.

Zidanes traumhafter Volley (2002) : Im Finale der UEFA Champions League 2002 erzielte Zinedine Zidane einen ikonischen linken Volley in den Winkel, der Real Madrid einen 2:1-Sieg über Bayer Leverkusen sicherte.

Megakonzerte : Die Arena war Gastgeber legendärer Musikacts, darunter Sir Paul McCartney, der dort bekanntlich 1910 „Mull of Kintyre“ aufführte, The Rolling Stones sowie Popgrößen wie Beyoncé und Take That.

Die „Scotch Professors“: Auf dem Rasen des ersten Hampden Park entwickelten schottische Spieler das revolutionäre, auf Kurzpassspiel und das Team ausgerichtete Spiel. Zuvor war Fußball meist ein chaotisches Spiel aus individuellen Dribblings und rugbyähnlichem Treten. Im Grunde exportierten sie den modernen Fußball in die Welt.

Anreise

Am einfachsten und zuverlässigsten erreichen Sie den Hampden Park mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Stadion liegt in einem belebten Wohngebiet, daher sind das Fahren und Parken in der Nähe an Tagen mit Großveranstaltungen oder Spielen stark eingeschränkt und nicht zu empfehlen.

Mit dem Zug: Der Zug ist der schnellste Weg, um den Menschenmassen zu entgehen. Sie können vom Bahnhof Glasgow Central mit einem ScotRail-Zug direkt in die Stadiongegend fahren.

Station Mount Florida - Das ist die nächstgelegene Haltestelle. Die Zugfahrt dauert etwa 10 bis 17 Minuten, anschließend sind es fünf Minuten zu Fuß bis zum Stadion.

Station King's Park - Das ist eine weitere sehr gute Option. Die Zugfahrt dauert etwa 10 bis 15 Minuten, anschließend sind es fünf Minuten zu Fuß.

Mit dem Bus: Mehrere lokale Buslinien von First Glasgow verkehren regelmäßig zwischen dem Stadtzentrum von Glasgow und der Stadiongegend. Die Fahrt dauert normalerweise etwa 15 bis 30 Minuten.

Bus 75 - Sie können in der Nähe des Stadtzentrums einsteigen, etwa bei der Gallery of Modern Art, und der Bus setzt Sie direkt an der Aikenhead Road unmittelbar am Stadioneingang ab.

Weitere Linien - Die Busse 5, 6, 7, 7A, 31, 34 und 90 fahren ebenfalls sehr nah am Stadion vorbei. Aktuelle Fahrpläne und Routen finden Sie auf der Website von First Bus.

Schottland gegen Schweiz in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Schottland gegen Schweiz: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Schottland (Platz 36) gegen Schweiz (Platz 14)

Schottland ist erstmals wieder im Einsatz, seit die Mannschaft in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ausgeschieden ist. Trotz eines 1:0-Auftaktsiegs gegen Haiti führten Niederlagen in Folge gegen Marokko (0:1) und Brasilien (0:3) zum Turnier-Aus.

Allerdings hat Schottland zuletzt eine beeindruckende Bilanz in Pflichtspielen auf heimischem Boden vorzuweisen. Ende 2025 gewann das Team im Hampden Park nacheinander gegen Griechenland, Belarus und Dänemark.

Die Schweiz wird daraus Selbstvertrauen schöpfen, im Sommer die beste Weltmeisterschaftsleistung seit 72 Jahren erreicht zu haben, als das Team das Viertelfinale erreichte. Erwähnenswert ist auch, dass die Mannschaft das gesamte Jahr 2025 ungeschlagen blieb.

Schottland gegen Schweiz: Jüngste direkte Duelle

Schottland führt den direkten Vergleich gegen die Schweiz mit 8 Siegen an, verglichen mit 5 Siegen der Schweiz und 4 Unentschieden. In allen bisherigen 17 Duellen erzielte Schottland 27 Tore, die Schweiz kam auf 25.

Das letzte Spiel zwischen den Teams fand im Juni 2024 in der Gruppenphase der UEFA Euro 2024 statt. Die packende Partie in Köln endete 1:1. Scott McTominay traf zuerst für Schottland, doch Xherdan Shaqiri antwortete für die Schweiz mit einem spektakulären Schlenzer.

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Nordmazedonien MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Schottland SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slowenien SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Schweiz SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



