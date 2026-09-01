Schalke 04 trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auf Bayern München.

Diese Partie am 2. Spieltag bietet Schalke nach der Rückkehr in die Bundesliga früh in der Saison die anspruchsvolle Chance, vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Historie spricht klar für die Gäste, denn Bayern München hat die letzten fünf direkten Duelle gegen Schalke allesamt gewonnen, dabei 21 Tore erzielt und kein einziges kassiert.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Schalke 04 gegen Bayern München wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Schalke 04 empfängt Bayern München in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

Wie kann man Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026 zu kaufen:

Offizieller Ticketshop von Schalke 04: Tickets für die primären Heimbereiche werden direkt über Schalkes offizielles Ticketportal vertrieben.

Ticketportal des FC Bayern München: Tickets für den Gästebereich für mitreisende Fans werden über Bayerns offizielles Auswärtsticketsystem vergeben.

Offizielle Ticketbörse: Der Verein betreibt einen offiziellen Zweitmarkt (Ticketbörse), auf dem Dauerkarteninhaber Tickets zum Nennwert für einzelne Spiele weiterverkaufen.

Sekundärmarktplätze: Weitere Optionen können auf Plattformen wie Live Football Tickets .

Wie viel kosten Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026, umgerechnet in Britische Pfund:

Offizielle allgemeine Eintrittskarten (Heim & Auswärts): Standardtickets auf dem Primärmarkt liegen ungefähr zwischen 13 £ und 60 £+ , wobei Stehplatzbereiche, etwa Schalkes Nordkurve, die niedrigsten Preise bieten und Sitzplätze in den zentralen Kategorien am oberen Ende liegen.

Angebote auf dem Zweitmarkt: Bei Wiederverkaufsaggregatoren wie Live Football Tickets beginnen Zweitmarkttickets derzeit bei 125 £ bis 153 £ , abhängig von der Lage im Stadion und der aktuellen Nachfrage.

Premium- und Hospitality-Kategorien: Premium-Sitzplatzoptionen und verifizierte E-Tickets von Zweitmarktanbietern können auf 245 £+ oder mehr steigen.

Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Schalke 04 gegen Bayern München

Schalke geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus der Vorbereitung in die neue Bundesliga-Saison, mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Real Madrid, zuvor hatte es Anfang August bereits eine Niederlage mit demselben Ergebnis gegen Atalanta gegeben. Vor diesen Niederlagen gelangen Schalke drei Siege in Serie, darunter ein 5:0 gegen Hessen Kassel und ein 3:1 gegen Fagiano Okayama FC. In diesen fünf Spielen erzielte das Team 10 Tore und kassierte neun.

Bayern München geht nach fünf Siegen in fünf Vorbereitungsspielen in die Saison. Das jüngste Ergebnis war ein 4:2 gegen den FC Heidenheim am 18. August, danach folgten auf einen 3:1-Sieg gegen RB Leipzig Erfolge gegen Aston Villa und Jeju SK. Das auffälligste Resultat war ein 15:0-Kantersieg gegen den Amateurklub FC Rottach-Egern. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 24 Tore und kassierte fünf.

Schalke 04 gegen Bayern München: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Mai 2023 statt, als Bayern München in München mit 6:0 gewann. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Bayern alle fünf gewonnen, wobei Schalke in vier dieser Spiele ohne Tor blieb. Bayern erzielte in diesem Zeitraum 21 Tore und kassierte keines, darunter ein 8:0-Sieg im September 2020.

Tabelle von Schalke 04 gegen Bayern München

In der Bundesliga-Tabelle steht Schalke 04 vor diesem Spiel auf Platz 15, Bayern München ist Dritter.