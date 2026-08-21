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So bekommt man Tickets für Real Betis gegen Real Madrid: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Real Betis trifft in LaLiga auf Real Madrid. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Real Betis trifft am Freitag, den 4. September 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla auf Real Madrid.

Beide Teams gehen in dieses Spiel mit dem Ziel, sich nach einer Reihe wettbewerbsintensiver Vorbereitungen in der Vorsaison früh Schwung in der Tabelle zu verschaffen. Historisch gesehen haben die Duelle zwischen diesen beiden spanischen Klubs enge Partien geliefert, was dieses anstehende Spiel zu einem frühen Höhepunkt der heimischen Saison macht.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte darüber liefern, wie Sie Tickets für Real Betis gegen Real Madrid bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Betis gegen Real Madrid in LaLiga?

Real Betis gegen Real Madrid findet im Estadio de La Cartuja in Sevilla statt. Der Anstoß ist wie unten aufgeführt angesetzt.

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La Liga - Spielwoche 4
Estadio de La Cartuja

Wie kann man Tickets für Real Betis gegen Real Madrid in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Real Betis gegen Real Madrid zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten über offizielle und sekundäre Kanäle:

1. Primärer Verkauf (offizielle Klub-Website)

  • Heimfans: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Real Betis. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 1–2 Wochen vor dem Spieltag, nachdem die Vorverkaufsphase für Mitglieder beendet ist.
  • Auswärtsfans: Wenn Sie Real Madrid unterstützen, werden Auswärtstickets ausschließlich über die offiziellen Kanäle von Real Madrid an registrierte Mitglieder/Madridistas vergeben.

2. Offizielle autorisierte Partner

  • Für garantierte Plätze oder Hotel-und-Ticket-Pakete prüfen Sie autorisierte Wiederverkäufer wie P1 Travel (offizieller Betis-Partner) oder offizielle VIP-/Hospitality-Optionen im Ticketportal von Real Betis.

3. Sekundäre Marktplätze

  • Wenn offizielle Tickets für die Allgemeinheit schnell ausverkauft sind, finden sich alternative Tickets auf verifizierten sekundären Ticketplattformen wie StubHub. Beachten Sie, dass Wiederverkaufspreise wegen der hohen Nachfrage oft über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen Real Madrid in LaLiga?

Die Ticketpreise für Real Betis gegen Real Madrid variieren je nach Kaufmethode, Sitzplatzkategorie und Rang (oberer Bereich oder nah am Spielfeld).

Standardtickets im Primärverkauf Offizielle Tickets für die Allgemeinheit, die direkt über das Ticketportal von Real Betis verkauft werden, liegen für Plätze zum Nennwert typischerweise zwischen 60 € und 160 €+.

VIP- & Hospitality-Pakete Offizielle VIP- und Hospitality-Optionen im Klubportal beginnen bei etwa 200 € bis 350 €+ pro Ticket und bieten erstklassige Sicht sowie Annehmlichkeiten am Spieltag.

Autorisierte Reisepakete Pakete von offiziellen Reisepartnern wie P1 Travel kombinieren garantierten Stadioneintritt mit Unterkunft und kosten in der Regel zwischen 189 € und 214 €+ pro Person.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen Auf sekundären Wiederverkaufsplattformen wie StubHub liegen die Wiederverkaufspreise typischerweise zwischen 125 € und 200 €+ (128 $ – 200 $+), wobei die hohe Nachfrage die Wiederverkaufspreise über den regulären Nennwert treibt.

Real Betis gegen Real Madrid in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Betis gegen Real Madrid

Real Betis geht mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Vorbereitungsspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Inter, nachdem zuvor Arsenal mit 3:1 geschlagen und Lyon mit 4:0 deklassiert worden war. Betis spielte zudem 2:2 gegen Bournemouth und setzte sich mit 1:0 gegen Almeria durch, bei neun erzielten und vier kassierten Toren in diesen fünf Spielen.

Real Madrid kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Vorbereitungsspielen. Im jüngsten Auftritt wurde Schalke 04 mit 3:0 besiegt, zudem gewann man zuvor mit 4:1 gegen Leganes. Das 2:2 gegen Fiorentina war das einzige Spiel, in dem Punkte abgegeben wurden. Madrid erzielte in den fünf Spielen elf Tore und kassierte sechs, was während der gesamten Vorbereitung für eine konstante Offensivleistung spricht.

BET

BET - Form

OL
S4-0
ALM
S1-0
ARS
S1-3
BOU
U2-2
INT
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RMA

RMA - Form

LEG
S4-1
FIO
U2-2
FTC
S1-2
COR
S0-1
S04
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Betis gegen Real Madrid: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 1:1, als Betis Madrid im April 2026 in LaLiga empfing. Davor gewann Madrid zu Hause souverän und schlug Betis im Januar 2026 mit 5:1. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Madrid mit drei Siegen gegenüber einem von Betis und einem Unentschieden die bessere Bilanz. Dieses torlose Remis gab es im Mai 2024 im Bernabeu.

Head to Head

Real BetisUnentschiedenReal Madrid
1
2
2
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Real Betis
BET
1
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RMA
1
END
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5
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BET
1
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BET
2
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RMA
1
END
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RMA
2
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Real Betis
BET
0
END
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Real Madrid
RMA
0
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Real Betis
BET
0
END
4Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabellenstand von Real Betis gegen Real Madrid

Beide Klubs beginnen die neue LaLiga-Saison noch ohne gefestigte Position, wobei Real Betis in der frühen Tabelle auf Rang 14 und Real Madrid auf Rang 15 geführt wird.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
S
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
110020+23
S
4
FC SevillaFC SevillaSEV
110021+13
S
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
U
6
FC VillarrealFC VillarrealVIL
10102201
U
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
U
8
ElcheElcheELC
10101101
U
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
N
19
GetafeGetafeGET
100103-30
N
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg


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