Real Betis trifft am Mittwoch, 16. September 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla auf Getafe.

Im jüngsten Ligaduell im März 2026 sicherte sich Getafe einen 2:0-Sieg gegen Real Betis. Beide Teams werden darauf brennen, wichtige Punkte zu holen, um früh in der nationalen Saison Schwung aufzunehmen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Real Betis gegen Getafe wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Betis gegen Getafe in LaLiga?

Real Betis gegen Getafe findet im Estadio de La Cartuja in Sevilla statt. Informieren Sie sich in Ihren lokalen Programmlisten über die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

La Liga - Spielwoche 6 16. Sept. 2026 - 09:00 Estadio de La Cartuja

Wie kann man Tickets für Real Betis gegen Getafe in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Getafe am 16. September über mehrere primäre und sekundäre Ticketoptionen erwerben:

Offizielle Vereinswebsite: Der sicherste Weg, Direktkarten zum Nennwert zu kaufen, ist über das offizielle Ticketportal von Real Betis (realbetisbalompie.es). Tickets für Heimspiele gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Anstoß in den freien Verkauf.

Offizieller Ticketschalter (Taquillas): Übrig gebliebene oder wieder freigegebene Plätze können Sie im Vorfeld des Spieltags oder am Spieltag direkt an der Stadionkasse im Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja in Sevilla kaufen.

Autorisierte Reise- und Hospitality-Partner: Offizielle Sportreiseagenturen wie P1 Travel bieten garantierte E-Tickets für den Spieltag sowie VIP- und Hospitality-Pakete an.

Sekundäre Ticket-Marktplätze: Wenn die offiziellen Vereinstickets ausverkauft sind, listen sekundäre Plattformen wie StubHub Wiederverkaufstickets von einzelnen Dauerkarteninhabern und Anbietern.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen Getafe in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Real Betis gegen Getafe am 16. September variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufkanal:

Offizielle Tickets zum Nennwert (Direkt/Verein): Standardtickets für ein reguläres LaLiga-Spiel dieser Kategorie beginnen in der Regel bei etwa 30 € bis 35 € für Plätze im Oberrang hinter den Toren und reichen bis zu 60 € bis 90 €+ für zentrale Tribünenplätze im Unterrang.

Wiederverkauf und sekundäre Plattformen: Standardtickets auf sekundären Plattformen wie StubHub beginnen bei ungefähr 20 € bis 35 € für den einfachen Zutritt, während Plätze auf dem Sekundärmarkt im Durchschnitt bei etwa 60 € bis 150 € liegen und Premium- oder besonders gefragte Optionen 200 €+ erreichen.

VIP & Hospitality: Offizielle Hospitality- und Premium-Pakete für den Spieltag beginnen in der Regel bei 120 € bis 250 €+ pro Person.

Real Betis gegen Getafe in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Betis gegen Getafe

Real Betis hat zwei der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren, dazu kommt ein weiteres Ergebnis aus der Vorbereitung. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Auswärtssieg in LaLiga beim FC Valencia am 25. August, nachdem vier Tage zuvor ein 1:0-Heimsieg gegen Real Sociedad gelungen war. Vor Beginn der Pflichtspielsaison verlor Betis in einem Freundschaftsspiel mit 0:1 gegen Inter und spielte 2:2 gegen AFC Bournemouth. Zur Vorbereitung gehörte auch ein 3:1-Sieg gegen Arsenal. In diesen fünf Spielen erzielte das Team insgesamt fünf Tore und kassierte fünf Gegentore.

Getafe hat zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in LaLiga gegen Racing Santander am 23. August, außerdem gewann das Team am 20. August in der Qualifikation zur Conference League mit 3:1 gegen Partizan Beograd. Die 0:3-Niederlage gegen Deportivo Alaves am 15. August war der Tiefpunkt in dieser Serie. Getafe erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs Gegentore, zudem gehörte auch ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur zu dieser Phase.

Real Betis gegen Getafe: Die jüngste Direktbilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 8. März 2026 in LaLiga statt, als Getafe Real Betis empfing und mit 2:0 gewann. Davor setzte sich Betis im Dezember 2025 zu Hause mit 4:0 durch. In den vergangenen fünf Duellen in LaLiga kommt Real Betis auf drei Siege, Getafe auf einen, bei einem Unentschieden, einem 1:1 im Estadio Benito Villamarín im Februar 2024.

Real Betis gegen Getafe: Tabelle

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Real Betis auf dem zweiten Platz, während Getafe Achter ist.