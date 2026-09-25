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So bekommt man Tickets für RB Leipzig gegen PSV Eindhoven: Champions-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr

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RB Leipzig trifft in der Champions League auf die PSV Eindhoven. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

RB Leipzig trifft am Dienstag, 13. Oktober 2026, in der Red Bull Arena Leipzig auf PSV Eindhoven.

RB Leipzig setzt auf den Heimvorteil und sein intensives Pressing im Angriff, um die Gäste aus dem Konzept zu bringen. Der niederländische Spitzenklub PSV Eindhoven reist unterdessen mit starker Form aus der heimischen Liga und gefährlichem Umschaltspiel an.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für RB Leipzig gegen PSV Eindhoven wissen müssen, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann wird das Champions-League-Spiel RB Leipzig gegen PSV Eindhoven angepfiffen?

RB Leipzig gegen PSV Eindhoven wird am Dienstag, 13. Oktober 2026, in der Red Bull Arena Leipzig angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel RB Leipzig gegen PSV Eindhoven kaufen?

Für das Champions-League-Spiel RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Red Bull Arena gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizieller Ticketshop von RB Leipzig

  • Offizielle Website / App: Besuchen Sie den offiziellen Ticketshop von RB Leipzig im Internet oder nutzen Sie die offizielle RBL-Ticket-App.
  • Ticketbörse von RB Leipzig: Falls das Spiel ausverkauft ist, sehen Sie in der offiziellen RBL-Ticketbörse (RBL-Ticketbörse) in der Ticket-App oder im Ticketportal des Klubs nach.

2. Offizieller Gästebereich (für PSV-Fans)

  • Fans von PSV Eindhoven: Wenn Sie im Gästebereich sitzen möchten, müssen Sie Ihre Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von PSV Eindhoven erwerben.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel RB Leipzig gegen PSV Eindhoven?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Red Bull Arena hängen von der Kategorie und dem Verkaufskanal ab:

1. Reguläre Preise (Ticketshop von RB Leipzig)

  • Reguläre Sitzplätze: Kosten je nach Bereich normalerweise zwischen 20 und 85 € (etwa hinter dem Tor oder in den Fanblöcken im Vergleich zu zentralen Plätzen an der Längsseite).
  • VIP- / Hospitality-Pakete: Beginnen bei ungefähr 250 bis über 500 € pro Ticket.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind, können Fans auf Ticket-Zweitmarktplätze wie StubHub ausweichen, um sich Plätze für das Spiel zu sichern.

  • Günstige Tickets / Stehplätze: Ab etwa 42 bis 45 €.
  • Kategorie 1 / Premium-Sitzplätze an der Längsseite: Zwischen 150 und 280 €.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Ungefähr 120 bis 140 €.

RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von RB Leipzig und PSV Eindhoven

RB Leipzig hat wettbewerbsübergreifend zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Dazu kommt eine weitere Niederlage, sodass die Ergebnisse insgesamt durchwachsen ausfallen. Zuletzt gelang ein souveräner 5:0-Sieg in der Bundesliga gegen den Hamburger SV, nachdem Leipzig zuvor in der Champions League mit 1:4 gegen Como verloren hatte. In diesem Zeitraum unterlag Leipzig in der Bundesliga auch Werder Bremen mit 1:3. Frühere Siege gegen Borussia Moenchengladbach und Eintracht Trier zeigten jedoch, wozu die Mannschaft in nationalen Wettbewerben fähig ist. In diesen fünf Partien erzielte Leipzig 15 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das spricht für eine offensivstarke, defensiv aber wechselhafte Mannschaft.

PSV Eindhoven ist in guter Form: Vier der letzten fünf Spiele gewann die Mannschaft, eines endete unentschieden. Zuletzt siegte PSV in der Eredivisie mit 4:1 gegen Sparta Rotterdam. In diesem Zeitraum gelang auch ein 3:1-Auswärtssieg gegen Ajax. Punkte ließ PSV nur beim 1:1 in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk liegen. In den fünf Partien erzielte PSV 15 Tore und kassierte lediglich vier Gegentreffer. Das unterstreicht die Offensivstärke und die vergleichsweise stabile Defensive.

RBL

RBL - Form

SVW
N3-1
COM
N4-1
HSV
S5-0
B04
N2-0
SGE
S6-0
Tor erzielt (kassiert)
13/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PSV

PSV - Form

AJX
S1-3
SHK
U1-1
SPA
S4-1
TWE
N3-2
HEE
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

RB Leipzig gegen PSV Eindhoven: Die jüngsten direkten Duelle

Für diese Partie liegen keine Daten zu direkten Duellen zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven vor. Offizielle historische Aufzeichnungen zu Begegnungen der beiden Klubs wurden vor diesem Spiel nicht bereitgestellt.

Wer sich einen Platz bei einem wichtigen Europapokalspiel sichert, kann intensive Pressingduelle und junge Talente von Weltklasseformat live von der Tribüne aus erleben. Wer den Stadionbesuch mit einer übersichtlichen mobilen Wett-App verbindet, analysiert sportliche Entwicklungen in Echtzeit auf ganz andere Weise. Sehen Sie sich unseren Expertenüberblick über die besten Wett-Apps an, um eine App für anspruchsvolle Fans auszuwählen.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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