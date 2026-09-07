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So bekommt man Tickets für Portugal gegen Wales: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Portugal trifft in der UEFA Nations League A auf Wales. So kannst du dir deine Tickets sichern

Der amtierende Nations-League-Sieger Portugal eröffnet seine Titelverteidigung in Lissabon mit einem Heimspiel gegen Wales, bevor beide Teams im November im Rückspiel im Cardiff City Stadium erneut aufeinandertreffen. Beide Spiele sind Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A4, zu der auch Dänemark und Norwegen gehören, und dieses Duell hat besonders für die walisischen Fans eine große Geschichte.

GOAL erklärt euch alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Portugal gegen Wales wissen müsst, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Portugal gegen Wales in der UEFA Nations League A?

Portugal gegen Wales wird im Estadio Jose Alvalade in Lissabon angepfiffen, die genaue offizielle Anstoßzeit wird noch über euren regionalen Broadcaster bestätigt.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Estadio Jose Alvalade

Wo kann man Tickets für Portugal gegen Wales kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Lissabon sind zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des FPF erhältlich, wobei in der Regel zunächst Verbandsmitglieder bevorzugt werden, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle des Football Association of Wales (FAW) sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Rückspiel in Cardiff.

Angesichts Portugals Status als amtierender Titelträger und der Geschichte dieses Duells empfiehlt sich für beide Spiele eine frühe Buchung, insbesondere für das Auftaktspiel in Lissabon.

Wie viel kosten Tickets für Portugal gegen Wales?

Die offiziellen Preise für das Hinspiel in Lissabon variieren je nach Sitzplatzlage. Über die Ticketkanäle des FPF wird das gesamte Angebot von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert angeboten, solange Kontingente verfügbar sind. Für das Rückspiel in Cardiff gilt die offizielle Preisgestaltung des FAW entsprechend.

  • Günstigste Plätze (Lissabon): etwa ab 45 € bis 60 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren im Estadio Jose Alvalade
  • Plätze im mittleren Preissegment (Lissabon): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis
  • Premiumplätze (Lissabon): ab 250 € aufwärts für den Besuch des Europameisters
  • Rückspiel in Cardiff: die Preise für das November-Spiel im Cardiff City Stadium ziehen angesichts des Anlasses stärker an, wobei Wiederverkaufsangebote bereits deutlich über den üblichen Nations-League-Nennwerten liegen

StubHub ist eine gute Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Wie bei jedem Spiel mit dem amtierenden Titelträger können sich die Preise schnell ändern. Wer ein bestimmtes Budget einhalten will, fährt daher in der Regel sicherer, sich den Platz eher früher als später zu sichern.

Portugal gegen Wales in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Portugal gegen Wales

Portugal geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im WM-Viertelfinale, womit das Turnier für Portugal beendet war. Zuvor besiegte das Team Kroatien mit 2:1 und feierte einen dominanten 5:0-Sieg gegen Usbekistan. Dazu kamen ein 0:0 gegen Kolumbien und ein 1:1 gegen die DR Kongo. In diesen fünf Spielen erzielte Portugal neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Wales hat in den vergangenen fünf Spielen nur einmal gewonnen und Nordmazedonien in der WM-Qualifikation mit 7:1 besiegt. Die jüngste Serie umfasst eine 1:2-Niederlage gegen Rumänien, Unentschieden gegen Ghana und Nordirland sowie eine 1:1-Niederlage gegen Bosnien und Herzegowina. In diesem Zeitraum erzielte Wales 11 Tore, kassierte aber sechs, wobei die Defensivbilanz mit Blick auf die Nations League Anlass zur Sorge gibt.

POR

POR - Form

COD
U1-1
UZB
S5-0
COL
U0-0
CRO
S2-1
ESP
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
WAL

WAL - Form

MKD
S7-1
BIH
N1-1
NIR
U1-1
GHA
U1-1
ROU
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Portugal gegen Wales: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand bei der Europameisterschaft 2016 statt, als Portugal mit 2:0 gewann. Das einzige weitere verzeichnete Spiel zwischen beiden war ein Freundschaftsspiel im Juni 2000, das Portugal ebenfalls mit 3:0 gewann. Portugal hat beide Spiele im verfügbaren direkten Vergleich gewonnen und dabei jeweils kein Gegentor kassiert.

Head to Head

PortugalUnentschiedenWales
2
0
0
Europameisterschaft
Portugal badge
Portugal
POR
2
Wales badge
Wales
WAL
0
END
Freundschaftsspiele
Portugal badge
Portugal
POR
3
Wales badge
Wales
WAL
0
END
5Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2


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