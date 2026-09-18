Polen empfängt Rumänien am 2. Oktober 2026 im renommierten PGE Narodowy in Warschau zu einem spannenden Spiel der Gruppe H der UEFA Nations League. In diesem hochkarätigen europäischen Duell kämpfen zwei konkurrenzfähige Nationalmannschaften um die Spitzenposition in ihrer Gruppe.

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Wann ist der Anstoß bei Polen gegen Rumänien in der UEFA Nations League B?

Polen gegen Rumänien findet im Nationalstadion in Warschau statt, die Anstoßzeit ist noch nicht bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Stadion Miejski, Warschau

Wo kann man Tickets für Polen gegen Rumänien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Polnischen Fußballverbands (PZPN) erworben werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der polnischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist Ihre erste Anlaufstelle, um sich Tickets zum Nennwert während der Vorverkaufsphase und des allgemeinen Verkaufs zu sichern.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Sekundärplattformen wie StubHub die beste Option.

Wie viel kosten Tickets für Polen gegen Rumänien?

Die Standardticketpreise im offiziellen Ticketportal des PZPN beginnen in der Regel bei 25 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Preise je nach Sitzkategorie und Lage im PGE Narodowy steigen.

Auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 52 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach Sitzbereich, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Polen gegen Rumänien in der UEFA Nations League B: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Polen gegen Rumänien

Polen hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Nigeria, zudem gab es in einem Freundschaftsspiel eine 0:2-Niederlage gegen die Ukraine. Zuvor gewann die Mannschaft von Urban in der WM-Qualifikation mit 2:1 gegen Albanien und 3:2 gegen Malta. In diesen fünf Spielen erzielte Urbans Team sieben Tore und kassierte sechs.

Rumänien kommt in den letzten fünf Partien auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:1-Sieg gegen Wales, außerdem gab es ein 1:1 gegen Georgien. In diesem Zeitraum verlor das Team gegen die Slowakei und die Türkei, während ein 7:1 gegen San Marino das deutlichste Ergebnis dieser Serie war. Die Mannschaft von Hagi erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte vier.

Polen gegen Rumänien: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Juni 2017 statt, als Polen ein WM-Qualifikationsspiel zu Hause mit 3:1 gewann. Davor siegte Polen im November 2016 in derselben Qualifikationskampagne auswärts in Rumänien mit 3:0. In den fünf erfassten direkten Duellen hat Polen mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen Rumäniens klar die Nase vorn, Unentschieden gab es zwischen beiden Teams keines.



