So bekommt man Tickets für Polen gegen Bosnien und Herzegowina: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Polen trifft in der UEFA Nations League B auf Bosnien und Herzegowina. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Der internationale Fußball kehrt nach Warschau zurück, wenn Polen seine UEFA-Nations-League-B-Kampagne gegen Bosnien und Herzegowina im ikonischen PGE Narodowy eröffnet.

GOAL liefert Ihnen alles, was Sie für den Kauf von Tickets für Polen gegen Bosnien und Herzegowina brauchen, darunter Preise für die UEFA Nations League 2026/27, Informationen zum Spiel im PGE Narodowy, Anstoßzeiten und offizielle Buchungsdetails.

Wann ist der Anstoß bei Polen gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B?

Polen gegen Bosnien und Herzegowina findet im Nationalstadion in Warschau statt, wobei die offiziellen Details zur Anstoßzeit erst näher am Termin bestätigt werden.

UEFA Nations League B - Spielwoche 1 25. Sept. 2026 - 14:45 Stadion Miejski, Warschau

So kaufen Sie Tickets für Polen gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League

Für Spiele der UEFA Nations League stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von regulären Sitzplätzen bis hin zu Premiumplätzen, die über offizielle Portale der Fußballverbände oder verifizierte sekundäre Ticketmarktplätze verwaltet werden.

Wegen der großen Nachfrage nach diesem Auftaktspiel im 58.500 Zuschauer fassenden PGE Narodowy folgt der Ticketverkauf in der Regel einem strukturierten Prozess:

Offizieller PZPN-Vorverkauf: Bevorzugter Zugang zu regulären Tickets wird registrierten Mitgliedern des Polnischen Fußballverbands (PZPN) und Dauerkarteninhabern in der Regel während spezieller Vorverkaufsphasen gewährt.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Sitzplätze werden über das offizielle Ticketportal des PZPN für die Öffentlichkeit freigegeben, wobei die Kontingente für ein Spiel dieses Profils voraussichtlich schnell vergriffen sein werden.

Sekundäre Ticketplattformen: Wer nach ausverkauften Blöcken oder kurzfristigen Tickets für den Spieltag sucht, kann verifizierte Tickets über sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Polen gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Spiele der UEFA Nations League im PGE Narodowy variieren je nach Sitzkategorie, Sichtperspektive und Altersberechtigung:

Kategorieeinteilung: Reguläre Tickets im PGE Narodowy sind in mehrere Preisstufen unterteilt, wobei die Nennwertpreise für Erwachsene je nach Sitzplatz in der Regel zwischen etwa 35 € und 110 € liegen.

Ermäßigungen: Ermäßigte Tickets sind in den dafür vorgesehenen regulären Bereichen in der Regel für Junioren, junge Erwachsene und Senioren verfügbar.

Sitzplatzlage: Plätze an der zentralen Längsseite sind wegen der besseren Sicht teurer, während Oberrang- und Eckblöcke günstigere Einstiegsmöglichkeiten bieten.

Digitale Mobile Tickets: Der Zutritt zum Spiel im PGE Narodowy erfolgt weitgehend digital, wobei Zuschauer ihre Tickets in der Regel direkt auf dem Smartphone über offizielle Ticket-Apps erhalten.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Für dieses Spiel wird den reisenden Fans aus Bosnien und Herzegowina ein Kontingent in einem ausgewiesenen Auswärtsbereich des PGE Narodowy zugeteilt.

Die Nennwertpreise für Tickets im Auswärtssektor bei Spielen der UEFA Nations League werden in der Regel in einer ähnlichen Spanne wie in den Heimbereichen festgelegt und liegen typischerweise zwischen etwa 35 € und 65 €.

Um Tickets aus dem offiziellen Auswärtskontingent zu kaufen, müssen reisende Fans in der Regel registrierte Mitglieder der offiziellen Fan-Kanäle des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina (NFSBiH) sein. Die Kontingente für den Auswärtsbereich werden über die offiziellen Ticketkanäle des NFSBiH verteilt und können bei einem Spiel dieser Größenordnung schnell ausverkauft sein.

Polen gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Polen gegen Bosnien und Herzegowina

Polen hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Nigeria, davor gab es eine 0:2-Niederlage gegen die Ukraine. Urbans Mannschaft holte während der WM-Qualifikation Siege gegen Albanien und Malta, erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Bosnien und Herzegowina kam in den vergangenen fünf Partien auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft, zuvor wurde Katar im Turnier mit 3:1 besiegt. In fünf Spielen erzielte Bosnien acht Tore und kassierte sieben, zudem gelang in dieser Serie kein Sieg in zwei aufeinanderfolgenden Spielen.

Polen gegen Bosnien und Herzegowina: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Oktober 2020 statt, als Polen in einem Spiel der UEFA Nations League A in Warschau mit 3:0 gewann. Bosnien hatte das Hinspiel im Monat zuvor in Sarajevo mit 1:0 gegen Polen gewonnen. In den fünf registrierten direkten Duellen weist Polen mit drei Siegen gegenüber einem von Bosnien und einem Unentschieden die bessere Bilanz auf.



