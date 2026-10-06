So bekommt man Tickets für Pittsburgh Steelers gegen New Orleans Saints: Termine, Ticketpreise und mehr

Geschichte wird geschrieben, wenn die NFL ihr allererstes Regular-Season-Spiel nach Frankreich bringt, mit einem spannenden Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und den New Orleans Saints. Vor der Kulisse des ikonischen Stade de France in Saint-Denis nahe Paris verspricht dieses internationale Topspiel eine elektrisierende, unvergessliche Atmosphäre.

GOAL liefert alle wichtigen Details zu Spieltermin, Ticketpreisen und dazu, wie Sie sich noch heute Ihre Plätze sichern können.

Wann findet das Spiel Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints statt?

Datum Spiel Ort Tickets Sonntag, 25. Oktober 2026 Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints Stade de France, Saint-Denis, Frankreich Tickets

Wo kann man Tickets für Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints kaufen?

Offizielle Tickets für das NFL-Spiel in Paris werden über Ticketmaster France und das offizielle Ticketportal des Stade de France vertrieben. Die hohe internationale Nachfrage und spezielle Kontingente für die Klubs bedeuten, dass frei verkäufliche Tickets auf den Primärplattformen schnell ausverkauft sein können.

Sollten die offiziellen frei verfügbaren Kontingente ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints?

Die von der NFL veröffentlichten offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für das Spiel im Stade de France beginnen bei 91,22 € für Plätze der Kategorie 9 im Oberrang und steigen bis auf 425,75 € für Premium-Plätze der Kategorie 1.

Sollten die offiziellen frei verfügbaren Kontingente ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die günstigsten Angebote beginnen dort bei etwa 125 €.

Alles, was Sie über Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints wissen müssen

Das Stade de France in Saint-Denis ist Austragungsort dieses historischen NFL-Spiels in Paris und bietet Platz für 80.000 Zuschauer sowie Einrichtungen auf Weltklasseniveau. Das Stadion liegt nördlich des Pariser Zentrums und ist über die öffentlichen Verkehrslinien RER B und RER D bequem zu erreichen. Besucher dürfen sich vor dem Kickoff auf eigens eingerichtete Fan-Zonen, Unterhaltung vor dem Spiel und eine festliche Atmosphäre rund um das Stadiongelände freuen.