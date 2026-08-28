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So bekommt man Tickets für Paris FC gegen Straßburg: Preise in der Ligue 1, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Paris FC trifft in der Ligue 1 auf Straßburg. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Paris FC trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stade Jean Bouin in Paris auf Strasbourg.

Das letzte Liga-Duell der beiden Teams endete im März 2026 mit einem 0:0. Da es früh in der Saison bereits um die Positionierung in der Tabelle geht, wollen beide Klubs in diesem Duell drei wichtige Punkte holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Paris FC gegen Strasbourg wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paris FC gegen Strasbourg in der Ligue 1?

Paris FC gegen Strasbourg findet im Stade Jean Bouin in Paris statt.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5
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Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Strasbourg in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Strasbourg am 19. September 2026 zu kaufen, können Sie sie über mehrere primäre und sekundäre Ticketplattformen erwerben:

  • Offizielle Klub-Website: Die wichtigste Quelle ist das offizielle Ticketportal des Paris FC (billetterie.parisfc.fr), auf dem Heimtickets für Spiele im Stade Jean-Bouin direkt für allgemeine Fans freigegeben werden.
  • Offizieller VIP-Ticketverkauf: Für Hospitality- oder VIP-Lounge-Optionen werden Tickets offiziell über Official-VIP (official-vip.fr) verkauft.
  • Sekundäre Ticket-Marktplätze: Falls offizielle Standardplätze ausverkauft sind, sind Tickets auf sekundären Vergleichs- und Wiederverkaufsseiten wie StubHub erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für Paris FC gegen Strasbourg in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Strasbourg im Stade Jean-Bouin variieren je nach Sitzkategorie und Kaufplattform:

  • Standard-Eintritt: Direkte Primärtickets über die offizielle Klub-Website beginnen bei allgemeinen Sitzplätzen bei etwa 17 € bis 25 €.
  • Sekundärer Marktplatz: Wiederverkaufs- und Reseller-Plattformen wie StubHub listen Standardplätze derzeit ab 38 € bis 60 € pro Ticket.
  • Premium- und Hospitality-Optionen: Kategorie-1-Plätze an der Seitenlinie, Premium-Lagen und VIP-Spieltagspakete reichen je nach inbegriffenem Lounge-Zugang und Sichtlinien von 75 € bis 150 €+.

Paris FC gegen Strasbourg in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris FC gegen Strasbourg

Paris FC hat die letzten fünf Spiele nicht gewonnen und dabei ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Der einzige Pflichtspieleinsatz in diesem Lauf endete am 22. August in der Ligue 1 mit einem 0:0 gegen Troyes. Davor verlor das Team 2:3 gegen Angers und unterlag Mainz 05 in der Vorbereitung mit 0:4. Zwei 2:2-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und Como runden das Bild ab. In diesen fünf Spielen erzielte Paris FC vier Tore und kassierte neun.

Auch die jüngste Bilanz von Strasbourg ist ähnlich schwierig. Das Team gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele, ein 1:1 gegen Newcastle United in einem Freundschaftsspiel. Die Ligue-1-Saison begann am 21. August mit einer 0:4-Niederlage gegen Marseille. Außerdem verlor Strasbourg zweimal gegen Freiburg und unterlag Elversberg mit 2:5. In dieser Serie von fünf Spielen kassierte Strasbourg 13 Tore und erzielte vier.

PAR

PAR - Form

COM
U2-2
VFB
U2-2
M05
N4-0
SCO
N3-2
TRO
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
STR

STR - Form

ELV
N5-2
SCF
N2-0
SCF
N2-0
NEW
S1-1
OM
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
3/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Paris FC gegen Strasbourg: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften fand am 15. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Strasbourg Paris FC empfing und die Partie 0:0 endete. Davor begrüßte Paris FC Strasbourg im September 2025 im Stade Jean Bouin, wobei Strasbourg mit 3:2 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, zu denen auch drei Partien aus der Ligue 3 in den Jahren 2014 und 2015 zählen, kam jedes Team auf zwei Siege, bei einem Unentschieden.

Head to Head

Paris FCUnentschiedenStraßburg
1
2
2
Frankreich Ligue 1
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Straßburg
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Paris FC
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Frankreich Ligue 3
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Straßburg
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0
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Paris FC
PAR
2
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabellenstand von Paris FC gegen Strasbourg

#
PSUNTG+/-PktForm
1
LilleLilleLIL
220030+36
S
S
2
MarseilleMarseilleOM
110040+43
S
3
LensLensRCL
110052+33
S
4
LyonLyonOL
110020+23
S
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
S
6
BrestBrestB29
10102201
U
7
Le MansLe MansLEM
10102201
U
8
RennesRennesREN
10102201
U
9
LorientLorientLOR
10100001
U
10
NizzaNizzaNCE
10100001
U
11
Paris FCParis FCPAR
10100001
U
12
TroyesTroyesTRO
10100001
U
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
201123-11
N
U
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
N
15
AngersAngersSCO
100102-20
N
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
N
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
N
18
StraßburgStraßburgSTR
100104-40
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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