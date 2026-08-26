Paris FC trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Stade Jean Bouin in Paris auf Lyon.

Die Partie ist ein wichtiger Härtetest für Paris FC, das sich gegen eines der etablierten Schwergewichte des französischen Fußballs beweisen will. Fans und Analysten werden genau beobachten, wie sich das taktische Duell auf dem Platz unter dem Flutlicht am Freitagabend entwickelt.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Paris FC gegen Lyon wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paris FC gegen Lyon in der Ligue 1?

Paris FC gegen Lyon wird im Stade Jean Bouin in Paris angepfiffen, die genaue Uhrzeit ist in den Spieldetails oben bestätigt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Lyon in der Ligue 1 kaufen?

Um sich Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Lyon am 12. September 2026 zu sichern, können Sie diese gängigen Wege zum Ticketkauf nutzen:

Offizielle Kanäle des Klubs: Besuchen Sie die offizielle Website von Paris FC, um nach Ticketfreigaben, Zeitfenstern für Klubmitglieder und dem freien Verkauf direkt über den Gastgeber zu sehen.

Stadionkasse: Tickets können je nach Verfügbarkeit im Vorfeld des Spieltags gelegentlich auch direkt an der Kasse des Stade Jean-Bouin gekauft werden.

Sekundärmarktplätze: Wenn Tickets über die offiziellen Erstverkaufskanäle ausverkauft sind, bieten Plattformen wie StubHub Sitzplätze von Drittanbietern an.

Paris FC gegen Lyon in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris FC gegen Lyon

Paris FC hat die letzten fünf Spiele nicht gewonnen und in diesem Zeitraum ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Troyes in der Ligue 1 am 22. August. Davor verlor das Team mit 2:3 gegen Angers und wurde in Testspielen der Saisonvorbereitung mit 0:4 von Mainz 05 geschlagen. Paris FC erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte neun Gegentreffer, wobei Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und Como, die beide 2:2 endeten, die einzigen Resultate waren, die etwas Mut machten.

Lyon hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg bei Toulouse in der Ligue 1 am 22. August, außerdem gewann das Team in der Qualifikation zur Champions League mit 3:0 gegen Sparta Prag. Der Tiefpunkt in diesem Lauf war eine 0:4-Niederlage in der Saisonvorbereitung gegen Real Betis. Lyon spielte in den Champions-League-Play-offs 1:1 gegen Fenerbahce und verlor das Hinspiel gegen Sparta Prag mit 1:2, drehte das Duell danach aber noch.

Paris FC gegen Lyon: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Paris FC und Lyon fand am 8. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Lyon Paris FC empfing und die Partie 1:1 endete. Davor begrüßte Paris FC Lyon im Oktober 2025 im Stade Jean Bouin, und die Teams teilten sich beim 3:3 insgesamt sechs Tore. Das einzige andere verzeichnete Duell in diesem Datensatz war ein 0:0 im Dezember 2021 im Coupe de France, ebenfalls bei Paris FC. In drei Spielen konnte keine der beiden Mannschaften einen Sieg einfahren.

Paris FC gegen Lyon Tabelle

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 liegt Lyon auf Platz vier, während Paris FC auf Rang zwölf steht.