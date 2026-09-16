Paderborn trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn auf den VfB Stuttgart.

In den bisherigen direkten Duellen hat sich der VfB Stuttgart einen deutlichen Vorteil erarbeitet: Drei der vergangenen vier Pflichtspiele wurden gewonnen, dazu kam ein Unentschieden. Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Teams fand am 31. Januar 2023 im DFB-Pokal statt, als der VfB Stuttgart einen 2:1-Auswärtssieg gegen Paderborn holte.

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Wann ist der Anstoß bei Paderborn gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga?

Paderborn gegen VfB Stuttgart am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn.

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Paderborn gegen VfB Stuttgart kaufen?

Der Kauf von Tickets für das Spiel Paderborn gegen VfB Stuttgart hängt davon ab, ob Sie im Heim- oder Auswärtsblock sitzen möchten, da beide Klubs den Ticketvertrieb über unterschiedliche offizielle Kanäle organisieren.

Offizieller Primärmarkt

Heimfans (Bereich SC Paderborn):

Der Kauf erfolgt direkt über den offiziellen Online-Ticketshop des SC Paderborn 07 oder an der Stadionkasse der Home Deluxe Arena. Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel vorrangigen Zugang, bevor die übrigen Tickets für die Allgemeinheit freigegeben werden.

Auswärtsfans (Bereich VfB Stuttgart):

Der Kauf erfolgt über das offizielle Ticketportal des VfB Stuttgart. Die Kontingente für den Auswärtsblock werden fast ausschließlich an Mitglieder des VfB Stuttgart und offizielle Fanclubs verteilt.



Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Paderborn gegen VfB Stuttgart?

Die Ticketpreise für das Spiel Paderborn gegen VfB Stuttgart variieren je nachdem, ob Sie direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder über sekundäre Ticketmarktplätze kaufen.

Primärmarkt (offizielle Stadionkasse)

Beim direkten Kauf über die offiziellen Vereinskanäle in der Home Deluxe Arena liegen die regulären Preise in der Regel in den folgenden Kategorien:

Stehplätze: 14,50 € bis 16,50 €

Standard-Sitzplätze: 29,00 € bis 39,00 €

Paderborn gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paderborn gegen VfB Stuttgart

Paderborn hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Die jüngste Partie endete am 5. September mit einer 0:1-Niederlage in der Bundesliga gegen Freiburg. Davor spielte das Team in der Liga 0:0 gegen Mainz 05 und gewann im DFB-Pokal mit 4:2 gegen den 1. FC Phoenix Luebeck. In diesen fünf Spielen erzielte Paderborn acht Tore und kassierte sechs.

Stuttgart hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines verloren und eines unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war am 4. September ein 4:1-Sieg in der Bundesliga gegen Cologne, nachdem es in der Woche davor eine 1:5-Niederlage gegen Bayern Munich gegeben hatte. In diesem Zeitraum gelang der Mannschaft außerdem ein 4:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock. Stuttgart erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte acht.

Paderborn gegen VfB Stuttgart: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 31. Januar 2023 im DFB-Pokal statt, als Stuttgart auswärts mit 2:1 in Paderborn gewann. In den fünf verzeichneten direkten Duellen hat Stuttgart viermal gewonnen, dazu kommt ein Unentschieden und kein Sieg für Paderborn. Stuttgart hat in dieser Serie auch mehr Tore erzielt, darunter ein 4:1-Auswärtssieg im DFB-Pokal 2002.