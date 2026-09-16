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So bekommt man Tickets für Paderborn gegen VfB Stuttgart: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Paderborn trifft in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Paderborn trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn auf den VfB Stuttgart.

In den bisherigen direkten Duellen hat sich der VfB Stuttgart einen deutlichen Vorteil erarbeitet: Drei der vergangenen vier Pflichtspiele wurden gewonnen, dazu kam ein Unentschieden. Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Teams fand am 31. Januar 2023 im DFB-Pokal statt, als der VfB Stuttgart einen 2:1-Auswärtssieg gegen Paderborn holte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Paderborn gegen VfB Stuttgart wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paderborn gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga?

Paderborn gegen VfB Stuttgart am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn.

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Bundesliga - Spielwoche 5
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Wie kann man Bundesliga-Tickets für Paderborn gegen VfB Stuttgart kaufen?

Der Kauf von Tickets für das Spiel Paderborn gegen VfB Stuttgart hängt davon ab, ob Sie im Heim- oder Auswärtsblock sitzen möchten, da beide Klubs den Ticketvertrieb über unterschiedliche offizielle Kanäle organisieren.

Offizieller Primärmarkt

  • Heimfans (Bereich SC Paderborn):
    • Der Kauf erfolgt direkt über den offiziellen Online-Ticketshop des SC Paderborn 07 oder an der Stadionkasse der Home Deluxe Arena. Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel vorrangigen Zugang, bevor die übrigen Tickets für die Allgemeinheit freigegeben werden.
  • Auswärtsfans (Bereich VfB Stuttgart):
    • Der Kauf erfolgt über das offizielle Ticketportal des VfB Stuttgart. Die Kontingente für den Auswärtsblock werden fast ausschließlich an Mitglieder des VfB Stuttgart und offizielle Fanclubs verteilt.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Paderborn gegen VfB Stuttgart?

Die Ticketpreise für das Spiel Paderborn gegen VfB Stuttgart variieren je nachdem, ob Sie direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder über sekundäre Ticketmarktplätze kaufen.

Primärmarkt (offizielle Stadionkasse)

Beim direkten Kauf über die offiziellen Vereinskanäle in der Home Deluxe Arena liegen die regulären Preise in der Regel in den folgenden Kategorien:

  • Stehplätze: 14,50 € bis 16,50 €
  • Standard-Sitzplätze: 29,00 € bis 39,00 €

Paderborn gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paderborn gegen VfB Stuttgart

Paderborn hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Die jüngste Partie endete am 5. September mit einer 0:1-Niederlage in der Bundesliga gegen Freiburg. Davor spielte das Team in der Liga 0:0 gegen Mainz 05 und gewann im DFB-Pokal mit 4:2 gegen den 1. FC Phoenix Luebeck. In diesen fünf Spielen erzielte Paderborn acht Tore und kassierte sechs.

Stuttgart hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines verloren und eines unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war am 4. September ein 4:1-Sieg in der Bundesliga gegen Cologne, nachdem es in der Woche davor eine 1:5-Niederlage gegen Bayern Munich gegeben hatte. In diesem Zeitraum gelang der Mannschaft außerdem ein 4:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock. Stuttgart erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte acht.

SCP

SCP - Form

SVW
U2-2
PHL
S2-4
M05
U0-0
SCF
N0-1
BVB
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
VFB

VFB - Form

HRO
S0-4
FCB
N5-1
KÖL
S4-1
VIK
S3-1
TSG
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
13/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Paderborn gegen VfB Stuttgart: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 31. Januar 2023 im DFB-Pokal statt, als Stuttgart auswärts mit 2:1 in Paderborn gewann. In den fünf verzeichneten direkten Duellen hat Stuttgart viermal gewonnen, dazu kommt ein Unentschieden und kein Sieg für Paderborn. Stuttgart hat in dieser Serie auch mehr Tore erzielt, darunter ein 4:1-Auswärtssieg im DFB-Pokal 2002.

Head to Head

PaderbornUnentschiedenVfB Stuttgart
0
1
4
Deutschland DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
END
Bundesliga
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Paderborn
SCP
1
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VfB Stuttgart
VFB
2
END
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
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Paderborn
SCP
0
END
Deutschland DFB-Pokal
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VfB Stuttgart
VFB
3
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Paderborn
SCP
2
END
Deutschland DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
END
3Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
3300101+99
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
S
S
S
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
U
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
321072+57
S
U
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
N
S
U
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
S
N
U
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
311157-24
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
17
GladbachGladbachBMG
3003312-90
N
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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