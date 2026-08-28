Paderborn trifft am Sonntag, den 20. September 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn auf Hoffenheim.

Dieses Spiel ist ihr erstes Duell in der höchsten Spielklasse seit Mai 2020, als sich beide Teams in Paderborn 1:1 trennten. Hoffenheim hat im direkten Vergleich insgesamt die Nase vorn und gewann drei der vergangenen fünf Pflichtspiele zwischen beiden Mannschaften.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Paderborn gegen Hoffenheim wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Paderborn gegen Hoffenheim in der Bundesliga?

Paderborn gegen Hoffenheim findet in der Home Deluxe Arena in Paderborn statt.

Bundesliga - Spielwoche 4 20. Sept. 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Wie kann man Tickets für Paderborn gegen Hoffenheim in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Paderborn gegen Hoffenheim in der Home Deluxe Arena in Paderborn zu kaufen, haben Sie mehrere primäre Optionen:

Offizielle Verkaufsstellen der Klubs

Offizieller Ticketshop des SC Paderborn 07: Als Gastgeber wickelt Paderborn den wichtigsten primären Ticketverkauf ab. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber haben zunächst Vorrang, danach folgt über das offizielle Ticketportal der freie Verkauf, falls noch Plätze verfügbar sind.

Offizieller Ticketshop der TSG 1899 Hoffenheim: Wenn Sie Auswärtsfan sind und im Gästebereich sitzen möchten, werden die Ticketkontingente über Hoffenheims offiziellen Ticketkanal für registrierte Fans und Mitglieder verwaltet.

Sekundäre Ticketplattformen & Weiterverkauf

Offizielle Weiterverkaufsplattformen: Beide Klubs betreiben offizielle Ticketbörsen (Zweitmarkt), auf denen Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, ihre Plätze sicher zum Nennwert weiterverkaufen.

Ticket-Marktplätze von Drittanbietern: Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, lassen sich Tickets häufig auf sekundären Ticketvergleichs- und Marktplatzplattformen wie StubHub finden. Die Preise auf sekundären Plattformen können je nach Nachfrage variieren.

Wie viel kosten Tickets für Paderborn gegen Hoffenheim in der Bundesliga?

Die offiziellen Ticketpreise für Heimspiele des SC Paderborn 07 in der Home Deluxe Arena hängen von Sitzplatzlage, Kategorie und davon ab, ob Sie über die primären Klubkanäle oder sekundäre Weiterverkaufsplattformen kaufen:

Offizielle Preise zum Nennwert (Tageskasse des SC Paderborn)

Stehplätze: 14,50 € bis 16,50 €

Sitzplatztickets (Sitzplatz – Standard bis Premium): 29,00 € bis 39,00 €

Gästebereich (Hoffenheim-Fans): Etwa 14,50 € bis 19,00 € für Stehplätze und bis zu 48,00 € für Sitzplätze in den Gäste-Blöcken.

Preise auf dem Sekundärmarkt & im Weiterverkauf

Allgemeiner Eintritt / Einstiegsniveau: Auf Weiterverkaufsplattformen und sekundären Marktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise für reguläre Sitzplätze je nach Nachfrage in der Regel bei etwa 40,00 € bis 49,00 €.

Stark nachgefragte / zentrale Plätze: Plätze näher an der Mittellinie oder in stark nachgefragten Kategorien können auf sekundären Börsen je nach aktueller Verfügbarkeit deutlich höher liegen.

Paderborn gegen Hoffenheim in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Paderborn gegen Hoffenheim

Paderborn geht mit einem Pflichtspielergebnis in diesem Sommer in diesen Bundesliga-Auftakt. Am 23. August besiegte das Team den 1. FC Phoenix Luebeck im DFB-Pokal mit 4:2. Es war der einzige Sieg in einer Serie, zu der auch zwei Unentschieden gegen Werder Bremen, beide mit 2:2, sowie ein 2:0-Sieg gegen Osnabrueck in der Vorbereitung gehören. Die einzige Niederlage gab es Ende Juli beim 0:2 gegen Magdeburg. In den vergangenen fünf Spielen erzielte Paderborn acht Tore und kassierte sechs.

Hoffenheim reist mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Partien an. Das jüngste Ergebnis war ein 4:0 im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue am 22. August. Davor gab es in einem Freundschaftsspiel ein 2:2 gegen Tottenham Hotspur, nachdem das Team am Vortag gegen denselben Gegner mit 0:3 verloren hatte. Frühere Ergebnisse in der Vorbereitung waren ein 3:0 gegen den Karlsruher SC und ein 3:1 gegen Holstein Kiel. Hoffenheim erzielte in diesen fünf Spielen 12 Tore und kassierte sechs.

Paderborn gegen Hoffenheim: Der jüngste direkte Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 23. Mai 2020 in der Bundesliga statt, als sich Paderborn und Hoffenheim in der Home Deluxe Arena 1:1 trennten. Davor besiegte Hoffenheim Paderborn im November 2019 in Sinsheim mit 3:0. In den fünf erfassten Duellen zwischen beiden Teams gewann Hoffenheim drei Spiele, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage. Alle fünf Begegnungen wurden entweder in der Bundesliga oder in der 2. Bundesliga ausgetragen.

Paderborn gegen Hoffenheim: Tabellenstand

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle liegt Paderborn auf Platz 13, Hoffenheim belegt Rang 11.