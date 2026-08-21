Paderborn trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn auf Freiburg.

Freiburg geht in starker Form in die Partie, nachdem es sich in der Qualifikation zur Conference League auswärts mit 3:1 gegen Motherwell durchgesetzt hat, während Paderborn zuletzt in der Saisonvorbereitung ein 2:2 gegen Werder Bremen holte. Paderborn gewann das letzte Pflichtspielduell zwischen beiden Teams im November 2023 auswärts mit 3:1 im DFB-Pokal.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Paderborn gegen Freiburg zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paderborn gegen Freiburg in der Bundesliga?

Paderborn gegen Freiburg findet in der Home Deluxe Arena in Paderborn statt, der Anstoß ist für den Bundesliga-Auftaktspieltag angesetzt.

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Paderborn gegen Freiburg kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Paderborn gegen Freiburg in der Home Deluxe Arena zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Offizieller Erstverkauf

SC-Paderborn-Ticketshop: Kaufen Sie direkt über das offizielle Online-Ticketportal des SC Paderborn. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten vor einem eventuellen freien Verkauf bevorzugten Zugang.

Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Falls reguläre Tickets ausverkauft sind, prüfen Sie Paderborns offiziellen Zweitmarkt auf der Ticketing-Plattform auf zum Nennwert weiterverkaufte Karten.

2. Bereich für Auswärtsfans

SC-Freiburg-Fans: Tickets für den Auswärtsbereich werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des SC Freiburg an registrierte Mitglieder und Dauerkarteninhaber vergeben.

3. Sekundäre Marktplätze

Wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, finden sich sekundäre Optionen auf Ticket-Aggregator-Plattformen wie StubHub .

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Paderborn gegen Freiburg?

Die Ticketpreise für Spiele von Paderborn variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

Offizielle Kassenpreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf über offizielle Vereinskanäle liegen die regulären Ticketpreise in der Home Deluxe Arena in der Regel in den folgenden Kategorien:

Stehplatzbereiche: 14,50 € bis 16,50 €

Sitzplatzbereiche: 29,00 € bis 39,00 €

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, orientieren sich die auf sekundären Vergleichs- oder Wiederverkaufsplattformen angebotenen Tickets, etwa bei StubHub oder Ticket-Aggregator-Plattformen, an der aktuellen Marktnachfrage und variieren je nach Sitzplatzlage:

Stehplätze / Sitzplätze der Budget-Kategorie: Ab etwa 77 $ bis 86 $ (70 € bis 80 €)

Standard-Sitzplatzkategorie: In der Regel zwischen 145 $ und 216 $ (135 € bis 200 €)

Paderborn gegen Freiburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paderborn und Freiburg

Paderborns letzte fünf Spiele waren allesamt Testspiele in der Saisonvorbereitung. Dabei gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Im jüngsten Auftritt spielte das Team am 8. August 2:2 gegen Werder Bremen, ein Ergebnis, das es in einem zweiten Duell am selben Tag wiederholte. Zuvor schlug Paderborn in der Vorbereitung Osnabrueck mit 2:0, ehe eine 0:2-Niederlage gegen Magdeburg folgte. Den Auftakt in den Sommerfahrplan machte ein 3:1-Sieg gegen Fagiano Okayama FC.

Freiburg reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen an, darunter auch Pflichtspiele. Das jüngste Resultat war ein 3:1-Auswärtssieg gegen Motherwell in der Qualifikation zur Conference League am 20. August. Zudem gewann Freiburg am 15. August ein Freundschaftsspiel mit 3:0 gegen Crystal Palace und holte in zwei aufeinanderfolgenden Vorbereitungsspielen am 8. August jeweils ein 2:0 gegen Strasbourg. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:3 gegen Greuther Fuerth am 31. Juli. In den letzten fünf Spielen erzielte Freiburg zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Paderborn gegen Freiburg: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs gab es am 1. November 2023 im DFB-Pokal, als Paderborn Freiburg auswärts mit 3:1 besiegte. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Paderborn drei, Freiburg zwei. In der Bundesliga gewann Paderborn im Januar 2020 mit 2:0 in Freiburg, während Freiburg im August 2019 mit 3:1 in Paderborn siegte.

Paderborn gegen Freiburg: Tabellenstand

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle liegt Paderborn auf Platz 13, Freiburg auf Rang 9.