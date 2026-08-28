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So bekommt man Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Osasuna trifft in LaLiga auf Rayo Vallecano. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Osasuna trifft am Mittwoch, dem 20. September 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona auf Rayo Vallecano.

Osasuna hat in den jüngsten direkten Duellen einen klaren Vorteil, darunter ein 3:1-Sieg im letzten Aufeinandertreffen mit Rayo Vallecano im Januar 2026. Rayo Vallecano will seine jüngsten Auswärtsschwierigkeiten überwinden, nachdem das Team fünf der letzten sechs Auswärtsspiele verloren hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Osasuna gegen Rayo Vallecano findet im Estadio El Sadar in Pamplona statt. Die Anstoßzeit ist in den Spieldetails oben bestätigt.

crest
La Liga - Spielwoche 7
Estadio El Sadar

Wie kann man Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Osasuna gegen Rayo Vallecano im Estadio El Sadar in Pamplona zu kaufen, haben Sie einige Möglichkeiten, die von offiziellen Quellen bis zu sekundären Ticketplattformen reichen:

  • Offizielles Ticketportal von CA Osasuna: Der sicherste Weg, Tickets für den allgemeinen Verkauf zu kaufen, ist direkt über Osasunas offizielle Ticket-Website (entradas.osasuna.es). Tickets für bestimmte LaLiga-Spiele gehen für die breite Öffentlichkeit in der Regel ein paar Wochen vor dem angesetzten Spieltag in den Verkauf, nachdem offizielle Vereinsmitglieder (socios) vorrangigen Zugang hatten.
  • Kasse am El Sadar (Taquillas): Verbleibende Tickets können in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag, je nach Verfügbarkeit, direkt an den Stadionkassen des Estadio El Sadar in Pamplona gekauft werden.
  • Sekundärmarktplätze & Ticket-Aggregatoren: Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder Sie kurzfristig kaufen, bieten sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub Wiederverkaufsoptionen.

Wie viel kosten Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Osasuna gegen Rayo Vallecano im Estadio El Sadar variieren je nach Sitzplatzkategorie, Kaufplattform und Ticketverfügbarkeit:

  • Offizieller allgemeiner Verkauf des Klubs: Reguläre Tickets für die breite Öffentlichkeit über die offizielle Verkaufsstelle von CA Osasuna beginnen in der Regel bei etwa 30 € bis 35 € für einfache Plätze, etwa in den Standardbereichen hinter dem Tor/Kurzseite, während Plätze auf der zentralen Haupttribüne zwischen 50 € und 90 € kosten.
  • Tickets für den Auswärtsblock: Standardtickets im Auswärtsfanblock für Anhänger von Rayo Vallecano werden im Allgemeinen zum festen LaLiga-Auswärtspreis von 30 € verkauft.
  • Sekundärmarktplätze & Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub liegen die Preise derzeit je nach Kategorie in folgenden Bereichen:
    • Einstiegsbereich (Kurzseite / Oberrang): Etwa 38 € – 65 €
    • Mittlere Kategorie (Haupttribüne / Tribuna-Bereiche): Etwa 90 € – 135 €
    • Premium / Kategorie 1 VIP: Etwa 250 € – 350 €+

Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Osasuna und Rayo Vallecano

Osasuna hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt war ein 0:0 gegen Levante in LaLiga, das erste Pflichtspiel der Saison. Davor verlor das Team in der Vorbereitung mit 0:2 gegen Al-Ain und mit 1:2 gegen SSC Napoli, auch wenn Siege gegen Norwich City und Ipswich Town zeigten, dass es in Freundschaftsspielen Ergebnisse holen kann.

Rayo Vallecano hat in den letzten fünf Spielen einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo Alaves in LaLiga am 20. August, nach einer 1:2-Niederlage am ersten Spieltag gegen Sevilla. Eine 0:3-Niederlage gegen Ipswich Town gehörte zu den Tiefpunkten der Vorbereitung, außerdem verlor das Team in einem Freundschaftsspiel gegen Feyenoord. Rayos einziger Sieg in diesem Lauf war ein 3:2-Erfolg im Testspiel gegen Sporting Charleroi. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sechs Tore und kassierte acht.

OSA

OSA - Form

NOR
S1-2
NAP
N2-1
ALA
N0-2
LEV
U0-0
CEL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RAY

RAY - Form

FEY
N2-1
CHA
S2-3
IPS
N3-0
SEV
N2-1
ALA
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Osasuna gegen Rayo Vallecano: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 24. Januar 2026 in LaLiga statt, als Rayo Vallecano Osasuna empfing und mit 1:3 verlor. Davor gewann Osasuna mit 2:0 im El Sadar, als die Teams im September 2025 aufeinandertrafen. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Osasuna die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Rayo sowie einem Unentschieden, einem 1:1 im El Sadar im Januar 2025.

Head to Head

Osasuna PamplonaUnentschiedenRayo Vallecano
2
1
2
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
3
END
La Liga
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
END
La Liga
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
1
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
1
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabellenstand: Osasuna gegen Rayo Vallecano

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
S
U
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220070+76
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
S
S
4
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
7
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
211021+14
S
U
8
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
S
N
U
9
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
10
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
302145-12
N
U
U
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
N
U
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
301239-61
N
N
U
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
N
N
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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