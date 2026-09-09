Österreich eröffnet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 am Donnerstag, den 24. September, zu Hause gegen Israel in der Raiffeisen Arena in Linz. Damit beginnt der Spielplan der Liga B, Gruppe B3, zu der auch die Republik Irland und Kosovo gehören. Im November treffen beide Teams im Rückspiel erneut aufeinander und geben den Fans damit in diesem Wettbewerb zwei Gelegenheiten, dieses Duell zu verfolgen.

GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Österreich gegen Israel wissen müsst, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Österreich gegen Israel in der UEFA Nations League B?

Österreich gegen Israel wird in der Raiffeisen Arena in Linz angepfiffen. Die genaue Ortszeit für den Anstoß ist in den Spieldetails oben bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Wo kann man Tickets für Österreich gegen Israel kaufen?

Tickets für das Spiel in Linz werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Österreichischen Fußball-Bundes (OFB) angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang haben, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle des Israel Football Association (IFA) sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Spiel in Debrecen, wo Israels Heimspiele derzeit ausgetragen werden.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplätzen für das Auftaktspiel in der Raiffeisen Arena in Linz sowie Angebote für das Rückspiel in Debrecen.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach Ablauf der Vorrangsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Neutraler Austragungsort – Israels Heimspiele werden nicht im eigenen Land ausgetragen, daher findet das Rückspiel in Debrecen in Ungarn und nicht in Israel statt

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Gewissheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Spieltag ankommen

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts des umkämpften Charakters dieser Gruppe wird für beide Spiele dieses Duells eine frühzeitige Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Österreich gegen Israel?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Linz werden über die Ticketkanäle des OFB festgelegt. Solange das Kontingent reicht, ist die komplette Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert erhältlich. Für das Spiel in Debrecen gelten in gleicher Weise die offiziellen IFA-Preise.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist eine grobe Orientierung dazu, was euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Linz): ab etwa 38 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren in der Raiffeisen Arena, einer der besser zugänglichen Preispunkte in dieser Gruppe

Plätze im mittleren Preissegment (Linz): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Debrecen: Angebote beginnen bei etwa 50 €, wobei die Preise in der Regel günstiger sind als bei einem Topspiel in einem größeren Stadion

Wie bei jedem Länderspiel in einer umkämpften Gruppe können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem festen Budget plant, fährt in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz früher statt später sichert.

Österreich gegen Israel in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Österreich gegen Israel

Österreich geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete am 2. Juli bei der Weltmeisterschaft mit einer 0:3-Niederlage gegen Spanien, zudem verlor das Team früher im Turnier mit 0:2 gegen Argentinien. Ein 3:3 gegen Algerien und ein 3:1 gegen Jordanien sorgten in der Gruppenphase für gegensätzliche Momente, während ein 1:0-Testspielsieg gegen Tunesien im Juni die Serie von fünf Spielen komplettierte. Österreich erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte sechs.

Israels letzte fünf Ergebnisse zeigen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel war ein 1:0-Sieg gegen Albanien in einem Freundschaftsspiel im Juni, zudem besiegte das Team Moldau im November 2025 in der WM-Qualifikation mit 4:1. Ein 2:2 gegen Georgien und ein torloses 0:0 gegen Litauen gehören ebenfalls zu dieser Serie, ebenso wie eine 0:3-Niederlage gegen Italien. Israel erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Österreich gegen Israel: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im November 2021, als Österreich Israel in der WM-Qualifikation zu Hause mit 4:2 besiegte. Zuvor hatte Israel das Hinspiel im September 2021, ebenfalls in der WM-Qualifikation, mit 5:2 gewonnen. In den fünf erfassten direkten Duellen, zu denen auch zwei Begegnungen in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2019 und ein WM-Qualifikationsspiel 2001 zählen, gewann Österreich zwei Spiele, Israel gewann zwei und eine Partie endete unentschieden. In den fünf Begegnungen fielen insgesamt 22 Tore.

Tabellenstand Österreich gegen Israel

In Gruppe 3 der UEFA Nations League B liegt Österreich derzeit auf Platz eins, während Israel Dritter ist.