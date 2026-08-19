Nottingham Forest startete in der vergangenen Saison mit einem Sieg in die Premier-League-Kampagne und will diesmal unter der Führung des früheren Palace-Coachs Oliver Glasner erneut einen positiven Auftakt hinlegen. Am Samstag, den 22. August, trifft das Team im City Ground auf Leeds United.

Forest erlebte in der vergangenen Saison ein Wechselbad der Gefühle. Trotz nicht weniger als vier Trainerwechseln und des Kampfes um den Klassenerhalt in der Premier League hatte der Klub eine denkwürdige Europapokal-Saison und stabilisierte sich unter der Führung von Vítor Pereira. Von den letzten 10 EPL-Spielen ging nur eines verloren.

Fans, die Tickets für das Eröffnungsspiel im City Ground kaufen möchten, dürfen ein unterhaltsames Duell erwarten, denn beide Partien zwischen Forest und Leeds in der vergangenen Saison endeten mit 3:1 für die Gastgeber. GOAL liefert euch alles, was ihr über Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Leeds United statt?

Nottingham Forest empfängt Leeds United im City Ground in Nottingham. Der Anstoß ist für Samstag, den 22. August, um 15 Uhr (BST) angesetzt.

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Leeds United kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketweiterverkauf und vollständig digitaler Zugangssysteme vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Originalpreis über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Spitzenspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Originalpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Originalpreis kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Ticketbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. In den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen gelangen sie praktisch nie.

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