Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoLeeds
Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets

Übersetzt von

So bekommt man Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

SHOPPING
Tickets
Premier League
Nottingham Forest
Leeds

Alles, was ihr über den Ticketkauf für Nottingham Forests Auftaktspiel in der Premier League wissen müsst

Nottingham Forest startete in der vergangenen Saison mit einem Sieg in die Premier-League-Kampagne und will diesmal unter der Führung des früheren Palace-Coachs Oliver Glasner erneut einen positiven Auftakt hinlegen. Am Samstag, den 22. August, trifft das Team im City Ground auf Leeds United.

Forest erlebte in der vergangenen Saison ein Wechselbad der Gefühle. Trotz nicht weniger als vier Trainerwechseln und des Kampfes um den Klassenerhalt in der Premier League hatte der Klub eine denkwürdige Europapokal-Saison und stabilisierte sich unter der Führung von Vítor Pereira. Von den letzten 10 EPL-Spielen ging nur eines verloren.

Fans, die Tickets für das Eröffnungsspiel im City Ground kaufen möchten, dürfen ein unterhaltsames Duell erwarten, denn beide Partien zwischen Forest und Leeds in der vergangenen Saison endeten mit 3:1 für die Gastgeber. GOAL liefert euch alles, was ihr über Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Leeds United statt?

Nottingham Forest empfängt Leeds United im City Ground in Nottingham. Der Anstoß ist für Samstag, den 22. August, um 15 Uhr (BST) angesetzt.

crest
Premier League - Spielwoche 1
City Ground, Nottingham

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Leeds United kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketweiterverkauf und vollständig digitaler Zugangssysteme vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Originalpreis über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Spitzenspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Originalpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Originalpreis kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Ticketbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. In den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen gelangen sie praktisch nie.

Form

NFO

NFO - Form

SCP
N4-1
UDI
N1-0
BAR
N0-1
B04
S2-1
B29
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LEE

LEE - Form

SUN
S1-0
LIV
S2-4
RBL
S2-0
MUN
N1-1
FCA
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Nottingham ForestUnentschiedenLeeds
2
0
3
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Nottingham Forest vs Leeds Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Aufstellung
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-3
26M. Sels31N. Milenkovic5Murillo2O. Diomande14D. Ndoye3N. Williams34O. Aina21X. Schlager6Ibrahim Sangaré10M. Gibbs-White19I. Jesus1J. Trafford15J. Bijol6J. Rodon5T. Muharemovic4E. Ampadu24J. Justin2J. Bogle18A. Stach11B. Aaronson9D. Calvert-Lewin17H. Wilson
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
Nottingham Forest

Startelf

Leeds

Trainer

  • O. Glasner
  • D. Farke

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen