Nottingham Forest startete in der vergangenen Saison mit einem Sieg in die Premier-League-Spielzeit und wird diesmal unter der Leitung des früheren Palace-Coachs Oliver Glasner erneut einen positiven Auftakt anstreben. Am Samstag, den 22. August, trifft das Team im City Ground auf Leeds United.

Forest erlebte in der vergangenen Saison eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Trotz nicht weniger als vier Trainerwechseln und des Kampfs um den Klassenerhalt in der Premier League hatte der Klub eine denkwürdige Europapokal-Saison und stabilisierte sich unter der Führung von Vítor Pereira, wobei er nur eines seiner letzten zehn EPL-Spiele verlor.

Fans, die Tickets für das Eröffnungsspiel im City Ground kaufen möchten, dürfen ein unterhaltsames Duell erwarten, denn beide Partien zwischen Forest und Leeds endeten in der vergangenen Saison mit 3:1 für die Gastgeber. GOAL liefert euch alles, was ihr über Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United wissen müsst, einschließlich, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Leeds United statt?

Nottingham Forest empfängt Leeds United im City Ground in Nottingham, Anstoß ist um 15 Uhr (BST).

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Wie kann man Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Weiterverkauf und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch randomisierte Ballot-Lotterien für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs stufen Partien in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jeder Zuschauerin und jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Ballot-Lotterien oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Ziehungen für einfache Mitgliedschaften.

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