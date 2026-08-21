So bekommt man Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Die Fans von Nottingham Forest werden hoffen, dass sich ihre teuren Sommerneuzugänge Ousmane Diomande und Liam Delap bis zu dem Zeitpunkt eingespielt haben und in Topform sind, wenn Coventry City am Samstag, dem 19. September, zum Premier-League-Duell im City Ground antritt.

Forest besiegte in der vergangenen Saison die Aufsteiger Leeds United (3:1) und Burnley (4:1) beeindruckend und wird zuversichtlich sein, auch Coventry City, das zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder erstklassig ist, vor große Probleme zu stellen.

Als die beiden Teams zuletzt in der Championship aufeinandertrafen, vor fünf Spielzeiten, behielt Forest im City Ground die Oberhand, als Brennan Johnson und James Garner für die Gastgeber vor und nach der Pause trafen.

Kann Forest seine Rivalen aus den Midlands erneut bezwingen? GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Coventry City statt?

Nottingham Forest gegen Coventry City findet am Samstag, dem 19. September, im City Ground (Nottingham) statt. Der Anstoß ist für 17.30 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

So kauft ihr Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Dauerkarten und Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetze gegen Ticketweiterverkauf und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets über den folgenden Prozess:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann sie auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (typischerweise U18 oder U21), Studenten und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Sitzplätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitglieder-Auslosungen.

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