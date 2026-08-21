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Premier League
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City Ground, Nottingham
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So bekommt man Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Coventry

So kauft man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Coventry City, inklusive Spielinformationen

Die Fans von Nottingham Forest werden hoffen, dass sich ihre teuren Sommerneuzugänge Ousmane Diomande und Liam Delap bis zu dem Zeitpunkt eingespielt haben und in Topform sind, wenn Coventry City am Samstag, dem 19. September, zum Premier-League-Duell im City Ground antritt.

Forest besiegte in der vergangenen Saison die Aufsteiger Leeds United (3:1) und Burnley (4:1) beeindruckend und wird zuversichtlich sein, auch Coventry City, das zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder erstklassig ist, vor große Probleme zu stellen.

Als die beiden Teams zuletzt in der Championship aufeinandertrafen, vor fünf Spielzeiten, behielt Forest im City Ground die Oberhand, als Brennan Johnson und James Garner für die Gastgeber vor und nach der Pause trafen.

Kann Forest seine Rivalen aus den Midlands erneut bezwingen? GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Coventry City statt?

Nottingham Forest gegen Coventry City findet am Samstag, dem 19. September, im City Ground (Nottingham) statt. Der Anstoß ist für 17.30 Uhr BST angesetzt.

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Premier League - Spielwoche 5
City Ground, Nottingham

So kauft ihr Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Dauerkarten und Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetze gegen Ticketweiterverkauf und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets über den folgenden Prozess:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann sie auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (typischerweise U18 oder U21), Studenten und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Sitzplätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitglieder-Auslosungen.

Form

NFO

NFO - Form

BAR
N0-1
B04
S2-1
B29
S2-0
LEE
N0-1
LEE
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
COV

COV - Form

NOR
U0-0
ESP
S3-1
ASM
S2-0
ARS
N3-0
PLY
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Nottingham ForestUnentschiedenCoventry
3
0
2
Klub Freundschaftsspiele
Coventry badge
Coventry
COV
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
England Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
END
England Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Team-News & Kader

Nottingham Forest vs Coventry Voraussichtliche Aufstellungen

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Aufstellung
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Trainer

  • O. Glasner

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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