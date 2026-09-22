Die UEFA Nations League geht weiter, wenn Norwegen Wales im Ullevaal Stadion in Oslo empfängt. Beide europäischen Nationen gehen mit dem festen Ziel in diese Partie, wichtige Punkte für ihre Gruppenplatzierung zu sammeln.

GOAL liefert alle offiziellen Informationen zum Spiel, Details zu den Ticketpreisen und direkte Hinweise dazu, wie ihr eure Plätze buchen könnt.

Wann ist der Anstoß bei Norwegen gegen Wales in der UEFA Nations League A?

Norwegen gegen Wales wird im Ullevaal Stadion in Oslo angepfiffen, die genaue Anstoßzeit wird über euren regionalen TV-Sender noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Wo kann man Tickets für Norwegen gegen Wales kaufen?

Offizielle Einzeltickets für das Spiel werden in erster Linie über den offiziellen Ticketpartner des norwegischen Fußballverbandes, Ticketmaster Norway, vertrieben, der den primären Verkauf an die Öffentlichkeit für Heimspiele in Oslo abwickelt. Fans sollten sich auf dem Portal registrieren und frühzeitig zuschlagen, sobald die allgemeinen Kontingente freigegeben werden.

Wenn der primäre Verkauf ausverkauft ist oder Standardplätze auf der offiziellen Plattform nicht mehr verfügbar sind, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Norwegen gegen Wales?

Standard-Einzeltickets im offiziellen Ticketportal beginnen bei ungefähr 40 bis 50 € für Sitzplätze im allgemeinen Bereich hinter den Toren im Ullevaal Stadion.

Auf dem Zweitmarkt wie StubHub beginnen die Einstiegspreise bei rund 161 €, wenn die regulären Kontingente im Primärverkauf ausverkauft sind.

Norwegen gegen Wales in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Norwegen und Wales

Norwegen geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie, erzielte dabei acht Tore und kassierte neun. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage im WM-Viertelfinale gegen England. Davor hatte das Team zwei K.-o.-Spiele in Folge gewonnen, mit 2:1 gegen Brasilien und 2:1 gegen die Elfenbeinküste, nachdem es in der Gruppenphase eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich gegeben hatte. Diese Serie von fünf Spielen begann Norwegen mit einem 3:2-Sieg gegen Senegal.

Wales holte aus den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, erzielte 11 Tore und kassierte acht. Das jüngste Spiel war im Juni eine 1:2-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Rumänien. Davor spielte Wales sowohl gegen Ghana als auch gegen Nordirland 1:1 und schied in der WM-Qualifikation gegen Bosnien und Herzegowina insgesamt aus. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang gegen Nordmazedonien, ein 7:1 im November 2025.

Norwegen gegen Wales: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im November 2011, als Wales in einem Freundschaftsspiel im Cardiff City Stadium mit 4:1 gewann. In den letzten fünf verzeichneten Duellen gewann Wales zweimal, Norwegen einmal, zwei Spiele endeten unentschieden. Die Bilanz ist eng umkämpft, und Norwegen hat Wales in den vergangenen vier Duellen nicht besiegt.



