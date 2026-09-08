Norwegen empfängt den amtierenden Nations-League-Champion Portugal am Sonntag, den 27. September, im Ullevaal Stadion in Oslo, bevor beide Teams in der folgenden Woche im Rückspiel im Estadio do Dragao in Porto erneut aufeinandertreffen. Beide Spiele sind Teil eines wettbewerbsintensiven Spielplans der Liga A, Gruppe A4, zu der auch Dänemark und Wales gehören.

Norwegen reist mit viel Selbstvertrauen an, nachdem es bei der Weltmeisterschaft stark aufgetreten ist, wobei Erling Haaland die Sturmspitze einer Mannschaft anführt, die sich unbedingt mit dem Europameister messen will. Portugal geht derweil in dieses Duell als Titelverteidiger sowohl der Nations League als auch der Europameisterschaft, was beiden Partien zusätzliches Gewicht verleiht.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt eure Tickets für Norwegen gegen Portugal zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist Anstoß bei Norwegen gegen Portugal in der UEFA Nations League A?

Norwegen gegen Portugal findet im Ullevaal Stadion in Oslo statt, wobei die offizielle Anstoßzeit noch über euren regionalen Broadcaster bestätigt wird.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 14:45 Ullevaal

Wo kann man Tickets für Norwegen gegen Portugal kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Oslo werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des norwegischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Porto sind die offiziellen Kanäle des portugiesischen Fußballverbands (FPF) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für dieses Duell wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf – beginnt, nachdem die Prioritätsphasen für Mitglieder abgeschlossen sind, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Auswärtstickets – die Kontingente in Porto für reisende Norwegen-Fans werden über die Kanäle der FPF abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Da Norwegen mit Haaland großes Interesse auf sich zieht und Portugal als amtierender Champion anreist, wird für beide Partien eine frühe Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Norwegen gegen Portugal?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Oslo werden über die Ticketkanäle des norwegischen Fußballverbands festgelegt. Solange das Kontingent reicht, ist die gesamte Spanne von regulären bis zu Premium-Plätzen zum Nennwert verfügbar. Für das Rückspiel in Porto gelten die offiziellen FPF-Preise auf die gleiche Weise.

Günstigste Plätze (Oslo): ab etwa 40 € bis 55 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren im Ullevaal Stadion

Plätze im mittleren Preissegment (Oslo): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Rückspiel in Porto: die Preise entwickeln sich angesichts von Portugals Status als amtierender Champion nach oben, wobei die Nachfrage auf dem Weiterverkaufsmarkt mit näher rückendem Spiel voraussichtlich steigen wird

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort findet ihr eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Eröffnungsspiel im Ullevaal Stadion in Oslo sowie Angebote für das Rückspiel im Estadio do Dragao in Porto.

Wie bei jedem Spiel mit Beteiligung des amtierenden Champions können sich die Preise schnell verändern. Wenn ihr an ein bestimmtes Budget gebunden seid, ist es deshalb in der Regel die sicherere Option, euren Platz lieber früher als später zu sichern.

Norwegen gegen Portugal in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Norwegen gegen Portugal

Norwegen geht mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie, mit acht erzielten und neun kassierten Toren in diesem Zeitraum. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen England im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor gelangen zwei Siege in Folge, ein 2:1 gegen Brasilien und ein 2:1 gegen die Elfenbeinküste, bevor es eine 1:4-Niederlage gegen Frankreich setzte und die Serie mit einem 3:2-Sieg über Senegal begann.

Portugals letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage, bei neun erzielten und drei kassierten Toren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor besiegte Portugal Kroatien mit 2:1 und Usbekistan mit 5:0 und spielte 0:0 gegen Kolumbien sowie 1:1 gegen DR Kongo.

Norwegen gegen Portugal: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand in einem Freundschaftsspiel im Mai 2016 statt, das Portugal mit 3:0 gewann. In den vier erfassten Begegnungen hat Portugal dreimal gewonnen und Norwegen einmal. Norwegens einziger Sieg kam in einem Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2010 zustande, das das Team zu Hause mit 1:0 gewann, während Portugal das Rückspiel in der Qualifikation im folgenden Jahr in Lissabon mit 1:0 für sich entschied.



